Vale a pena acordar 5 da manhã? Este é o segredo das rotinas de sucesso

Se você for ajustar seu despertador para acompanhar a rotina de presidentes de grandes empresas e bilionários, é melhor se preparar para acordar cedo.

Que horas? Tim Cook, o CEO da Apple, já está de pé antes das 4 da manhã. Jack Dorsey, cofundador do Twitter, desperta às 5. Bill Gates e Jeff Bezos preferem ter um pouco mais de sono: saem da cama por volta das 7 horas.

Embora o clube das 5 da manhã tenha se popularizado com o livro homônimo de Robin Sharma, não existe um número mágico que vai determinar o sucesso de quem pula da cama antes do sol nascer.

É o que diz Lara Branco, responsável pela área de dados da The School Of Life Brasil e professora do curso Gestão de Tempo e Produtividade da Exame Academy em parceria com a ACE, durante o episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos.

“Não tem nada que seja biologicamente comprovado com relação às 5 da manhã. Eu gosto de acordar cinco da manhã, é uma forma de criar tempo. Não consigo esticar as 24 horas do meu dia. Quando me proponho a acordar mais cedo, posso ganhar horas antes que as pessoas acordem”, diz a especialista.

Essa “magia” para criar tempo não é o bastante para ter sucesso. Para além de vencer a tentação do botão soneca, o tempo ganho precisa ser bem utilizado para realmente valer a pena.

A especialista propõe uma reflexão muito utilizada na The School of Life. Pense nas duas perguntas: Vale a pena acordar com mais calma? Vale a pena ter um tempo de silêncio em um mundo com tanto barulho?

“Essas perguntas levam a ações. Tomar café com calma, colocar comida para os pássaros, fazer uma meditação, abrir um livro que quero ler e não encontrei tempo. Isso me dá motivo o suficiente para, na hora que escuto o despertador, não apertar o botão da soneca”, explica ela.

O segredo para acordar mais cedo é ter motivos claros para o que você vai direcionar seu tempo. E essas horas a mais na manhã são melhor utilizadas quando direcionadas a metas pessoais e bem-estar.

Bill Gates, por exemplo, afirma que começa o dia correndo na esteira e assistindo vídeos educacionais. O CEO do Twitter, Jack Dorsey, diz que medita por 30 minutos e depois faz exercícios físicos. Jeff Bezos evita marcar qualquer reunião antes das 10 horas.

São todas formas de “mandar” no seu tempo e iniciar o dia nos seus próprios termos durante essas poucas horas de silêncio. “Não tem relação com as cinco da manhã. É sobre esse espaço da manhã, o horário com boa capacidade criativa, mais atenção e disponibilidade”, comenta Branco.

