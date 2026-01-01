Você precisa aprender essa habilidade agora mesmo, afirma CEO do GitHub

“Todas as crianças deveriam aprender a programar”, diz Thomas Dohmke, CEO do GitHub, em uma entrevista recente para o podcast da EO, reportada pelo Business Insider. Segundo ele, o ensino de programação deve ser encarado com a mesma seriedade das disciplinas tradicionais, como física, matemática ou geografia.

Programador desde os anos 1990, Dohmke acredita que a codificação é uma habilidade fundamental para o século 21, e que o único motivo para ela ainda não estar amplamente integrada ao currículo escolar é o tempo que a sociedade demorou para perceber sua importância.

O argumento, no entanto, vai além da pedagogia. Em um cenário no qual a inteligência artificial transforma radicalmente o desenvolvimento de software, saber programar — ainda que em nível básico — pode se tornar um divisor de águas para qualquer profissional, independente da área de atuação.

'É o momento mais emocionante da engenharia', diz ele

O momento atual é, nas palavras do próprio Dohmke, “o mais emocionante da engenharia”, justamente por conta da IA. Ferramentas como o GitHub Copilot e o ChatGPT tornaram o processo de desenvolvimento muito mais acessível.

“Você pode simplesmente escrever um prompt e provavelmente ele criará uma página web básica, um pequeno aplicativo ou um jogo em Python”, disse o executivo.

A afirmação toca em um ponto central do debate contemporâneo sobre tecnologia: a IA não apenas acelera o processo de desenvolvimento como também democratiza o acesso à criação de software. A habilidade de transformar ideias em protótipos tangíveis — algo antes reservado a especialistas — está agora ao alcance de qualquer pessoa disposta a aprender o básico da linguagem das máquinas.

Quem vai sair na frente nessa corrida?

Profissionais de todas as áreas que souberem aplicar noções básicas de programação com apoio de IA tendem a sair na frente. A habilidade de testar ideias rapidamente, construir protótipos funcionais e automatizar tarefas repetitivas pode ser o diferencial competitivo para quem busca relevância em um mercado movido por velocidade e inovação constante.

No novo ecossistema moldado pela inteligência artificial, não basta ser apenas um usuário de tecnologia. Cada vez mais, será preciso compreender — ainda que minimamente — o código que a sustenta.

