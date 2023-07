SP reformula ensino médio e inclui educação financeira na grade escolar; veja o que muda

O governo de São Paulo anunciou na quarta-feira, 26, a reformulação do ensino médio no estado para o ano letivo de 2024. A secretária de Educação (Seduc-SP) decidiu reduzir o total de itinerários formativos e inseriu novas disciplinas na grade escolar, como Educação financeira.

A atual grade, que possui 12 itinerários formativos, passará a ter três opções de aprofundamento:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Matemática;

Linguagens e suas Tecnologias + Ciências Humanas e Sociais Aplicadas;

Ensino Profissionalizante.

Segundo a Seduc, os itinerários são escolhidos pelos alunos do primeiro ano do ensino médio, sendo que o aprofundamento é cursado durante a 2ª e 3ª séries.

As novas disciplinas serão:

Educação Financeira;

Projeto de Vida;

Redação e Leitura;

Aceleração para Vestibular.

O governo reforça que a Formação Geral Básica, que engloba disciplinas tradicionais como matemática e língua portuguesa, permanecerá em todas as séries.

A reformulação acontece quase três anos após a gestão João Doria tornar São Paulo o primeiro estado do país a mudar o currículo do ensino médio, conforme passou a prever lei aprovada em 2017, durante a gestão do presidente Michel Temer (MDB). Em 2020, a Seduc estabeleceu os 12 itinerários formativos, que foram extintos pelo governo Tarcísio.

Em âmbito nacional, o Novo Ensino Médio entrou em vigor no ano passado para alunos do 1º ano, com previsão de ser adotado para todos os alunos do País até 2024. Recentemente, contudo, o Ministério da Educação (MEC) abriu consulta pública para estudar novas mudanças.

Voltas as aulas em SP

O anúncio acontece dois dias após o retorno às aulas. Cerca de 3,5 milhões de alunos matriculados nas mais de 5,3 mil escolas estaduais retomaram para o segundo semestre. No dia 24, Professores e gestores se reuniram para definir as estratégias a serem retomadas e implementadas até o final do ano letivo, que está previsto para terminar em 15 de dezembro.

Calendário escolar de 2023 em SP