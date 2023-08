Como desbloquear seu potencial por meio da mentoria?

Por Sônia Lesse, especialista em Diversidade & Inclusão, mentora para lideranças e diretora de experiências na Profissas

Na busca pelo desenvolvimento profissional e crescimento na carreira, a mentoria tem se destacado como uma ferramenta poderosa. Ela oferece orientação, conhecimento e insights valiosos para ajudar muitas pessoas a atingirem seus objetivos profissionais de maneira mais rápida e eficaz.

Mas o que é mentoria?

A mentoria é um processo no qual uma pessoa mais experiente e habilidosa em determinada área, conhecida como mentora, compartilha seu conhecimento, experiência e insights com outra pessoa, conhecida como mentorada. O objetivo é orientar a pessoa mentorada no desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e perspectivas que a ajudarão a avançar em sua carreira.

Ela é valiosa para profissionais em diferentes estágios de suas carreiras. Tanto aqueles que estão começando e buscando orientação quanto os que desejam progredir para posições mais altas podem se beneficiar. Além disso, a mentoria também pode ser relevante para pessoas que estão passando por transição de carreira ou desejam adquirir novas habilidades.

Existem diversos formatos de mentoria, incluindo presencial e virtual, individual e em grupo. A mentoria individual permite uma atenção mais personalizada, enquanto a mentoria em grupo pode fornecer uma variedade de perspectivas e networking. A mentoria virtual, por meio de videochamadas e comunicação online, possibilita a conexão com mentores de diferentes partes do mundo.

Há também as mentorias únicas/avulsas, onde se discute um ponto específico que a pessoa mentorada deseja resolver, ou ainda pode ser conduzido um processo de mentoria que exige metodologia e acompanhamento por um período de tempo pré-determinado.

Qual é o momento certo para buscar esse apoio?

O momento certo para buscar mentoria é quando você sente que precisa de orientação adicional para alcançar seus objetivos profissionais. Isso pode acontecer quando você se encontra diante de desafios complexos, deseja acelerar seu crescimento ou busca orientação sobre decisões importantes em sua carreira.

Saber identificar seu momento atual e necessidades de desenvolvimento é fundamental para avançar, isso faz parte do nosso processo de autoconhecimento. Às vezes ficamos ansiosos ou mesmo desesperados por nos sentirmos atrasados em relação às outras pessoas, e acabamos usando a mentoria para não lidar com essa realidade. Isso é um erro, pois na mentoria você vai precisar de recursos emocionais para lidar com os desafios.

Existem etapas do nosso desenvolvimento que demandam tempo, recursos financeiros e emocionais. Então, avalie adequadamente seu cenário atual, porque você pode precisar de organização de rotina, aumentar suas fontes de receita ou mesmo fazer terapia.

Qual é a diferença entre mentoria e terapia?

Pausa para destacar a diferença entre mentoria e terapia. A mentoria é focada no desenvolvimento profissional e no compartilhamento de conhecimento específico da carreira. A terapia, por outro lado, lida com questões emocionais e psicológicas, que também podem incluir como você lida com os desafios da sua carreira. Embora ambas sejam valiosas, é crucial escolher a abordagem correta de acordo com suas necessidades.

Se sua necessidade for de planejamento, conhecimento técnico ou desenvolvimento de habilidades inerentes ao contexto profissional, bora para mentoria.

Agora, se você identificar que suas necessidades estão em torno da sua motivação para realizar, se sente insegura, com medo, entre outras emoções limitadoras ou incapacitantes, a terapia será sua maior aliada.

Muitas pessoas escolhem a mentoria ou coaching pensando que terão resultados rápidos, mesmo sabendo que seus desafios são emocionais. Já digo que isso não vai funcionar. Quando essas necessidades surgem durante meus processos de mentoria, meus clientes só ouvem uma resposta: bora pra terapia!

Nossas demandas emocionais carecem de tempo e precisamos dele para digerir e encontrar estratégias para lidar com tais demandas.

Como ter acesso à mentoria gratuita?

Existem pessoas mentoras que são profissionais, investiram em ferramentas e metodologias para apoiar o desenvolvimento de outras pessoas. Por isso, há um custo, que varia de profissional para profissional.

Mas há várias maneiras de acessar mentoria gratuitamente. Eu, por exemplo, tenho na minha empresa programas de mentoria gratuitos para pessoas negras e indígenas ou com bolsas para pessoas trans ou com deficiência.

É possível acessar mentoria em eventos, bootcamps, grupos e comunidades exclusivas, universidades e plataformas variadas sem custo. Além disso, networking e relacionamentos profissionais podem levar a conexões de mentoria valiosas e você pode aproveitar para trocar experiências com outras pessoas.

Para começar esta conversa, você pode perguntar: “Quais os principais desafios que você enfrentou para chegar aonde está hoje? Quais habilidades são essenciais para fazer o que você faz hoje? Quais cursos fizeram a diferença na sua carreira? Qual dica ou orientação você gostaria de ter recebido quando estava no início da sua carreira?”

