47ª Mostra Internacional de Cinema em SP começa nesta quinta; veja programação e ingressos

Após um ano, a Mostra Internacional de Cinema retorna à capital de São Paulo para sua 47ª edição. O evento ocorre entre os dias 19 de outubro e 1º de novembro, e exibirá ao público paulista um total de 362 títulos, de 96 países.

A edição deste ano do evento rodará 24 salas de cinema de São Paulo, assim como espaços culturais e CEUs, com algumas sessões gratuitas e ao ar livre. Outras também acontecem na Cinemateca Brasileira, CineSesc, Reserva Cultural e o Centro Cultural de São Paulo. Em 2023, além da programação nas salas de cinema, a Mostra também terá alguns títulos exibidos em streamings, nas plataformas Itaú Cultural Play, Sesc Digital e Spcine Play.

Em 2023, o festival fará uma homenagem ao dramaturgo Zé Celso, que morreu em julho, vítima de um incêndio. Haverá a exibição do filme “25”, que tem direção de Zé Celso e Celso Luccas e foi originalmente revelado na primeira edição da Mostra de Cinema de São Paulo, em 1977. A produção conta a história do início do governo da Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique), logo após o fim do Estado colonial.

São destaques os filmes “Anatomia de uma Queda” (Anatomie D’une Chute) — produção levou a Palma de Ouro no Festival de Cannes e contará com sessão especial na Mostra —, “Maestro”, dirigido por Bradley Cooper, “A Teoria Universal”, de Timm Kröger, “As Filhas do Fogo”, de Pedro Costa e “O Mal Não Existe”, de Ryusuke Hamaguchi.

Ao final do festival, um filme brasileiro terá a chance de fechar um contrato com a Netflix, para ser exibido a mais de 190 países. A gigante do streaming vai selecionar e adquirir os direitos de distribuição doo longa-metragem. O vencedor será anunciado no dia 1 de novembro, data de encerramento da Mostra.

Veja a programação completa da Mostra de Cinema de SP

A programação completa de todos os 362 filmes exibidos está no site oficial da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Entre os destaques, estão os filmes:

"O Mal Não Existe" (2023), de Ryusuke Hamaguchi

(2023), de Ryusuke Hamaguchi "Anatomia de uma Queda" (2023), de Justine Triet

(2023), de Justine Triet "Afire" (2023), de Christian Petzold,

(2023), de Christian Petzold, "The Persian Version" (2023), de Maryam Keshavarz

(2023), de Maryam Keshavarz “Maestro” , dirigido por Bradley Cooper e produzido pela Netflix;

“A Teoria Universal ”, de Timm Kröger;

“ Na Água ” e “ Em Nossos Dias ”, de Hong Sang-Soo;

“ Grace ”, de Ilya Povolotsky;

“ Fallen Leaves ”, de Aki Kaurismaki;

“ As Filhas do Fogo ”, de Pedro Costa;

“La Palisiada” , de Philip Stoychenko;

“ O Mal Não Existe” , de Ryusuke Hamaguchi;

“ Las Chicas Están Bien ”, de Itsaso Arana;

“The Starling Girl” , de Laurel Parmet;

"La Chimera" , de Alice Rohrwacher;

“O Barulho da Noite”, de Eva Pereira.

A Mostra trará também cerca de 60 produções nacionais. São destaques: "A Batalha da Rua Maria Antônia" (2023), de Vera Egito;

(2023), de Vera Egito; "Crowrã - A Flor do Buriti" (2023), de João Salaviza e Renée Nader Messora;

(2023), de João Salaviza e Renée Nader Messora; "Bizarros Peixes das Fossas Abissais" (2023), de Marão;

(2023), de Marão; "Eu Sou Maria" (2023), de Clara Linhart;

(2023), de Clara Linhart; "Mussum, o Filmis" (2023), de Silvio Guidane;

(2023), de Silvio Guidane; "Meu Sangue Ferve por Você" (2023), de Paulo Machline.

Nas sessões internacionais, o público terá acesso a 15 obras estrangeiras, que foram indicadas por seus países de origem para concorrer nas indicações do Oscar, pela categoria de melhor filme internacional. Entre eles, estão as produções: "Ervas Secas" (2023, Turquia), de Nuri Bilge Ceylan;

"Tiger Stripes" (2023, Malásia), de Amanda Nell Eu;

"Los Colonos" (2023, Chile), de Felipe Gálvez Haberle;

"Cidadão Santo" (2023, Geórgia), de Tinatin Kajrishvili;

Valor dos ingressos da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

A Mostra de 2023 terá quatro modalidades de ingressos: avulsos (específicos para cada sessão no app do festival ou na bilheteria local), pacotes (com mais de uma sessão), ingressos preços populares e sessões gratuitas. Veja abaixo os preços.

Ingressos avulsos

De segunda a quinta: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

De sexta a domingo: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Pacotes

Permanente Integral — acesso a todas as sessões: R$ 600

Permanente Especial — acesso a sessões de segunda a sexta, até 17h55: R$ 150

Pacote de 40 ingressos: R$ 410

Pacote de 20 ingressos: R$ 250

Preços populares

Cinemateca Brasileira: R$ 10

Circuito Spcine: R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia)

Sessões gratuitas