15 vinhos para harmonizar com a ceia de Natal em 2025

Ceia de Natal: 15 opções de vinho para harmonizar (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 14h13.
Com a chegada do fim de ano, começa o momento de escolher os vinhos e espumantes ideais para o Natal. E saber qual garrafa mais combina com as preparações da ceia, bem como qual a melhor maneira de harmonizá-la a todo o resto, é o grande desafio da temporada.
Para ajudar na escolha, a Casual EXAME organizou uma lista, com auxílio da World Wine, Boca a Boca e Grand Cru, com indicações de vinhos que casam com a época do ano. Com opções a partir de R$ 49,90, separamos rótulos prontos para serem apreciados e compartilhados em meio às comemorações de Natal. Confira:
Para o abre bovas, com preparações frescas — especialmente saladas que levam frutas natalinas ou ingredientes mais delicados —, o R de Roubine é uma ótima opção. O rosé é assinado por Valerie Rousselle, uma das maiores expoentes da categoria no mundo. Fresco, aromático e muito delicado, o vinho equilibra o sabor sutil das frutas cristalizadas, adicionando leveza ao início da celebração.
Já o Estandon Lumiere, também para os aperitivos, se apresenta com aromas de frutas cítricas e toranja rosa, textura sedosa e um equilíbrio encantador entre frescor e delicadeza, resultando em um final apetitoso. Vai muito bem com queijo de cabra, saladas e massas de frutos-do-mar.
Para quem não abre mão da tradição e vai apostar no Peru ou o Chester para a ceia de Natal, a melhor opção é o Schubert Pinot Noir. Criado por Kaio Schubert a partir de vinhas de Martinborough, o rótulo é rico em aromas de frutas vermelhas, com notas de especiarias e frescor marcante, o tinto de corpo leve respeita a delicadeza das aves e realça seus sabores tradicionais.
Outra opção para ceia com aves ou peixes é o brasileiro Thera Chardonnay. Aveludado e untuoso, trata-se de um vinho com aromas cítricos de melão e maçã verde, com nuances florais e toques amanteigados de barrica. Com acidez equilibrada, tem uma textura macia e cor amarelo palha, com reflexos dourados. Combina bastante com lagostins, ostras, peixes brancos e até massas ao molho branco.
Já para quem optar pelos pratos com bacalhau ou frutos-do-mar, vinhos de acidez vibrante e grande frescor são uma boa pedida. A recomendação é o Ver Sacrum Geisha de Jade, um elegante blend de Roussanne e Marsanne. Com textura refinada, aromático e marcado por notas de frutas cítricas e flores, o rótulo funciona perfeitamente com saladas marinhas, polvo grelhado e diferentes interpretações do bacalhau.
Para peixes dos mais diversos, o vinho branco cai como luva. Uma das garradas italianas famosas, que harmonizam bem com bacalhau, por exemplo, é o Edda Bianco. Combinação com Chardonnay, o vinho é encorpado, maturado por quatro meses em barricas de carvalho francês, com bâtonnage semanal. As uvas são provenientes de San Marzano, na província de Salento (Puglia).
Quem optar pelo Tender terá como melhor companhia o Grégoire Hoppenot Fleurie 'Les Moriers'. Este Beaujolais Cru, maturado em foudres e barricas de carvalho e proveniente de uma prestigiosa parcela com vista para Moulin-à-Vent, apresenta textura tenra, corpo médio e perfil aromático onde acidez e especiarias convivem em equilíbrio — combinação impecável com os molhos tradicionalmente servidos com a comida.
Ainda para quem prefere carnes brancas para o natal, como frutos do mar, peixes e até queijos azuis, o Nieto Senetiner Don Nicanor Chardonnay é uma boa pedida. O rótulo combina acidez refrescante, bom corpo e notas de caramelo e manteiga, junto de um olfato que revela flores brancas com toques cítricos e tropicais.
Originado nas extremas condições da região de Salta, no norte da Argentina, trata-se de um vinho delicado e elegante. Funciona bem para harmonizar com Peru, Chester ou Tender. O rótulo traz aromas típicos de flores brancas, rosas e frutas cítricas. Armazenado em borras finas por seis meses, é estruturado e com acidez viva.
Para os amantes do cordeiro, presença garantida em muitas mesas, a indicação é o Dievole Chianti Classico DOCG. Com taninos sedosos, acidez marcante e textura que acompanha o caráter estruturado da carne, trata-se de uma harmonização por similaridade que valoriza tanto o prato quanto o vinho, oferecendo profundidade e elegância ao paladar.
Para além do cordeiro, quem gosta de carne vermelha na ceia de Natal pode optar pelo Pizzorno Don Próspero. Elaborado a partir das uvas Tannat e Malbec, ele traz um aroma com notas defumadas, framboesa e frutas vermelhas e um paladar que oferece intensidade, ótima estrutura, suavidade e final longo. É excelente companhia para bife de chorizo grelhado com chimichurri, risoto de cogumelos e queijo Gouda.
Na mesma pegada da carne, uma opção baratinha, saborosa e suave é o Malbec do Cordero Con Piel de Lobo. O vinho argentino traz o terroir marcante de Luján de Cuyo, um pouco mais seco, de cor rubi, e com aromas de frutas vermelhas, como amora e cereja. A garrafa é envelhecida por seis meses em barricas de carvalho francês, o que confere à bebida taninos suaves e uma acidez equilibrada.
Para quem não dispensa um bom Catena em mesa, El Enemigo Bonarda é uma escolha segura para harmonizar com carnes mais fortes. Projeto pessoal de Alejandro Vigil, enólogo-chefe da Catena Zapata, e de Adrianna Catena, filha mais nova de Nicolás Catenna, o vinho traz uma camada extra de sofisticação, com o terroir de Mendoza. Faito 100% de Bonarda, as uvas vêm de vinhas de aproximadamente 70 anos, com aromas florais de rosas e frutas vermelhas.
Na hora das sobremesas, os moscatéis brilham. Para panetones de frutas, o Sacramentos Antonella Moscatel — elaborado a partir de Moscato Bianco e Moscato Giallo oriundos das
serras gaúcha e catarinense — apresenta frescor, aromas de rosas brancas, toques de pêssego e nuances de hortelã. Sua doçura equilibrada e perfil perfumado combinam perfeitamente com a tradicional receita natalina.
Já para panetones os de chocolate, a harmonização clássica permanece insuperável: o Fonseca Porto Bin nº 27 Finest Reserve, um Ruby Reserve que estagia quatro anos em carvalho e traz notas intensas de chocolate, frutas vermelhas maduras e especiarias, criando uma finalização rica e envolvente.