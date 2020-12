Veja empresas que têm vagas abertas, com home office e voltadas para tecnologia

Apesar da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, e do desemprego em alta no Brasil, empresas e startups estão com vagas abertas, principalmente para a área de tecnologia.

Veja a lista que a EXAME preparou abaixo:

Zoop

Com posições para trabalho totalmente remoto, a fintech Zoop está em busca profissionais de todo o país para integrar seu time. São mais de 50 vagas.. De qualquer maneira, no início, todos os profissionais contratados trabalharão em regime home office devido à pandemia. Para conhecer mais detalhes sobre as vagas e se candidatar, os interessados devem acessar https://zoop.com.br/vagas/ .

Verotthi Consultores

A Verotthi Consultores, especializada em testes e engenharia de software, inicia a seleção de profissionais de TI para os cargos de Developer C# e Business Technical Analyst (BTA). Ao todo, são 11 vagas para atuação home office em projeto desenvolvido em conjunto com outros países. Para participar do processo seletivo, é necessário enviar currículo para o e-mail talentos@verotthi.com.br .

Realize, financeira das Lojas Renner

A Realize CFI abriu processo seletivo para contratar 45 profissionais e atender à demanda gerada pela acelerada expansão dos negócios da instituição financeira da Lojas Renner S.A. Há vagas para talentos em áreas como tecnologia da informação, desenvolvimento de produtos e projetos, crédito, cobrança, prevenção a fraudes, entre outras.

A empresa oferece oportunidades imediatas em Porto Alegre, desde o nível júnior até sênior, e em várias delas há a possibilidade de trabalho remoto.Totalmente online, o processo de recrutamento é auxiliado por sistemas de inteligência artificial e machine learning para buscar os talentos mais identificados com a cultura e os propósitos da empresa. Os interessados podem se inscrever por meio da plataforma Gupy, no link https://realize.gupy.io.

RankMyApp

Focada em estratégia de mobile marketing, a startup RankMyAPP ocupa está com 12 vagas abertas para Account Analyst Jr, Account Manager, Analista de Banco de Dados DBA, Analista Jr de Marketing Digital, Analista de Prospecção e Novos Negócios, Desenvolvedor(a), Assistente Comercial (SDR), entre outros, com opções remotas. Acesse: https://rankmyapp.gupy.io/

Docket

A Docket, startup que realiza busca, gestão e pré-análise de documentos, busca novos colaboradores para trabalhar em home office durante a pandemia. São mais de 20 vagas abertas para diversos setores, como Analista de BI, Product Owner, Desenvolvedor, Web Analytics, Inside Sales. Para mais informações, acesse: https://docket.gupy.io/

Netshow.me

A Netshow.me oferece soluções profissionais de vídeo e transmissões ao vivo para empresas e produtores de conteúdo. A startup está com 7 vagas abertas, algumas delas remotas. As oportunidades para Analistas de Marketing, Suporte Técnico e Financeiro; Desenvolvedores; DBA PostgreSQL; Data Protection Officer; Ruby on Rails Full Stack Developer. Para mais informações, acesse: https://netshowme.gupy.io/

Cinnecta

A Cinnecta, startup que usa tecnologia para entender o comportamento do consumidor e, com base nisso, criar insights que guiem as decisões dos clientes, está com 4 vagas abertas em Belo Horizonte. As áreas são: Analista de Marketing, Designer UX|UI, Cientista de Dados e estágio em SDR. Os interessados devem enviar um email com o currículo e o título da vaga para ojobs@cinnecta.com . Para saber mais sobre a startup, acesse: https://cinnecta.com/

Skore

A Startuo Skore está com 6 vagas abertas em diferentes áreas: Product Owner , Account Executive , Desenvolvedor(a) de mobilie , Desenvolvedor(a) Full St ack , Desenvolvedor(a) back end e Desenvolvedo r(a) front end . Para mais informações, acesse: https://jobs.kenoby.com/skore#vagas.