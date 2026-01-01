Esses quatro prompts avançados desbloqueiam o verdadeiro potencial do ChatGPT

Closeup man hands using computer laptop for online learning, online business, chatting, social media. (Divulgação: Cavan Images/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 05h00.
O ChatGPT impressiona muita gente com sua capacidade de escrever, resumir, explicar e criar — mas ainda está longe de ser usado em seu nível máximo.
A maioria dos usuários faz perguntas genéricas, recebe respostas “boas o suficiente” e para por aí.
Mas há um segredo que poucos conhecem: com os prompts certos, o modelo da OpenAI ativa um modo de raciocínio mais profundo, estruturado e estratégico — quase como se pensasse em voz alta. A diferença no resultado é imediata.
A seguir, veja os quatro prompts que desbloqueiam o que o ChatGPT tem de melhor.
Esse é o equivalente a pedir que a IA respire fundo e organize as ideias antes de falar.
Dessa forma, o ChatGPT passa a estruturar internamente a resposta, como se estivesse elaborando um plano.
Isso evita conclusões precipitadas e reduz o risco de erros ou respostas genéricas.
Quer explorar um assunto por vários ângulos? Peça que o modelo debata com ele mesmo.
Prompt: “Debata consigo mesmo sobre os prós e contras da adoção de IA generativa no ambiente corporativo.”
Assim, o ChatGPT apresenta pontos de vista diferentes em formato de discussão, ajudando você a visualizar riscos, dilemas e oportunidades com mais profundidade. Ideal para temas complexos ou controversos.
Esse comando força a IA a pensar de forma cronológica e estratégica.
Prompt: “Divida a evolução da computação quântica em três partes: origem, estado atual e cenários futuros.”
Com isso, você recebe uma resposta mais organizada, com contexto histórico, diagnóstico do presente e projeções realistas.
Funciona muito bem para relatórios, apresentações e estudos de mercado.
Esse prompt ativa o “modo engenheiro de riscos” da IA.
Prompt: “Considere que meu projeto de lançamento de produto falhou. Quais causas poderiam ter levado a isso? E como evitá-las desde já?”
O ChatGPT pode prever erros, identificar vulnerabilidades e oferecer soluções antes mesmo que o problema ocorra.
Um exercício valioso para planejamento estratégico, design de produto ou gestão de projetos.
