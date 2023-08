Você de emprego novo: como conquistar o tão sonhado “sim”

*Por Sônia Lesse, especialista em Diversidade & Inclusão, mentora para lideranças e diretora de experiências na Profissas

Conseguir um novo emprego, ou mesmo mudar de carreira, pode ser uma etapa desafiadora e emocionante em sua jornada profissional. A ansiedade pelo período de desemprego, o medo e incerteza pelos boletos que não param de chegar, as reprovações ou falta de retorno dos processos seletivos… não é nada fácil. Mas com planejamento, foco e estratégia, você pode definir uma abordagem que faça sentido para você e assim alcançar um novo emprego na área desejada.

Já sabe como fazer? Aí vai algumas dicas das etapas que você pode seguir:

1. Autoavaliação e definição de objetivos

A recolocação profissional começa com uma profunda autoavaliação. Avalie suas habilidades, interesses, valores e motivações. Pergunte a si mesma o que você realmente deseja alcançar com essa mudança. Além disso, considere como suas habilidades atuais podem ser aplicadas neste novo momento da sua carreira. Definir objetivos claros e específicos é crucial para manter o foco e a direção durante esse processo de mudança.

Aproveite para avaliar também como foi sua trajetória no emprego anterior, o que deu certo nas suas entregas e sua conduta que vale a pena manter e quais são os pontos de melhoria. Aqui também vale avaliar que perfil de empresa e cultura organizacional você deseja encontrar no próximo emprego.

2. Pesquisa e aprendizado

Uma vez definidos seus objetivos, mergulhe na pesquisa. Explore mercados, suas tendências, desafios e oportunidades. Entenda as habilidades, qualificações e competências exigidas na posição que deseja ocupar. A pesquisa profunda não apenas lhe dá uma visão clara da nova área, mas também ajuda a identificar onde suas habilidades e experiência podem se encaixar.

3. Atualização de habilidades e educação

A transição de carreira muitas vezes envolve adquirir novas habilidades e conhecimentos. Identifique as lacunas em suas competências atuais e procure oportunidades de desenvolvimento. Cursos, workshops, certificações e até mesmo educação formal podem ajudar a preencher essas lacunas. Isso não apenas melhora sua empregabilidade, mas também demonstra seu compromisso em crescer e evoluir.

Mas não saia por aí fazendo todo curso que aparece! Muitos deles podem exigir investimento financeiro, então se concentre no que for trazer o melhor retorno para você.

4. Networking estratégico

O networking é uma ferramenta poderosa durante uma recolocação ou transição de carreira. Participe de eventos da área, conferências, comunidades e grupos de discussão relevantes. Construa relacionamentos com profissionais que já estão ativos na nova área. As conexões podem fornecer insights valiosos, orientação e até mesmo oportunidades de emprego ocultas.

Para quem enfrenta dificuldades financeiras, priorize oportunidades gratuitas, online ou o bom e velho LinkedIn.

5. Adaptação do currículo e LinkedIn

Seu currículo e LinkedIn devem destacar suas habilidades transferíveis e experiências relevantes. Caso você não saiba como fazer seu currículo, concentre-se em completar seu perfil no LinkedIn, assim você pode baixar a versão do seu perfil em pdf e o mesmo ser usado como currículo. Enfatize como suas conquistas passadas se alinham às necessidades da nova carreira, descrevendo suas responsabilidades e resultados que entregou nas experiências anteriores. Priorize textos breves para atrair o interesse da pessoa recrutadora.

6. Flexibilidade e determinação

A recolocação ou transição de carreira pode exigir começar em níveis mais baixos ou aceitar tarefas diferentes das que você estava acostumada. Esteja preparada para essa adaptação e mantenha uma atitude determinada. A flexibilidade é essencial para superar desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.

Mas cuidado com as emboscadas: alguns empregadores podem se aproveitar da sua vulnerabilidade e passar dos limites na oferta de remuneração ou nas condições de trabalho.

7. Preparação para entrevistas

Quando você for chamada para entrevistas, esteja pronta para explicar sua transição de maneira clara e positiva. Destaque como suas habilidades são relevantes para a nova carreira. Mostre sua disposição para aprender e se adaptar a novos desafios. Além disso, esteja aberta a continuar aprimorando suas habilidades e conhecimentos.

É fundamental que você pesquise sobre a empresa e entenda em detalhe o quanto você atende aos requisitos da vaga. Você não precisa atender 100% dos requisitos, mas precisa avaliar como superar - e entregar - aqueles que você ainda não aprendeu.

8. Mentoria para recolocação profissional

A mentoria pode ser uma boa aliada para seu processo de recolocação ou transição de carreira. Uma pessoa mentora pode te ajudar a ajustar seu LinkedIn, escolher oportunidades, definir o perfil do empregador, se preparar para entrevistas e estruturar um pitch matador. Caso você não consiga investir em mentoria no momento, use suas conexões para receber dicas e siga os passos que compartilhei no artigo Como desbloquear seu potencial por meio da mentoria?

A recolocação profissional e a transição de carreira é uma jornada desafiadora que exige planejamento estratégico, autoconhecimento e dedicação. Ao seguir essas etapas, você estará mais preparada para conquistar um novo emprego na área desejada.

Lembre-se de que você ainda pode precisar ter muitos empregos antes de conquistar a carreira que deseja para você.

Lembre-se também de incluir na sua rotina de buscas de oportunidades momentos de descanso e lazer com a família e amigos. Será fundamental você se sentir cuidada, acolhida e apoiada neste momento.

Aproveite o “Momento Mentoria” e envie para mim suas dúvidas sobre carreira por este formulário ou nas minhas redes sociais.