Carreira

Três leituras para líderes sobreviverem em tempos de crise

Obras essenciais mostram como grandes líderes superaram momentos críticos e saíram fortalecidos das adversidades

(Daniel Grizelj/Getty Images)

(Daniel Grizelj/Getty Images)

Publicado em 9 de março de 2026 às 14h16.

Toda liderança, mais cedo ou mais tarde, será colocada à prova. Em algum ponto da trajetória profissional, a crise deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma realidade urgente

Pode vir na forma de instabilidade econômica, perda de um sócio, falhas estratégicas ou, simplesmente, por forças externas incontroláveis. Para líderes transformadores, a diferença está em como reagem e se preparam para esses momentos.

Pensando nisso, esses três livros são indispensáveis para profissionais em cargos de liderança que desejam desenvolver inteligência emocional, visão estratégica e capacidade de decisão sob pressão. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Da Crise à Clareza, de Rod Neuenschwander

O primeiro livro indicado é mais do que um relato sobre superação, é um manual de urgência para quem está à beira do colapso. 

Após perder repentinamente seu sócio e melhor amigo, Rod Neuenschwander teve que enfrentar não apenas o luto, mas a ameaça iminente de perder o negócio que construíram juntos.

2. Leading in Tough Times, de John Maxwell

Escrito durante a saída da pandemia de COVID-19, este livro de John Maxwell parte de um princípio poderoso: a crise é inevitável, mas o colapso não precisa ser.

Em vez de focar nos fatores externos, Maxwell convida o leitor a voltar o olhar para dentro. Ele mostra como líderes podem reconhecer suas próprias fragilidades e transformar seus times a partir da empatia, da confiança e da coragem. 

Para jovens profissionais, é uma leitura essencial para desenvolver resiliência e visão estratégica em cenários incertos.

3. The Hard Thing About Hard Things, de Ben Horowitz

Neste livro direto, Ben Horowitz apresenta um retrato nu e cru da realidade de quem lidera empresas em ambientes altamente competitivos. O livro foge de soluções prontas e mostra que, muitas vezes, liderar é tomar decisões impopulares e lidar com consequências solitárias.

Horowitz compartilha episódios intensos, como a demissão de colegas próximos e o desafio de manter a cultura da empresa em meio ao caos. É leitura obrigatória para quem está pronto para entender que a liderança não é sobre controle, mas sobre escolha e responsabilidade.

