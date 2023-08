Trainee Nestlé 2024: selecionado terá participação nos lucros e mais benefícios; veja a lista

A Nestlé, empresa mundial em alimentos e bebidas, abre a partir desta quinta-feira (24) as inscrições para o Programa de Trainee da Nestlé 2024, que oferece ao menos 20 vagas para diversas áreas e unidades de negócios. O prazo para se inscrever é até o dia 2 de outubro.

Neste ano, a campanha para as inscrições tem como mote: “Ser Nestlé é o nosso jeito de criar um futuro melhor” e contará com um processo mais humanizado e inclusivo.

"O que faz o processo seletivo do Programa de Trainee da Nestlé ser inclusivo e humanizado é que oferecemos treinamento e capacitação para todas as pessoas que participam, para que se desenvolvam e possam ter mais acesso e oportunidades no mercado de trabalho de forma geral. Também realizamos um feedback personalizado, como uma forma de humanizar mais o processo," afirma Izabel Azevedo, diretora de talentos e cultura da Nestlé Brasil.

Quais são os requisitos?

Podem se candidatar pessoas que se encaixem nesses requisitos:

Com formação de nível superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) entre dezembro de 2021 a dezembro de 2023,

Disponibilidade de mudança de cidade e/ou estado e viagens frequentes.

Em quais áreas os trainees poderão atuar?

As oportunidades estão abertas para as seguintes áreas:

Marketing,

Finanças,

E-Commerce,

Vendas,

Engenharia,

Agricultura,

Tecnologia da Informação,

Supply Chain,

Qualidade,

Transformação de Negócio,

Nestlé Professional,

Centro de Serviços Compartilhados.

Quais são os benefícios?

Além da remuneração compatível com o mercado, os benefícios oferecidos envolvem:

Assistência médica, odontológica e de medicamentos,

Seguro de vida,

Participação nos lucros,

Desconto em produtos,

Licenças parentais,

Vale refeição e estacionamento (a depender da localidade de atuação),

Acesso ao Programa de Bem-Estar,

Trainee Hub (subsídio para investir na formação educacional)

O Programa de Trainee é uma das iniciativas do Youth (Iniciativa pelos Jovens) que, este ano, completou dez anos, e tem o objetivo de desenvolver e capacitar jovens em todo o Brasil.

Como se inscrever?

As inscrições podem ser feitas no site da Nestlé

Após o fim das inscrições, a jornada do processo seletivo seguirá com uma trilha online de testes, seguida de painéis com a área de Recursos Humanos, líderes, entrevistas e a etapa final.

Toda a seleção está atrelada aos pilares comportamentais e culturais da empresa, chamado de Innova: crescer juntos, atuar como dono e trabalhar com excelência.

“Na Nestlé, acreditamos que o poder da transformação está nas mãos de cada pessoa. Por isso, trabalhamos de forma inovadora para nutrir talentos excepcionais e criar impacto significativo na vida das mais de 19 mil pessoas colaboradoras da Nestlé Brasil. O Programa de Trainee é uma porta de entrada que oferece muitas oportunidades. Estou entusiasmada com mais essa edição”, diz Azevedo.