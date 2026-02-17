Como treinar seu cérebro para gostar de tarefas difíceis, conta psiquiatra de Stanford

Levantar cedo para ir à academia, encarar uma reunião difícil, começar aquele curso técnico que você vive adiando ou se desconectar do celular para estudar por horas. Se você sente que tarefas assim se tornaram mais difíceis nos últimos tempos, não está sozinho, e também não está condenado a viver dominado pela procrastinação.

A psiquiatra e pesquisadora da Universidade de Stanford, Anna Lembke afirma que o cérebro moderno está viciado em conveniência e recompensas rápidas, o que torna ainda mais desafiador encarar atividades que exigem esforço ou desconforto inicial.

Ela explicou como é possível treinar o cérebro para realizar — e até gostar — de tarefas difíceis, com técnicas simples e aplicáveis no dia a dia. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Planejar com antecedência muda sua relação com o esforço

Segundo Lembke, um dos maiores erros que cometemos é esperar até o último momento para decidir se faremos algo difícil. Nesse cenário, a resposta quase sempre é “não”. A chave está no planejamento prévio, de preferência no dia anterior.

“Se fizermos um plano com antecedência, como: ‘Amanhã vou me levantar a tal hora e ir à academia’, é muito mais provável que a atividade aconteça”, afirma a psiquiatra.

Esse tipo de estrutura mental antecipa os obstáculos e prepara o cérebro para agir, reduzindo o impacto do desconforto e aumentando as chances de execução.

Profissionais que desenvolvem essa disciplina emocional têm vantagem no mercado: conseguem manter a consistência em metas de longo prazo e demonstram autonomia e foco sob pressão.

Progresso real não é perfeito, é constante

É comum estabelecer metas ambiciosas no início do ano e falhar logo nas primeiras semanas. Para Lembke, o problema está na rigidez.

Segundo ela, buscar perfeição leva à culpa, vergonha e desistência. A saída está na autocompaixão e em metas realistas.

“Talvez você não tenha cortado o açúcar como planejou, mas comeu mais alimentos saudáveis. Progresso é progresso”, afirma.

O desconforto de hoje é o prazer de amanhã

Lembke propõe uma metáfora útil: imagine uma balança. De um lado, está o prazer imediato, do outro, a dor (ou esforço). Sempre que você opta por fazer algo difícil, como estudar ao invés de rolar o feed do celular, está intencionalmente adicionando peso ao lado do esforço.

No início, esse desequilíbrio gera desconforto. Mas, ao manter a prática, o cérebro entende que há uma recompensa maior envolvida, fazendo com que a sensação de prazer se desloque e passe a estar associada à superação, não mais à fuga.

“O aumento de dopamina será mais duradouro quando você supera o desconforto”, explica.

