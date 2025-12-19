Casual

15 vinhos para harmonizar com a ceia de Natal em 2025

Lista da Casual EXAME traz opções a partir de R$ 49,90, com rótulos ideais para harmonização com carnes vermelhas, aves, peixes e frutos-do-mar

Ceia de Natal: 15 opções de vinho para harmonizar (Getty Images)

Da Redação
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h13.

Com a chegada do fim de ano, começa o momento de escolher os vinhos e espumantes ideais para o Natal. E saber qual garrafa mais combina com as preparações da ceia, bem como qual a melhor maneira de harmonizá-la a todo o resto, é o grande desafio da temporada.

Para ajudar na escolha, a Casual EXAME organizou uma lista, com auxílio da World Wine, Boca a Boca e Grand Cru, com indicações de vinhos que casam com a época do ano. Com opções a partir de R$ 49,90, separamos rótulos prontos para serem apreciados e compartilhados em meio às comemorações de Natal. Confira:

15 vinhos e espumantes para comemorar o Natal

R de Roubine | R$ 179

Para o abre bovas, com preparações frescas — especialmente saladas que levam frutas natalinas ou ingredientes mais delicados —, o R de Roubine é uma ótima opção. O rosé é assinado por Valerie Rousselle, uma das maiores expoentes da categoria no mundo. Fresco, aromático e muito delicado, o vinho equilibra o sabor sutil das frutas cristalizadas, adicionando leveza ao início da celebração.

Estandon Lumiere | 229,90

Já o Estandon Lumiere, também para os aperitivos, se apresenta com aromas de frutas cítricas e toranja rosa, textura sedosa e um equilíbrio encantador entre frescor e delicadeza, resultando em um final apetitoso. Vai muito bem com queijo de cabra, saladas e massas de frutos-do-mar.

Schubert Pinot Noir | R$ 372

Para quem não abre mão da tradição e vai apostar no Peru ou o Chester para a ceia de Natal, a melhor opção é o Schubert Pinot Noir. Criado por Kaio Schubert a partir de vinhas de Martinborough, o rótulo é rico em aromas de frutas vermelhas, com notas de especiarias e frescor marcante, o tinto de corpo leve respeita a delicadeza das aves e realça seus sabores tradicionais.

Thera Chardonnay 2024 | R$ 189,90

Outra opção para ceia com aves ou peixes é o brasileiro Thera Chardonnay. Aveludado e untuoso, trata-se de um vinho com aromas cítricos de melão e maçã verde, com nuances florais e toques amanteigados de barrica. Com acidez equilibrada, tem uma textura macia e cor amarelo palha, com reflexos dourados. Combina bastante com lagostins, ostras, peixes brancos e até massas ao molho branco.

Ver Sacrum Geisha de Jade | R$329

Já para quem optar pelos pratos com bacalhau ou frutos-do-mar, vinhos de acidez vibrante e grande frescor são uma boa pedida. A recomendação é o Ver Sacrum Geisha de Jade, um elegante blend de Roussanne e Marsanne. Com textura refinada, aromático e marcado por notas de frutas cítricas e flores, o rótulo funciona perfeitamente com saladas marinhas, polvo grelhado e diferentes interpretações do bacalhau.

Edda Bianco 2023 | R$ 294,20

Para peixes dos mais diversos, o vinho branco cai como luva. Uma das garradas italianas famosas, que harmonizam bem com bacalhau, por exemplo, é o Edda Bianco. Combinação com Chardonnay, o vinho é encorpado, maturado por quatro meses em barricas de carvalho francês, com bâtonnage semanal. As uvas são provenientes de San Marzano, na província de Salento (Puglia).

Grégoire Hoppenot Fleurie 'Les Moriers' | R$ 494

Quem optar pelo Tender terá como melhor companhia o Grégoire Hoppenot Fleurie 'Les Moriers'. Este Beaujolais Cru, maturado em foudres e barricas de carvalho e proveniente de uma prestigiosa parcela com vista para Moulin-à-Vent, apresenta textura tenra, corpo médio e perfil aromático onde acidez e especiarias convivem em equilíbrio — combinação impecável com os molhos tradicionalmente servidos com a comida.

