Veja como quem estuda administração pode trabalhar com esportes

Quem decide trabalhar com esportes pode atuar em diversas frentes — desde a administração de clubes até o desenvolvimento de novos produtos e serviços ligados à performance e entretenimento. A atuação envolve planejamento, gestão financeira, estratégia de marca e relacionamento com patrocinadores e torcedores.

Essas funções exigem o mesmo tipo de conhecimento que o curso de administração oferece: análise de dados, planejamento estratégico, finanças e gestão de pessoas.

Entre as funções mais comuns para quem trabalha com esportes estão:

Gestor esportivo , responsável pela administração de clubes, arenas e federações;

Gerente de marketing esportivo , que cuida da imagem de atletas e marcas;

Analista financeiro esportivo , que acompanha receitas, investimentos e contratos;

Coordenador de inovação , que implementa tecnologias em performance e gestão;

Consultor de projetos esportivos, que atua em eventos, patrocínios e parcerias.

A graduação em administração prepara o estudante para entender o esporte como indústria, combinando disciplinas de finanças, economia, comportamento do consumidor e marketing.

A consultoria Morgan Stanley projeta um crescimento anual médio de 8% para o mercado global de esportes. Esse novo cenário exige profissionais com sólida formação em negócios e capacidade de adaptação — exatamente o que o curso de administração desenvolve.

Durante o curso, o aluno aprende a:

Planejar modelos de negócio sustentáveis para clubes e startups esportivas;

Analisar dados de audiência, bilheteria e engajamento digital;

Estruturar parcerias com marcas e patrocinadores;

Gerir equipes multidisciplinares e contratos complexos;

Inovar em produtos e experiências voltadas ao público esportivo.

Essas competências se conectam diretamente com o que o mercado procura em quem deseja trabalhar com esportes de maneira profissional e estratégica.

O Brasil vive um processo acelerado de profissionalização do esporte. A nova Lei das SAFs (Sociedades Anônimas do Futebol) trouxe governança corporativa e modelos empresariais para os clubes, criando oportunidades para quem tem formação sólida em gestão e negócios.

Além disso, o crescimento de startups esportivas — as chamadas sportechs — ampliou ainda mais o campo para quem quer trabalhar com esportes.

Em um mercado que envolve contratos milionários, direitos de imagem e alta exposição midiática, profissionais que dominam gestão de negócios se destacam. A formação em administração oferece essa base técnica e comportamental.

Diferentemente de cursos técnicos, ela prepara o aluno para liderar projetos de longo prazo, analisar resultados e tomar decisões com base em dados. Isso é fundamental para quem busca crescer em cargos estratégicos dentro de organizações esportivas ou atuar como consultor independente.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.