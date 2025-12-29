Retrospectiva: os 10 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking Casual 2025

“Sense of place” é um dos lemas do Rosewood, vencedor pela segunda vez consecutiva deste ranking. O hotel não é o único da lista que apresenta laços afetivos criados com base em sua localização. Diversas propriedades indicadas em nossa lista procuram realçar a força das culturas regionais, seja em hotéis na montanha, seja em praias paradisíacas, seja em grandes capitais.

No último ano, o Brasil recebeu mais de 6,6 milhões de visitantes internacionais. De janeiro a maio deste ano, foram 4,8 milhões de chegadas e US$ 3,6 bilhões em receita cambial, as melhores marcas da série para o período. Isso representa cerca de 8% da economia nacional, segundo a Embratur, o Ministério do Turismo e o Banco Central do Brasil.

A lista que apresentamos a seguir é reflexo desse momento. A segunda edição do Ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em 34 cidades brasileiras.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 29 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país (confira lista no final da matéria). Cada um deles indicou dez hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, no último ano. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking. Confira os eleitos e programe a sua próxima viagem.

Rosewood | 1o LUGAR → 17 votos

Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (Hotel Rosewood/Divulgação)

Pelo segundo ano consecutivo, o Rosewood é o hotel eleito como o melhor do Brasil pela ­Casual EXAME. Antes mesmo de desembarcar no Brasil, em 2022, o estabelecimento já dava sinais de que a antiga Maternidade Condessa Filomena Matarazzo teria as artes plásticas como destaque. Em 2014, mais de 100 artistas foram convidados para apresentar seus trabalhos no espaço abandonado por décadas na mostra Made by… Feito por Brasileiros.

Para a inauguração da primeira unidade da rede americana no país foram adquiridas e comissionadas mais de 450 obras de arte assinadas por artistas brasileiros. Entre os destaques estão os tapetes que somam mais de 500 metros quadrados que cobrem todo o lobby assinado por Regina Silveira, as gravuras nas paredes dos elevadores feitas por Walmor Correa e os violões assinados por Gilberto Gil disponíveis para os hóspedes nas suítes.

O hotel conta com 181 quartos espalhados pela maternidade restaurada e pela torre vertical com jardim, com assinatura do arquiteto Jean Nouvel e do diretor artístico Philippe Starck. Desde a última edição do ranking, o Asaya foi eleito o melhor spa da América Latina em diversas premiações internacionais. “Criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor a São Paulo, à nação e ao seu povo. Temos prazer em receber para experimentar as ofertas em constante transformação de São Paulo e oferecer um espaço acolhedor onde uma jornada cultural pode começar e terminar”, diz Edouard Grosmangin, vice-presidente regional do Rosewood Hotels & Resorts para o México e a América do Sul.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.826 para o mês de outubro. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Copacabana Palace, A Belmond Hotel | 2o LUGAR → 16 votos

Copacabana Palace: incontáveis histórias e eventos históricos em seus mais de 100 anos (Tomas Rangel/Divulgação)

Os mais de 100 anos do Copacabana Palace reúnem inúmeras histórias e incontáveis eventos históricos. Os quartos já receberam as maiores estrelas da música, do cinema e das novelas. Até Odete Roitman, a vilã da mais recente versão de Vale Tudo, morou lá.

A arte sempre esteve próxima ao hotel, que em 1938 inaugurou a Golden Room, a primeira sala de concertos da América Latina. Neste ano, o hotel presenciou um recorde mundial do maior show já feito no Rio de Janeiro, o de Lady Gaga e os seus mais de 2,5 milhões de espectadores na Praia de Copacabana, um ano depois de Madonna também se apresentar em frente ao hotel para 1,6 milhão de pessoas.

Nos mais de 12 mil metros quadrados estão 220 apartamentos e suítes. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani, com uma mesa do chef, de onde é possível ver o chef Nello Cassesse em ação, e o asiático MEE, premiado com uma Estrela Michelin de 2015 a 2019.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,5 mil, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas:(21) 2545-8878 ou belmond.com

Palácio Tangará | 3o LUGAR → 10 votos

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

São Paulo não parece ser a cidade em que é possível tomar café da manhã cercado por pássaros e macaquinhos. No entanto, esse cenário existe no Palácio Tangará. Com a reforma do restaurante Jean-Georges, as refeições podem ser degustadas com uma imersão na natureza. O espaço recebeu recentemente um investimento de R$ 4 milhões para renovação, que inclui cores tropicais, madeiras brasileiras e tecidos fluidos, em interação com os jardins assinados por Roberto Burle Marx que cercam o edifício.

