Este simples hábito pode transformar você em um líder melhor, diz estudo

Como ser um líder melhor? Essa é uma dúvida de diversas pessoas que buscam a receita para uma liderança eficaz e inspiradora. É possível recorrer a livros, palestras ou até estudar práticas disseminadas por grandes executivos para procurar respostas.

Um novo estudo da escola de negócios da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, descobriu a resposta para essa pergunta em um simples hábito matinal.

Segundo o estudo publicado na revista Personnel Psychology, começar o dia pensando sobre que tipo de líder você deseja ser pode torná-lo mais eficaz no trabalho, mesmo que você não seja chefe.

"É tão simples quanto tirar alguns minutos da manhã enquanto bebe seu café para refletir sobre quem você quer ser como líder", disse Remy Jennings, estudante de doutorado da Universidade da Flórida e coautora do estudo.

O resultado do estudo mostrou que, quando os participantes praticaram a reflexão sobre liderança no início do dia, eles estiveram mais propensos em ajudar os colegas de trabalho e ter uma visão estratégica do negócio, diferentemente dos dias em que não fizeram a reflexão matinal. Eles também sentiam que eram mais líderes quando refletiam, percebendo que conseguiriam exercer poder e influência no ambiente de trabalho.

“A liderança é realmente desafiadora, então muitas pessoas hesitam em assumir funções ou atribuições de liderança”, disse Klodiana Lanaj, professora de administração da Universidade e coautora do estudo.

Em meio à pandemia, a liderança se transformou. O home office exigiu transições e mudanças aceleradas, e também maior destaque para o cuidado com a saúde mental e o bem-estar das equipes. O hábito de reflexão sugerido pelo estudo se mostra fundamental para liderar nesse momento.

O estudo também aponta que a prática pode beneficiar quem não tem cargo de chefia a desenvolver características de um líder produtivo e inspirador. "Esta é uma ferramenta para ser mais eficaz no trabalho. Apenas alguns minutos podem mudar totalmente seu foco para o resto do dia", concluiu Lanaj.

No estudo, as pesquisadoras apontam dicas de como ter impulso de liderança matinal.

Aqui estão algumas recomendações: