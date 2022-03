Vírgula: professor tira dúvida comum sobre uso da vírgula

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Torna-se muito mais expansivo o saber gramatical daquele que observa a estrutura de uma oração.

Por vezes, nas orações subordinadas, vemos uma oração na função adverbial:

“Quando ouvi Elis, eu senti uma das maiores emoções de minha vida.”

A estrutura do período composto acima:

(ORAÇÃO ADVERBIAL), SUJEITO – VERBO – COMPLEMENTO.

Note como a vírgula tem o importante papel de separar (e também de organizar) o que vem antes do sujeito da oração principal.

AS ORAÇÕES SUBORDINADAS ADVERBIAIS E A PONTUAÇÃO

Veja o uso da vírgula – nas estruturas abaixo - em relação às orações subordinadas adverbiais:

1º (ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL), SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO.

Quando passar o novo ano, eu quero ir a Trancoso.

2º SUJEITO, (ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL), VERBO-COMPLEMENTO.

Eu, quando passar o novo ano, quero ir a Trancoso.

Outra possibilidade:

Eu – quando passar o novo ano – quero ir a Trancoso.

3º SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO, (ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL)

Eu quero ir a Trancoso, quando passar o novo ano.

4º SUJEITO-VERBO-COMPLEMENTO-(ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL)

Eu quero ir a Trancoso quando passar o novo ano.

Essa organização será fundamental na construção de parágrafos e mensagens. Lembre-se: tenha uma gramática normativa à mão, para eventuais consultas.

