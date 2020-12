Planos de viagem para 2021? Confira os 10 mais novos hotéis de luxo

Viajar. Um prazer que não pôde ser muito aproveitado em 2020, principalmente quanto às viagens internacionais. Felizmente um ano novo está próximo, e com isso estão marcadas diversas inaugurações de hotéis de luxo pelo mundo. Para assim, aproveitar em dobro o que não foi possível neste ano. Selecionamos dez hotéis, sendo um deles no Brasil.

Rosewood São Paulo — Brasil

Rosewood São Paulo tem inauguração prevista para a primavera de 2021 Rosewood São Paulo tem inauguração prevista para a primavera de 2021

Começando pelo o que está próximo. Em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, o Rosewood irá inaugurar na primavera de 2021 na Cidade Matarazzo. O empreendedor francês, Alexandre Allard, que liderou o renascimento da Maison Balmain, define como “uma grande imersão na brasilidade.”

No terreno do antigo Hospital Matarazzo, que em 2014 foi reaberto após 20 anos para ocupação artística “Made By… Feito por Brasileiros”, renascerão a imponência e a sofisticação, assim como foi no passado. Concebido pelo renomado arquiteto Jean Nouvel, a chegada da famosa bandeira de luxo na América do Sul, terá 180 quartos e suítes com uma fusão sofisticada do antigo e do novo. Dentro deste parque vertical, projetado pelo arquiteto de renome mundial Jean Nouvel com interiores projetados por Philippe Starck, a beleza natural da madeira brasileira e as paredes do jardim exuberante serão artisticamente justapostas com os elementos arquitetônicos italianos cuidadosamente restaurados e os móveis de alto padrão. O centro de bem-estar será um dos maiores oásis de wellness do país, oferecendo mais de 50 atividades em 6.000 m2.

SLS Puerto Madero — Buenos Aires

Impossível não relaxar com uma piscina com vista para Buenos Aires Impossível não relaxar com uma piscina com vista para Buenos Aires

A poucas horas de voo do Brasil, desembarca a marca SLS em sua estreia na América do Sul no elegante bairro de Puerto Madero. Com 58 quartos e suítes projetados pelo arquiteto e designer italiano de renome mundial, Piero Lissoni, o SLS Puerto Madero traz uma vibração nova e moderna à capital argentina. O novo hotel contará com o restaurante Leynia, uma churrascaria argentina inspirada nos sabores do Japão.

Para relaxar, o Ciel Spa do SLS Puerto Madero terá tudo o que você precisa para mergulhar na perfeita experiência de bem-estar, com piscina ao ar livre, academia de última geração, salas de massagem individuais e para casais, banhos turcos e área de relaxamento.

Xigera Safari Lodge — Botsuana

A Baobab Tree House permite uma belíssima visão do Delta do Okavango A Baobab Tree House permite uma belíssima visão do Delta do Okavango

Logo após o Ano-Novo, será inaugurado o Xigera Safari Lodge na reserva Moremi Game, a noroeste do país. O nome Xigera (pronunciado ‘kee-jera’), é uma homenagem ao Pied Kingfisher, um pássaro típico da região.

O hotel conta com 12 elegantes suítes. Cada uma reflete sutilmente o ambiente externo e conta com elementos de decoração feitos a mão incluindo esculturas de bronze, obras de arte locais e móveis artesanais feitos com materiais naturais que combinam autenticidade africana e design sofisticado. Para os hóspedes que procuram uma experiência imersiva no Delta do Okavango (o maior delta interior do mundo), é possível se hospedar na incrível Baobab Tree House, uma casa na árvore, a 1 quilômetro de distância do lodge, com um guia estacionado nas proximidades. O lodge conta ainda com o Boma, restaurante ao ar livre, com vista inesquecível do Okavango a partir do terraço.

The Londoner — Londres

Hospede-se em um dos bairros mais artísticos de Londres, o West End Hospede-se em um dos bairros mais artísticos de Londres, o West End

Na primavera de 2021, Londres ganhará mais uma joia. A localização fica no coração do West End, cercado de diversos teatros, na Leicester Square. Com uma sensação de escala impressionante, The Londoner se estenderá seis níveis abaixo do solo, sendo um dos edifícios mais profundos do mundo. Serão 350 quartos e 35 suítes, cada um com vistas únicas da paisagem urbana. O hotel também contará com um bar na cobertura e o espaço subterrâneo oferecerá aos hóspedes um spa e duas salas de cinema privadas.

Villa Igiea, a Rocco Forte Hotel — Sicília, Itália

Após extensa reforma, a Villa Igiea reabre na primavera de 2021 na Sicília Após extensa reforma, a Villa Igiea reabre na primavera de 2021 na Sicília

Inicialmente inaugurada como hotel em 1900, a Villa Igiea tornou-se um fabuloso santuário durante todo o ano para a realeza europeia e a elite de Hollywood. Construído pelo visionário arquiteto siciliano Ernesto Basile para a família Florio, este majestoso palácio fechou suas portas ao público por muitos anos até que a diretora de design da Rocco Forte Hotels, Olga Polizzi, decidiu trazer uma nova vida a este monumento cultural siciliano em Palermo. Após extensa reforma, ele reabre na primavera.

