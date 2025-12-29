Carreira

Use esses três comandos do ChatGPT para aprender uma habilidade nova do zero em 7 dias

Com prompts estratégicos e acessíveis, qualquer pessoa pode aprender uma nova habilidade; veja como

Toronto, Canada - August 22, 2024: Popular AI virtual assistant apps on an Apple iPhone: ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity, and Poe. (Kenneth Cheung/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05h00.

Dominar uma habilidade em apenas sete dias pode parecer ousado. Mas em um mercado liderado pela inovação e agilidade no aprendizado é mais do que uma vantagem: é uma exigência.

Por isso, comandos estruturados para aprendizado rápido no ChatGPT têm ganhado espaço entre iniciantes e profissionais que buscam se destacar. Veja, abaixo, três comandos específicos que atuam como motores do autodesenvolvimento.

Comando 1: Planejamento de aprendizado

“Crie um plano de aprendizado prático, de 7 dias, para iniciantes absolutos que queiram aprender [INSIRA A HABILIDADE], com atividades diárias que combinem teoria e prática. Use linguagem simples, indique materiais gratuitos (se possível) e explique o tempo ideal para cada etapa.”

Este comando propõe um plano de estudos direto ao ponto, voltado a iniciantes absolutos. A estrutura sugere a combinação de teoria e prática em doses diárias, com indicações de materiais gratuitos e tempo ideal para cada etapa. Na prática, trata-se de um roteiro de imersão que pode ser aplicado a qualquer tema.

Comando 2: Resumo simplificado de conceitos essenciais

“Explique os 10 conceitos mais importantes para alguém que está começando do zero em investimentos na Bolsa de Valores, usando uma linguagem acessível, exemplos práticos e metáforas que facilitem o entendimento.”

A segunda proposta foca no entendimento dos 10 principais conceitos de uma habilidade específica, com linguagem acessível, exemplos e metáforas. Este comando torna-se uma ponte entre o desconhecido e o domínio básico de um tema técnico.

Comando 3: Desafios diários para aplicar o conhecimento

“Monte uma lista de 7 desafios diários, do nível fácil ao intermediário, para praticar [INSIRA A HABILIDADE], com objetivos claros, critérios de sucesso e dicas de execução. O objetivo é sair do zero e ganhar confiança na prática.”

Por fim, o terceiro comando estrutura uma sequência de sete desafios práticos, do nível fácil ao intermediário. A proposta é simples: praticar a habilidade em situações reais, com objetivos claros e dicas de execução.

Domine a inteligência artificial e impulsione sua carreira

De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.

