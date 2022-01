Após dois aportes milionários, Shopper abre 500 vagas de emprego

A Shopper, startup dona de aplicativo de compras de supermercado 100% online, está em crescimento acelerado e abriu 500 vagas de emprego.

Aprofunde-se no marketing digital 6.0 e domine estratégias de posicionamento e negócios na internet. Saiba como!

Fundada em 2015 por Fábio Rodas e Bruna Vaz, a empresa tem triplicado de tamanho ano a ano. Com mais de mil funcionários no momento, o mesmo crescimento também é esperado para 2022.

Em 2021, a empresa recebeu 290 milhões de reais em duas rodas de investimento. A última, em dezembro, foi uma rodada Série C de captação de 170 milhões de reais apenas seis meses após o aporte anterior.

A rodada foi liderada pelo GIC, o fundo soberano de Singapura. Investidores anteriores também participaram da Série C: o fundo Quartz, de José Galló (chairman da varejista Renner), Minerva Foods, o multifamily office Oikos e o fundo Floating Point, de Nova York.

O negócio funciona no modelo de compra programada. Com uma lista de itens do cliente, o sistema programa entregas com a frequência desejada, seja uma vez por semana ou por mês. Eles também lançaram uma nova frente, a Fresh, para entrega de frutas, verduras, legumes e produtos refrigerados.

Agora o objetivo é a expansão geográfica. Em 2021, eles chegaram a mais de 75 cidades em São Paulo e querem terminar 2022 com presença em mais 120 municípios.

A meta é dobrar o número de clientes cadastrados na plataforma para mais de 1 milhão de pessoas até outubro.

Por isso, embora parte das vagas ofereça a opção de home office, a maioria é para trabalho presencial nas cidades de São Paulo, Bertioga, Campinas e Ribeirão Preto. As vagas contemplam desde o cargo de entrada de operador júnior até posições de especialistas em diversas áreas.

São oportunidades em Logística, Operações, Marketing, Finanças, Compras, Processos, Recursos Humanos, B2B, Facilities e Expansão.

Confira as vagas no site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.