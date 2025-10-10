Quais as melhores datas para tirar férias em 2026? Ano terá 90% dos feriados em dias úteis

O ano de 2026 chega com boas notícias para quem deseja planejar períodos de descanso prolongados.

A maioria dos feriados nacionais — 9 de 10 — cairá em dias úteis, facilitando emendas com fins de semana e criando oportunidades para folgas estendidas sem comprometer todo o saldo de férias.

Seguindo a estratégia, é possível transformar feriados isolados em pausas de até três semanas. O segredo está em combinar os dias de descanso garantidos por lei com os períodos de férias permitidos pela CLT, ampliando o tempo longe do trabalho.

Principais feriados e oportunidades

Ano Novo (1º de janeiro): quinta-feira, permite emenda com a sexta para início de ano prolongado

quinta-feira, permite emenda com a sexta para início de ano prolongado Carnaval (16 e 17 de fevereiro): segunda e terça, com Quarta de Cinzas até meio-dia

segunda e terça, com Quarta de Cinzas até meio-dia Sexta-feira Santa (3 de abril): ideal para estender o fim de semana da Páscoa

ideal para estender o fim de semana da Páscoa Tiradentes (21 de abril): terça-feira, emendável com segunda ou sexta

terça-feira, emendável com segunda ou sexta Dia do Trabalho (1º de maio): sexta-feira, garante fim de semana longo

sexta-feira, garante fim de semana longo Corpus Christi (4 de junho): quinta-feira, tradicionalmente emendável

quinta-feira, tradicionalmente emendável Independência (7 de setembro): segunda-feira, prolonga o fim de semana anterior

segunda-feira, prolonga o fim de semana anterior Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro): segunda-feira, conecta com Finados

segunda-feira, conecta com Finados Finados (2 de novembro): segunda-feira, possibilita emenda com Consciência Negra

segunda-feira, possibilita emenda com Consciência Negra Consciência Negra (20 de novembro): quinta-feira em estados que adotaram o feriado

quinta-feira em estados que adotaram o feriado Natal (25 de dezembro): sexta-feira, permite emenda com Ano Novo de 2027

Considere que alguns eventos especiais podem gerar folgas extras, como a Copa do Mundo em junho, já que jogos da seleção brasileira costumam mobilizar empresas a liberar funcionários.

Períodos mais estratégicos para férias

Especialistas indicam as combinações que rendem mais dias de descanso com menor uso do saldo de férias. Confira os destaques:

Carnaval (18 a 27 de fevereiro)

Até 10 dias de folga usando 10 dias de férias. A emenda conecta dois fins de semana com os dias de folia.

Páscoa e Tiradentes (6 a 17 de abril)

Até 17 dias de descanso com apenas 12 dias de férias. Combina a Sexta-feira Santa com o feriado de Tiradentes e dois fins de semana.

Dia do Trabalho (4 a 15 de maio)

Até 17 dias de folga tirando 12 dias de férias. O feriado cai na sexta e favorece emendas.

Nossa Senhora Aparecida e Finados (13 a 30 de outubro)

Até 24 dias consecutivos de descanso com 18 dias de férias. Considerado um dos melhores períodos do ano pela sequência de feriados.

Finados e Consciência Negra (31 de outubro a 22 de novembro)

Até 23 dias de folga usando 17 dias de férias. Outra janela privilegiada para viagens longas.

Natal e Ano Novo (24 de dezembro a 3 de janeiro de 2027)

Recesso estendido com 7 a 10 dias de férias, aproveitando duas sextas-feiras consecutivas.

O que diz a CLT sobre férias

A legislação trabalhista é clara sobre as regras para o fracionamento e planejamento das férias.

O trabalhador tem direito a 30 dias de descanso por ano, que podem ser divididos em até três períodos. O primeiro deve ter no mínimo 14 dias corridos, e os demais não podem ser inferiores a 5 dias cada.

Além disso, é possível vender até um terço das férias como abono pecuniário, convertendo 10 dias de descanso em pagamento extra.

Vale destacar, entretanto, que a CLT proíbe o início das férias nos dois dias anteriores a feriados ou descansos semanais remunerados.

Além disso, para garantir a aprovação das datas desejadas, é necessário que o funcionário comunique o empregador com pelo menos 30 dias de antecedência.

Também é importante lembrar que pontos facultativos variam conforme a empresa e região, então o recomendado é checar o calendário específico do local de trabalho.