Volvo e PUCPR têm curso de programação grátis, com chance de estágio

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e a Volvo estão promovendo um curso gratuito de Desenvolvimento de Aplicações. O objetivo do programa, que tem duração de um mês, com atividades de mentoria e capacitação, é identificar jovens talentos da área de Tecnologia da Informação.

Os jovens terão a oportunidade de ingressar no programa de estágio da montadora, atuando de forma presencial na região de Curitiba.

O programa é aberto a pessoas com conhecimento prévio em desenvolvimento de sistemas e matriculadas em cursos como Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Sistemas de Informação, Jogos Digitais, CiberSegurança, entre outros. Podem se inscrever acadêmicos de quaisquer instituições de ensino superior.

O programa será composto por encontros online ao vivo, ou seja, remotos síncronos. As aulas serão ministradas por professores da PUCPR com experiência de mercado, que vão utilizar a metodologia Challenge-Based Learning (Aprendizado Baseado em Desafios, em português), na qual o estudante é convidado a solucionar desafios do mundo real a fim de ampliar o conhecimento. No curso, tais desafios serão voltados principalmente à codificação de software.

De acordo com a empresa, o programa de estágio da Volvo procura por pessoas com conhecimento de lógica de programação e banco de dados, interesse em aprender e desenvolver em .NET e SQL e outras tecnologias, boa comunicação em inglês e português e facilidade em trabalhar em equipe.

O programa será dividido em três módulos: Módulo 1 – Programação em C# (20 horas); Módulo 2 – SQL Server (20 horas); e Módulo 3 – Projeto Hands-On (12 horas).

As aulas terão início na segunda semana de janeiro e previsão de término para a primeira semana de fevereiro, ocorrendo às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 às 22h30. Ainda, no decorrer das semanas, os estudantes deverão realizar atividades extraclasse solicitadas pelos docentes.

Inscrições: até dia 24 de novembro por este link.