Estas perguntas trazem respostas muito valiosas, mas lembre-se que cada pessoa tem uma trajetória e você não precisa replicar o que outra pessoa fez para ter sucesso. Elas servem para te dar opções e um maior repertório para apoiar suas escolhas.

Ferramentas para autoconhecimento

Antes de buscar mentoria, é importante ter uma ideia sobre si e o que deseja realizar na sua vida. Ferramentas como avaliações de personalidade e perfil comportamental e reflexões profundas podem ajudar a identificar suas metas, valores e áreas de desenvolvimento.

Nos meus processos de mentoria, eu utilizo algumas ferramentas e há diversas opções gratuitas na internet. Você pode, por exemplo, fazer algumas destas avaliações com uma pessoa especialista em análise comportamental e conseguir uma avaliação completa sobre seu perfil.

Avançando sozinha

Enquanto a mentoria é altamente benéfica, também é possível progredir por conta própria.

Mesmo com meus clientes, eu ensino e compartilho estratégias para que eles possam ter autonomia e autorresponsabilidade para seguirem sozinhos.

Para isso, estabeleça metas claras, invista em aprendizado contínuo, busque feedback regularmente e esteja aberto a desafios e oportunidades. A automotivação e a autodisciplina são fundamentais para avançar sem mentoria direta.

Antes de buscar (e pagar) por ajuda, explore as opções que estão ao seu alcance e esgote as possibilidades para fazer do seu jeito.

Como avançar sem mentoria?

Você pode seguir estes passos:

Passo 1: Estabeleça objetivos claros

É fundamental definir objetivos claros e específicos. Coloque no papel suas metas, desafios e áreas em que deseja crescimento.

É fundamental definir objetivos claros e específicos. Coloque no papel suas metas, desafios e áreas em que deseja crescimento. Passo 2: Faça planos

Especifique prazo, recursos necessários, relevância e limitadores para você realizar seus planos. Aqui você vai entender quais ações serão fundamentais para você realizar suas metas no tempo que você deseja.

Especifique prazo, recursos necessários, relevância e limitadores para você realizar seus planos. Aqui você vai entender quais ações serão fundamentais para você realizar suas metas no tempo que você deseja. Passo 3: Faça um inventário de potencialidades e pontos e desenvolver

Reconheça os pontos que você manda muito bem e os que você precisa desenvolver para ter os resultados que deseja.

Reconheça os pontos que você manda muito bem e os que você precisa desenvolver para ter os resultados que deseja. Passo 4: Identifique sabotadores

O que está impedindo (ou poderá te impedir) de realizar seus planos? É aqui que muitas vezes encontramos barreiras emocionais - e será o momento de iniciar terapia.

O que está impedindo (ou poderá te impedir) de realizar seus planos? É aqui que muitas vezes encontramos barreiras emocionais - e será o momento de iniciar terapia. Passo 5: Mãos na massa

Definir um ponto de partida e começar a fazer é fundamental. Pode ser começar um curso, se aproximar de alguém que pode compartilhar dicas, treinar habilidades. Você vai conseguir definir seu ponto de partida a partir dos recursos que você tem disponível versus o retorno que você deseja ter.

Definir um ponto de partida e começar a fazer é fundamental. Pode ser começar um curso, se aproximar de alguém que pode compartilhar dicas, treinar habilidades. Você vai conseguir definir seu ponto de partida a partir dos recursos que você tem disponível versus o retorno que você deseja ter. Passo 6: Apoio

Esta etapa é muito importante, mesmo que você decida não ter uma pessoa mentora. Com quem você pode contar para realizar seus planos? Pode ser uma pessoa que seja sua inspiração, família, amigos, comunidades. Se conecte com pessoas que vão apoiar seus sonhos e compartilhar aprendizados que vão te permitir identificar e contornar desafios e seguir em frente.

Esta etapa é muito importante, mesmo que você decida não ter uma pessoa mentora. Com quem você pode contar para realizar seus planos? Pode ser uma pessoa que seja sua inspiração, família, amigos, comunidades. Se conecte com pessoas que vão apoiar seus sonhos e compartilhar aprendizados que vão te permitir identificar e contornar desafios e seguir em frente. Passo 7: Celebração das Conquistas

Celebre cada mobilização e conquista! Curtir o caminho é tão valioso quanto comemorar a chegada.

Celebre cada mobilização e conquista! Curtir o caminho é tão valioso quanto comemorar a chegada. Passo 8: Ajuste de rota

Faça uma autoavaliação a cada progresso, assim você irá identificar pontos de melhoria ou mesmo mudança de rota. Está tudo bem mudar os planos, desde que essa mudança seja sua escolha para o que for melhor para você.

Nas próximas publicações, vou compartilhar dicas para você que deseja avançar e está em diferentes momentos de carreira: recolocação, programas de estágio e trainee e preparação para liderança. Aproveite o “Momento Mentoria” e envie para mim suas dúvidas sobre carreira por este formulário ou nas minhas redes sociais.