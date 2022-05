Uber planeja dobrar equipe de tecnologia em 2022 e tem 100 vagas abertas

A Uber quer expandir sua equipe de tecnologia no Brasil e chegar a 250 profissionais até o final de 2022. Agora, a empresa já tem 100 vagas de emprego abertas.

As oportunidades estão focadas principalmente no desenvolvimento de soluções para pedidos na plataforma, especialmente para a área de compras de mercado e varejo. Apesar da equipe estar no Brasil, a aplicação do que é desenvolvido aqui é global.

Para quem quiser entender mais sobre o trabalho do centro de tecnologia, a empresa vai realizar um evento online no dia 26 de maio, às 19h. As inscrições podem ser feitas pelo link.

O modelo de trabalho na empresa é híbrido e os funcionários precisarão trabalhar alguns dias da semana no Uber Campus, em Osasco. No caso das vagas de engenharia, os profissionais podem optar pelo trabalho 100% remoto.

Segundo Rafael Pereira, head do centro de tecnologia da Uber no Brasil, os times são muito integrados com outros países do mundo.

"Ao mesmo tempo que estamos lançando novas ferramentas no aplicativo de viagens, alguém está pensando na integração com um aplicativo de delivery e outro time está trabalhando na interface que o app precisa ter para prestar serviços corporativos", diz ele.

O processo seletivo é todo online e as vagas estão disponíveis no site.