Nieto Senetiner Don Nicanor Chardonnay | R$ 199,90

Ainda para quem prefere carnes brancas para o natal, como frutos do mar, peixes e até queijos azuis, o Nieto Senetiner Don Nicanor Chardonnay é uma boa pedida. O rótulo combina acidez refrescante, bom corpo e notas de caramelo e manteiga, junto de um olfato que revela flores brancas com toques cítricos e tropicais.

Zuccardi Serie A Torrontés | R$ 152,92

Originado nas extremas condições da região de Salta, no norte da Argentina, trata-se de um vinho delicado e elegante. Funciona bem para harmonizar com Peru, Chester ou Tender. O rótulo traz aromas típicos de flores brancas, rosas e frutas cítricas. Armazenado em borras finas por seis meses, é estruturado e com acidez viva.

Dievole Chianti Classico DOCG | R$ 299

Para os amantes do cordeiro, presença garantida em muitas mesas, a indicação é o Dievole Chianti Classico DOCG. Com taninos sedosos, acidez marcante e textura que acompanha o caráter estruturado da carne, trata-se de uma harmonização por similaridade que valoriza tanto o prato quanto o vinho, oferecendo profundidade e elegância ao paladar.

Pizzorno Don Próspero Reserva Familiar Tannat-Malbec | R$ 154,90

Para além do cordeiro, quem gosta de carne vermelha na ceia de Natal pode optar pelo Pizzorno Don Próspero. Elaborado a partir das uvas Tannat e Malbec, ele traz um aroma com notas defumadas, framboesa e frutas vermelhas e um paladar que oferece intensidade, ótima estrutura, suavidade e final longo. É excelente companhia para bife de chorizo grelhado com chimichurri, risoto de cogumelos e queijo Gouda.

Cordero Con Piel de Lobo - Malbec | R$ 49,90

Na mesma pegada da carne, uma opção baratinha, saborosa e suave é o Malbec do Cordero Con Piel de Lobo. O vinho argentino traz o terroir marcante de Luján de Cuyo, um pouco mais seco, de cor rubi, e com aromas de frutas vermelhas, como amora e cereja. A garrafa é envelhecida por seis meses em barricas de carvalho francês, o que confere à bebida taninos suaves e uma acidez equilibrada.

El Enemigo Bonarda El Barranco 2021 | R$ 269,11

Para quem não dispensa um bom Catena em mesa, El Enemigo Bonarda é uma escolha segura para harmonizar com carnes mais fortes. Projeto pessoal de Alejandro Vigil, enólogo-chefe da Catena Zapata, e de Adrianna Catena, filha mais nova de Nicolás Catenna, o vinho traz uma camada extra de sofisticação, com o terroir de Mendoza. Faito 100% de Bonarda, as uvas vêm de vinhas de aproximadamente 70 anos, com aromas florais de rosas e frutas vermelhas.

Sacramentos Antonella Moscatel | R$ 99

Na hora das sobremesas, os moscatéis brilham. Para panetones de frutas, o Sacramentos Antonella Moscatel — elaborado a partir de Moscato Bianco e Moscato Giallo oriundos das
serras gaúcha e catarinense — apresenta frescor, aromas de rosas brancas, toques de pêssego e nuances de hortelã. Sua doçura equilibrada e perfil perfumado combinam perfeitamente com a tradicional receita natalina.

Fonseca Porto Bin nº 27 Finest Reserve | R$ 239

Já para panetones os de chocolate, a harmonização clássica permanece insuperável: o Fonseca Porto Bin nº 27 Finest Reserve, um Ruby Reserve que estagia quatro anos em carvalho e traz notas intensas de chocolate, frutas vermelhas maduras e especiarias, criando uma finalização rica e envolvente.

 

