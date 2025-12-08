Você controla sua atenção ou é controlado por ela?

A capacidade de focar a atenção se tornou um dos maiores ativos de quem quer performar bem — e manter a saúde mental — em ambientes cada vez mais instáveis. Em um mundo dominado por distrações digitais, sobrecarga de tarefas e decisões rápidas, a atenção virou a moeda mais valiosa do desempenho humano.

A forma como usamos nosso foco não apenas afeta o que fazemos, mas define como nos sentimos e quem nos tornamos no trabalho. As informações foram retiradas de Inc.

O cérebro funciona como uma lanterna: para onde você aponta, gasta energia

Na psicologia japonesa, a metáfora mais comum sobre atenção é a da lanterna, trazendo que você direciona a luz — ou seja, seu foco — para um ponto específico, e tudo o resto fica na sombra.

A questão é que muitos profissionais gastam energia mental apontando essa luz para os lugares errados, como preocupações com o futuro, questões sobre o passado ou pensamentos sobre o que está fora do controle, resultando em ansiedade, exaustão e paralisia decisória.

Um estudo de 2020, conduzido pelos pesquisadores Lucas LaFreniere e Michelle Newman com pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade generalizada, revelou que mais de 91% das preocupações relatadas nunca se concretizaram. E, nos 30% dos casos em que algo de fato ocorreu, a maioria dos resultados foi melhor do que o esperado.

A atenção virou uma ferramenta estratégica de carreira

Em um mercado que exige decisões rápidas, inovação sob pressão e clareza mental para navegar incertezas, aprender a treinar sua atenção é o equivalente contemporâneo a aprender uma nova linguagem. E não é um clichê motivacional, é uma exigência real de quem ocupa — ou quer ocupar — posições estratégicas.

Mais do que aprender novas técnicas de produtividade, o profissional de alta performance precisa dominar sua energia mental como um recurso não-renovável. Isso significa saber onde gastar foco, onde cortar ruídos e como construir uma mente preparada para executar, com consistência, mesmo nos dias difíceis.