O restaurante que manteve a Estrela Michelin neste ano também apresenta novidades no menu degustação. No cardápio assinado pelo chef francês Jean-Georges Vongerichten e comandado pelo chef Filipe Rizzato, hóspedes e visitantes podem escolher entre as duas opções de menu (R$ 810 e R$ 1.040), ambas com seis etapas. Para além dos destaques gastronômicos, o hotel com assinatura da rede alemã Oetker Hotels oferece 141 quartos espaçosos, sendo 59 suítes, todos com vista para o parque — e toda a sua fauna.

Serviço: diárias a partir de R$ 3,6 mil por casal, com café da manhã. Rua Deputado Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel | 4o LUGAR → 9 votos

Hotel das Cataratas: único hotel que fica dentro do Parque Nacional do Iguaçu (Hotel das Cataratas/Divulgação)

Das sete maravilhas da natureza, duas estão no Brasil: a Floresta Amazônica e as Cataratas do Iguaçu, que conta com apenas um hotel dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Dentro dos 185 mil hectares de Mata Atlântica, apenas 0,3% da área do parque é aberta ao público. E somente os hóspedes do Hotel das Cataratas podem ter acesso antes da abertura oficial do parque e após o fechamento para o público geral. As exuberantes fauna e flora não estão apenas ao redor do hotel, mas na decoração, como nos apartamentos nas alas Floresta e Jardim, com pinturas assinadas pelas artistas Ludmilla de Montes e Romilda Patez, além de azulejos pintados a mão.

A propriedade do grupo LVMH conta com 176 apartamentos distribuídos em 12 categorias, como a luxuosa Suíte Cataratas. Com 64 metros quadrados divididos entre sala de estar e jantar, banheiro com banheira de imersão, a suíte conta ainda com serviço de menu de travesseiros, decoração com obras de arte originais, tapetes de lã bordados a mão e, é claro, vista para as quedas d’água.

No ano passado, o hotel inaugurou o restaurante Y, em parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza. O menu de Souza passeia por todo o Brasil, com releituras de pratos como a moqueca capixaba e criações como o ovo dourado com tucupi e mandioca. É possível escolher entre o menu degustação de nove tempos (R$ 495) ou com preço fixo (R$ 320), onde é possível determinar os snacks, entradas, pratos principais e sobremesas.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.095, mais taxas (exceto feriados). Café da manhã incluso no restaurante Ipê. Rodovia BR-469, km 32, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Hotel Ort | 5o LUGAR → 8 votos

Ort: hotel de Campos do Jordão, em São Paulo, passou por revitalização recente (Ort/Divulgação)

Um dos destinos mais badalados do estado de São Paulo para o inverno, Campos do jordão recebe em torno de 4,5 milhões de visitantes por ano. Um dos hotéis preferidos na região é o tradicional Ort, com mais de oito décadas de vida. Em uma área de 40 mil metros quadrados, o hotel possui 60 acomodações e sete casas, as Berg Haus, de até 180 metros quadrados.

Há cinco anos, as instalações passaram por uma revitalização, incluindo a inauguração do restaurante Eins, com menu degustação de dez etapas para apenas oito convidados por noite na mesa do chef. Além desse, há outros dois restaurantes. O Küche é liderado pelo chef Edmar Mendonça, com cardápio inspirado nas gastronomias austríaca, alemã e suíça. Já o Ôpa oferece opções de pizzas com massa artesanal de fermentação natural.

Para uma estadia de relaxamento na montanha, o hotel oferece protocolos como massagens e hidromassagem com vista para a natureza no Pureté Berg Spa.

Serviço: diárias a partir de R$ 1,4 mil. Rua Eng. Gustavo Kaiser, 165, Vila Natal, Campos do Jordão, São Paulo. Reservas: (11) 2824-2000, (12) 99150-0888 ou reservas@orthotel.com.br

Mahré Hotel & Spa | 5o LUGAR → 8 votos

Mahré: 30 suítes com piscina e jardim privativo em São Miguel dos Milagres (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Um cenário que contempla a segunda maior barreira de corais do mundo, com praias desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista, precisa de um hotel à altura. Em São Miguel dos Milagres, litoral alagoano, está o Mahré Hotel & Spa. Inaugurado em 2023, a propriedade oferece 30 suítes com piscina, jardim privativo e massagens no quarto sob demanda, que também podem ser rea­lizadas na varanda, em meio à natureza.

Para explorar os mais de 40 mil metros quadrados da propriedade, que inclui lagoas, manguezais e praias desertas, o hotel coloca à disposição bicicletas. Também é possível conhecer a região em passeios de jangada pelas piscinas naturais de Milagres, que incluem drinques e refeições. A gastronomia é comandada pelo chef Rafa Gomes, vencedor dos realities MasterChef Profissionais e Iron Chef Brasil. A carta de drinques tem assinatura da especialista em destilados Isadora Fornari.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.036, com café da manhã. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Casana Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Casana: para aventureiros e para quem quer apenas descansar (Casana/Divulgação)

O dia no Casana pode variar entre duas opções: aventura ou relaxamento. A primeira opção inclui na programação a prática de kitesurfe. Afinal, o hotel está localizado em uma das melhores praias do mundo para a prática, o Preá, no Ceará. Para quem deseja se aventurar no esporte, não é preciso se preocupar com nada. O hotel possui uma escola de kitesurfe com instrutores certificados pelo International Kiteboar­ding Organization e pela Associação Brasileira de Kitesurfing, além de disponibilizar equipamentos da Duotone. Um veículo 4x4 acompanha os hóspedes por todo o caminho.

Para quem prefere uma estadia voltada para o relaxamento, o hotel com apenas sete bangalôs, com duas suítes com piscinas, espalhados em mais de 10 mil metros quadrados, oferece piscinas com borda infinita, spa com método Renata França, três tipos de sauna — seca, úmida e infravermelha —, além de crioterapia, piscina e jacuzzi.

O menu varia, já que o chef Gian Janjacomo desenvolve pratos com os ingredientes mais frescos do dia, entre peixes e frutos do mar da região. As tarifas incluem café da manhã, almoço, snacks e jantar. “Tudo do Casana foi pensado nos mínimos detalhes, com base em tudo de mais incrível que pudemos experienciar durante nossas viagens ao redor do mundo”, afirma Natalia Furland, proprietária do hotel junto com seu marido, Jimmy.

Serviço: mínimo de 3 diárias a partir de R$ 6.995 a diária. Avenida Beira Mar, s/no, Caiçara, Cruz, Ceará. Reservas: (85) 2180-5076 ou reservations@casana.com

Fera Palace Hotel | 7o LUGAR → 7 votos

Fera Palace Hotel: um mergulho na história da Bahia e do Brasil (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

A primeira rua do Brasil, a Rua Chile, em Salvador, também tem outro mérito: lá fica o primeiro hotel de luxo da cidade. Inaugurado em 2017, o Fera Palace Hotel ocupa o edifício em que, em 1934, o comendador Martins Catharino abriu o Palace Hotel. Carmen Miranda, Grande Otelo, Pablo Neruda e ­Orson Welles foram alguns dos hóspedes ilustres do estabelecimento, com arquitetura inspirada no ­Flatiron Building, em Nova York.

Com a restauração comandada pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, a decoração do Fera preservou referências de art déco e referências locais, como o piso em mosaico preto e branco e esculturas feitas com búzios, palhas, miçangas, pastilhas de coco, ouro, prata, contas e figas da artista plástica baiana Nádia Taquary.

“O Fera não é apenas um local de hospedagem, é um ambiente onde os visitantes mergulham na história do Brasil e da Bahia”, diz o CEO Antonio Mazzafera. Neste ano, o hotel com 81 quartos inaugurou uma nova fase gastronômica, com a nomeação do chef Peu Mesquita. “Quero trazer algo leve, elegante, que tenha muita influência do litoral da Bahia, como frutos do mar e peixes. O Fera já é um local que tem uma história muito imponente, e nós queremos valorizar isso também com a cozinha”, diz o chef.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.150 + 15% com café da manhã. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200 ou reservas@ferahoteis.com

Fasano Salvador | 9o LUGAR → 6 votos

Fasano Salvador: hotel de luxo em prédio histórico tombado na capital baiana (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

Poucos metros separam os dois melhores hotéis do Brasil na capital baiana. Na Praça Castro Alves está instalado um dos nove hotéis Fasano do país. A unidade de Salvador está instalada em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac). Por mais de 45 anos, o edifício em estilo art déco abrigou o jornal A Tarde. A fachada relembra essa história com o letreiro original do jornal, que divide espaço com o sobrenome Fasano.

Com 11 andares, a propriedade possui 70 apartamentos que variam de 26 a 73 metros quadrados, com destaque para o número 106, onde funcionou a antiga sala da presidência do jornal. O apartamento mantém o piso de taco e os painéis de Jacarandá originais, além dos adornos de gesso restaurados. Também foram mantidos o desenho original das portas dos quartos e as janelas superiores das portas (transformadas em luminárias).

