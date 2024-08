'Vagas fantasmas' complicam mercado de trabalho e desafiam candidatos

O fenômeno dos "ghost jobs", ou vagas fantasmas, está se tornando uma característica cada vez mais comum no mercado de trabalho, particularmente nos Estados Unidos. Estas vagas, publicadas por empresas autênticas, mas sem intenção real de contratação imediata, estão criando uma distorção na percepção do mercado e complicando a vida de milhões de candidatos. Segundo uma pesquisa da Resume Builder realizada em maio de 2024, cerca de 40% das empresas postaram vagas falsas neste ano, e 30% ainda estão anunciando posições inexistentes.

Ao contrário das fraudes tradicionais, onde anúncios de emprego falsos visam enganar candidatos, as "ghost jobs" são postadas por empresas legítimas. De acordo com a CNBC, elas podem surgir por uma série de razões: algumas companhias mantêm anúncios para papéis que poderão precisar no futuro, enquanto outras tiveram que congelar contratações devido a restrições orçamentárias. Independentemente do motivo, o impacto dessas vagas fantasmas é real e significativo.

Dados da Revelio Labs, uma empresa americana de inteligência de mercado de trabalho, revelam que a taxa de contratações por vaga anunciada caiu drasticamente nos últimos cinco anos. Em 2019, havia oito contratações para cada dez vagas publicadas; em 2024, esse número caiu para apenas quatro contratações por cada dez anúncios, sinalizando que muitos dos anúncios de emprego não resultam em contratações efetivas.

Mercado de trabalho americano confuso

Apesar dessas distorções, o mercado de trabalho dos Estados Unidos continua a mostrar sinais de vigor. O relatório de Abertura de Vagas e Rotatividade de Trabalho de junho de 2024 apontou que há 0,8 desempregado para cada vaga aberta, o que sugere um mercado de trabalho apertado. Entretanto, a proliferação das "ghost jobs" está complicando a análise precisa das condições econômicas, o que pode dificultar a formulação de políticas monetárias e econômicas adequadas pelo Federal Reserve.

Para os candidatos, especialmente aqueles que foram recentemente demitidos ou que estão tentando voltar ao mercado de trabalho, as "ghost jobs" representam um obstáculo adicional. Mesmo com qualificações e experiência, muitos trabalhadores enfrentam a frustração de se candidatar a vagas que, na realidade, não existem. Essa situação está alimentando a percepção de que o mercado de trabalho é mais difícil do que os números sugerem, aumentando o desânimo entre os que buscam novas oportunidades.

Além das dificuldades individuais, as "ghost jobs" também criam um problema mais amplo para a economia. Ao inflacionar artificialmente o número de vagas disponíveis, essas posições fantasmas dificultam a análise correta do mercado de trabalho, levando a decisões equivocadas por parte dos formuladores de políticas econômicas. A precisão na leitura das condições do mercado é essencial para que ações efetivas sejam tomadas, especialmente em tempos de incerteza econômica.