Carreira

Esses quatro prompts avançados desbloqueiam o verdadeiro potencial do ChatGPT

Com os prompts certos, o ChatGPT vai além da resposta pronta — e vira seu parceiro de raciocínio estratégico

Closeup man hands using computer laptop for online learning, online business, chatting, social media. (Divulgação: Cavan Images/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.

O ChatGPT impressiona muita gente com sua capacidade de escrever, resumir, explicar e criar — mas ainda está longe de ser usado em seu nível máximo. 

A maioria dos usuários faz perguntas genéricas, recebe respostas “boas o suficiente” e para por aí.

Mas há um segredo que poucos conhecem: com os prompts certos, o modelo da OpenAI ativa um modo de raciocínio mais profundo, estruturado e estratégico — quase como se pensasse em voz alta. A diferença no resultado é imediata.

A seguir, veja os quatro prompts que desbloqueiam o que o ChatGPT tem de melhor.

  • ‘Pense antes de responder’

Esse é o equivalente a pedir que a IA respire fundo e organize as ideias antes de falar.

  • Prompt: “Pense passo a passo antes de responder. Considere o contexto, verifique os dados e só depois formule a resposta final.”

Dessa forma, o ChatGPT passa a estruturar internamente a resposta, como se estivesse elaborando um plano. 

Isso evita conclusões precipitadas e reduz o risco de erros ou respostas genéricas.

  • ‘Debata consigo mesmo sobre [tema]’

Quer explorar um assunto por vários ângulos? Peça que o modelo debata com ele mesmo.

Prompt: “Debata consigo mesmo sobre os prós e contras da adoção de IA generativa no ambiente corporativo.”

Assim, o ChatGPT apresenta pontos de vista diferentes em formato de discussão, ajudando você a visualizar riscos, dilemas e oportunidades com mais profundidade. Ideal para temas complexos ou controversos.

3. ‘Divida a história, o estado atual e as implicações futuras de [tema]’

Esse comando força a IA a pensar de forma cronológica e estratégica.

Prompt: “Divida a evolução da computação quântica em três partes: origem, estado atual e cenários futuros.”

Com isso, você recebe uma resposta mais organizada, com contexto histórico, diagnóstico do presente e projeções realistas. 

Funciona muito bem para relatórios, apresentações e estudos de mercado.

4. ‘Simule um cenário de falha e proponha soluções preventivas’

Esse prompt ativa o “modo engenheiro de riscos” da IA.

Prompt: “Considere que meu projeto de lançamento de produto falhou. Quais causas poderiam ter levado a isso? E como evitá-las desde já?”

O ChatGPT pode prever erros, identificar vulnerabilidades e oferecer soluções antes mesmo que o problema ocorra. 

Um exercício valioso para planejamento estratégico, design de produto ou gestão de projetos.