No ano passado, o restaurante Gero chegou ao hotel com criações pensadas nos insumos locais, como o spaghettini com camarão ao molho de limão-siciliano, gnocchi com camarão e molho branco, moquecas (de peixe, de camarão e mista), bobó de camarão e cocada de forno.

Serviço: diárias a partir de R$ 2.275. Praça Castro Alves, 5, Salvador. Reservas: (71) 2201-6300 ou ssa@fasano.com.br

W Hotel | 9o LUGAR → 6 votos

W Hotel: referência gastronômica em menos de um ano da operação (Rui Nagae Fotografia/Divulgação)

O W São Paulo, do portfólio da rede americana Marriott Bonvoy, foi inaugurado há menos de um ano. Próximo à Avenida Faria Lima, a torre de 45 andares se divide entre residencial e hotel. A partir do 25o pavimento estão os mais de 179 quartos projetados, incluindo 16 suítes, com vista para o Rio Pinheiros e a cidade. O estilo ousado de decoração da rede segue na primeira unidade brasileira, com interiores que incorporam referências da cultura local, além de acabamentos em madeira e pedras brasileiras.

O país também é representado na cozinha do restaurante Baio Cozinha Sulista, comandado pelo chef Tuca Mezzomo. O menu homenageia as tradições gastronômicas da região. Já no 40o andar, o restaurante L40 Cozinha de Latitude oferece uma vista panorâmica da cidade e pratos inspirados em 16 localidades, incluindo Portugal, Espanha, Itália, Grécia, China, Japão e Estados Unidos.

Serviço: diárias a partir de R$ 3.053. Rua Funchal, 65, Vila Olímpia, São Paulo. Reservas: (11) 2665-9000

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da Casual EXAME

1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 5 Hotel Ort Campos do Jordão (SP) 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 7 Casana Hotel Cruz, Praia do Preá (CE) 7 Fera Palace Hotel Salvador 9 Fasano Salvador Salvador 9 W Hotel São Paulo 11 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 11 Casas Brancas Boutique Hotel Búzios (RJ) 11 Emiliano Rio Rio de Janeiro 11 Fairmont Rio de Janeiro Copacabana Rio de Janeiro 11 Hotel Unique São Paulo 11 Nannai Muro Alto Ipojuca (PE) 17 Botanique Hotel Campos do Jordão (SP) 17 Fasano São Paulo Itaim São Paulo 17 Hotel Emiliano São Paulo 17 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 17 Tivoli Ecoresort Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 17 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 17 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 24 Anttunina Pousada e Spa Maragogi (AL) 24 Awasi Santa Catarina Governador Celso Ramos (SC) 24 B Hotel Brasília Brasília 24 Carmel Charme Resort Aquiraz (CE) 24 Estância Caiman Miranda (MS) 24 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 24 Fasano Jardins São Paulo 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 24 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 24 Ibiti Projeto Lima Duarte (MG) 24 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 35 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 35 Casa Brasileira — Hotel Galeria Porto de Pedras (AL) 35 Casa Grande Hotel Resort & Spa Guarujá (SP) 35 Clara Arte Resort Brumadinho (MG) 35 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 35 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 35 Fasano Angra dos Reis Angra dos Reis (RJ) 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 35 Hotel JW Marriott São Paulo (SP) 35 Jaguaríndia Village Fortim (CE) 35 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 35 Kenoa Exclusive Beach Spa & Resort Barra de São Miguel (AL) 35 Kurotel Spa Médico Gramado (RS) 35 Nannai Noronha Fernando de Noronha (PE) 35 Oiá Casa Lençóis Santo Amaro (MA) 35 Tivoli Mofarrej São Paulo São Paulo

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews/Band), Anelise Zanoni (Correio do Povo, de Porto Alegre), Anna Laura Wolff (Carpe Mundi), Anna Paula Buchalla (Harper’s Bazaar), Camille Panzera (Melhores Destinos), Carlos Altman (Jornal Estado de Minas), Carolina Gehlen (EXAME), Cecilia Padilha(Sabor & Arte), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Emilim Schmitz (emilim.com.br), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gisele Vitoria Machado (Robb Report Brasil), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana A. Saad (The Travel Lifestyle), Juliana Simon(UOL), Junior Ferraro (Revista Azul), Larissa Rebelo de Moraes Amaral (Lala Rebelo), Natalie Soares (Sundaycooks), Nô Mello (Vogue Brasil), Otavio Furtado (Maior Viagem e Veja Rio), Renata Araújo Castello Branco (You Must Go!), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto), Roberta Malta (jornalista freelancer), Tereza Carvalho (proveieaprovei.com.br e @proveieaprovei) e Tina Bini Bornstein (CNN Viagem & Gastronomia).