Cheval Blanc Paris — França

A cidade luz ganha mais um brilho, o hotel Cheval Blanc, no icônico prédio do La Samaritaine A cidade luz ganha mais um brilho, o hotel Cheval Blanc, no icônico prédio do La Samaritaine

Ainda na Europa, o hotel abre no final de 2021 após 15 anos de reforma do icônico edifício La Samaritaine. Prédio classificado como um monumento arquitetônico por sua fusão dos estilos art nouveau e art déco. O hotel contará com 72 quartos e suítes projetados pelo arquiteto Peter Marino, cujos projetos anteriores incluem o edifício Getty e várias butiques Chanel e Louis Vuitton. Luzes, cores e materiais brincam com os códigos parisienses tradicionais para abraçar uma nova energia contemporânea.

No movimentado coração da cidade, os hóspedes podem parar, respirar e relaxar no casulo silencioso do Dior Spa, uma união de bem-estar com outra icônica Maison da LVMH, a Dior. Paris é conhecida por sua gastronomia, e a oferta culinária do hotel será orquestrada em quatro restaurantes e bares liderados pelo chef Arnaud Donckele, que possui três estrelas Michelin e chefe de pastelaria Maxime Frédéric.

Patina Maldives — Ilhas Fari, Maldivas

Que tal se hospedar nas Maldivas, sob as águas do Oceano Pacífico? Que tal se hospedar nas Maldivas, sob as águas do Oceano Pacífico?

Situado no novo arquipélago das Ilhas Fari, o Patina Maldives tem assinatura do arquiteto brasileiro Marcio Kogan, fundador do premiado internacional Studio MK27. O hotel conta com 90 villas contemporâneas de um a três quartos, além de 20 Fari Studios, todos incorporando uma harmonia de santuário e estimulação. Os interiores apresentam paletas de cores terrosas, texturas sutis e superfícies mate complementadas por madeira, linho, rattan, cordão de papel, pedra e fibras naturais, se estendendo com a natureza do local.

Aman New York — Estados Unidos

O Aman Spa ocupará três andares do hotel, e terá uma piscina coberta de 25 metros O Aman Spa ocupará três andares do hotel, e terá uma piscina coberta de 25 metros

Situado no coração de Manhattan, na esquina da Fifth Avenue com a 57th Street, com vista para o Central Park, o Aman New York ocupará o icônico Crown Building. Projetado pelo arquiteto Jean-Michel Gathy de Denniston, o Aman New York terá 83 quartos e suítes a partir de 70 metros quadrados, cada um com uma lareira. Estendendo-se por três andares, o Aman Spa terá 2.000 m2 com uma piscina coberta de 25 metros. No 10º andar, os hóspedes podem desfrutar do envolvente Garden Terrace — um espaço raro em uma das cidades mais populosas do mundo — que inclui um bar com vista panorâmica do Central Park.

Four Seasons Resort Tamarindo — México

A verdadeira simbiose entre a natureza e o luxo, seja bem-vindo ao Four Seasons Resort Tamarindo, no México A verdadeira simbiose entre a natureza e o luxo, seja bem-vindo ao Four Seasons Resort Tamarindo, no México

Em 800 hectares de uma reserva ecológica na costa do Pacífico, entre as cidades de La Manzanilla e Barra Navidad, surge mais um Four Seasons. A região, conhecida como Costa Alegre, é um destino aclamado por suas praias pitorescas, florestas e topografia única. O resort contará com 155 acomodações, a maioria com vistas panorâmicas. A cidade de Tamarindo oferece experiências como observação de baleias, esportes, atividades aquáticas, mercados locais e muito mais. O resort de luxo contará com quatro restaurantes, três piscinas, spa completo, academia, salão de jogos, centro de esportes aquáticos, quadras de tênis e campo de golfe.

Can Ferrereta — Maiorca, Espanha

Sol, conforto e sofisticação em Maiorca, com o novo hotel Can Ferrereta Sol, conforto e sofisticação em Maiorca, com o novo hotel Can Ferrereta

Trazendo luxo para um dos locais mais bonitos e desconhecidos de Maiorca, esta casa de fazenda do século 18 está repleta de conforto contemporâneo com homenagem a seu patrimônio. Serão 32 quartos e suítes do Can Ferrereta, que ao abrir as portas francesas permite que o Sol quente de Maiorca banhe a sala com luz natural. Os hóspedes podem desfrutar de uma experiência de bem-estar completa ao lado da piscina paisagística, saudar o Sol brilhante de Maiorca em uma aula de ioga, ou explorar a academia de última geração ou entrar no spa de luxo do hotel, completo com hammam e sauna. O restaurante principal do hotel, Ocre, é um espaço chique com cozinha mediterrânea que é perfeito para uma mesa romântica a dois.