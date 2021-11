Projeto do iFood tem vagas para curso gratuito de tecnologia

O projeto Potência Tech, fundado pelo iFood, está com inscrições abertas até o domingo, 14, para 180 vagas no curso de desenvolvimento front-end em parceria com a Kenzie Academy.

O curso é totalmente gratuito e ainda oferecer um bolsa-auxílio de R$ 1.800 (R$ 300 por mês). São seis meses de aulas focadas em preparar os alunos para o mercado de tecnologia.

O objetivo do projeto é aumentar a diversidade na área de tecnologia. Assim, um dos requisitos para se inscrever é fazer parte de um grupo subrepresentado, o que inclui mulheres (cis e trans), pessoas autodeclaradas negras (pretas e pardas), amarelas ou indígenas, LGBTQIA+, pessoas com deficiência e população com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo (R$ 1.650,00).

Também é necessário morar no Brasil e ser maior de 18 anos. Quem se encaixar nesse perfil pode se inscrever pelo site do projeto até o dia 14 de novembro.

No processo seletivo, os candidatos já começam a aprender com trilhas curtas de desenvolvimento técnico e pessoal. Todos os inscritos também terão acesso a fórum com a comunidade do Potências Tech, onde ocorre a divulgação de novos cursos e vagas de emprego.

Daniel Kriger, CEO da Kenzie Academy, fala que a escola vai preparar o profissional para desenvolver interfaces gráficas na internet.

“Com uma metodologia 100% baseada em aprendizado na prática, suporte em tempo real e metodologias ágeis, aprenderá as tecnologias essenciais como: HTML, CSS, Git, JavaScript e React”, explica.

Confira o site do Potências Tech aqui.



