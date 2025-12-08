Se sente sobrecarregado? Use essas técnicas simples para voltar ao controle e fazer acontecer

3. Quando você não consegue administrar o compromisso com o tempo (Thinkstock)
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 10h56.
Se você tem metas ambiciosas, mas se sente travado por tarefas demais, você não está sozinho. Mesmo profissionais de alta performance enfrentam momentos de sobrecarga e bloqueio.
A diferença está na forma como reagem. A seguir, veja três técnicas simples e surpreendentemente eficazes para sair da inércia, reduzir o estresse e retomar o controle da sua execução. As informações foram retiradas de Inc.
Quando estamos atolados de tarefas, ficamos presos em um ciclo mental, onde basta pensar em um item da lista e, de repente, você está lembrando de todos os outros que não concluiu. Isso gera mais estresse e menos ação.
A saída? Comece pequeno, escolha uma tarefa que está te incomodando há dias ou semanas e resolva algo que vai te dar alívio imediato e simbólico Pode ser:
Ao escolher uma tarefa e começar por ela, você precisa calar o ruído mental. Uma frase simples pode ajudar:
“Só porque não estou fazendo o resto agora, não significa que não farei. Mas agora, meu foco é isso.”
Esse tipo de “autocomando” reorienta sua atenção. Ao invés de se perder no volume de coisas a fazer, você se compromete com uma ação intencional e específica.
Ao terminar essa microação, pare por 60 segundos e observe:
Esse pequeno exercício fortalece a conexão entre ação e alívio — e reforça sua motivação para seguir.
