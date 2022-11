400 restaurantes no país participam da 17ª edição do Burger Fest

Para quem aprecia um bom hambúrguer, até o dia 30, 11 estados do Brasil celebram os 10 anos do maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo: o Burger Fest.

A 17ª edição do evento conta com 400 endereços entre restaurantes, bares e hamburguerias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará.

Nesta edição, em São Paulo, participam os restaurantes especializados no prato: Z-Deli, Smart Burger, 1445 Burger, Hamburgueria Tradi, Frank & Charles, Buzina Burger, Between Buns, Mobi, Hamburgueria Santa Mordida, Koburger, Burger Happens, Cão Veio, San Do It, Y´all Burger & BBQ, 212 Burger, Coringa do Beco, St. Louis, e bares como Quintana e Veríssimo, além de restaurantes como o Jacarandá e Forneria San Paolo.

"Criado para fomentar negócios, inspirações, criatividade e inovação, além de novas experiências para o público, o festival valoriza ingredientes premium e neste momento visa continuar no auxílio ao segmento na recuperação da atividade econômica", afirma Claudio Baran, criador do festival.

"Há 10 anos, o Burger Fest se mantém como principal incentivador do cenário atual de casas que servem hambúrgueres em seu melhor momento; nesta edição temos um propósito ainda maior que é celebrar uma década desse movimento tão importante que nasceu em São Paulo e segue crescendo e investindo na cultura do hambúrguer", complementa.

Para a edição, o estreante restaurante St. Louis desenvolveu o Jalapeño Jam, um burger com 180g do blend da casa, dry rub tex-mex, cheddar, bacon, tomate e geleia artesanal de jalapeño. Segundo Luiz Cintra, chef e proprietário da casa, “esse hambúrguer já fez parte do cardápio do St. Louis e deixou muitas saudades e nada melhor do que trazê-lo de volta na estreia do St. Louis no Burger Fest".

Já o restaurante Between Buns, que já participou de outras edições, apresenta o novos ingredientes. "Para este ano, resolvi trazer uma fusão de alguns produtos que são bem fortes na casa: o defumado vem através do bacon feito aqui mesmo, curado com Whiskey Escocês, e o picles de cebola roxa, também feito por nós, traz a acidez que buscamos para o hambúrguer dessa edição do Burger Fest, que esperamos que seja a melhor de todas”, afirma Beatriz Luz, proprietária da casa.

