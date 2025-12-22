Três hábitos simples de autocuidado que aumentam sua produtividade e impacto no trabalho

Autocuidado não é algo que você faz só depois do expediente. Segundo a consultora de produtividade Rashelle Isip, o segredo para causar mais impacto no trabalho começa com a forma como você gerencia seu tempo, energia e atenção ao longo do dia, e não apenas fora dele.

Isip defende que práticas diárias de autocuidado — realizadas no próprio ambiente de trabalho — são o caminho para manter a produtividade sem exaustão. Não se trata de luxo, nem de descanso passivo: é estratégia. As informações foram retiradas do site Inc.

1. Comece o dia longe do celular

Você acorda e a primeira coisa que faz é checar mensagens, e-mails e notificações? Esse hábito, comum entre profissionais, pode estar drenando seu foco antes mesmo de o dia começar.

Isip recomenda evitar o uso do celular logo ao acordar. Em vez disso, crie um ritual matinal offline — pode ser tomar café com calma, fazer uma caminhada leve, organizar as tarefas do dia ou simplesmente respirar antes de começar.

Pequenas mudanças de hábito ajudam a iniciar o dia com mais clareza mental, reduzindo o risco de entrar no piloto automático. Para jovens profissionais em início de carreira, esse tipo de rotina ajuda a ganhar domínio sobre o próprio tempo, sem ser engolido por demandas externas logo cedo.

2. Proteja seu tempo como seu maior ativo

Alta performance não significa estar ocupado o tempo todo — significa saber focar no que importa. Isip alerta que muitos profissionais cedem suas horas mais produtivas a reuniões mal planejadas, interrupções constantes ou tarefas que poderiam ser delegadas.

Reserve algumas horas por semana para trabalho profundo. Coloque essas horas no calendário, avise a equipe e desligue notificações. Nesse tempo, escolha tarefas que exigem foco real — planejamento, análises, entregas críticas — e se comprometa com elas.

Esse tipo de organização é um diferencial competitivo no mercado atual, especialmente para quem está começando e precisa mostrar consistência, confiabilidade e resultado.

3. Encerre o dia com um check-in estratégico

Ao fim do expediente, em vez de correr para a próxima atividade, tire 10 minutos para revisar o dia.

Isip sugere três perguntas simples:

Quais tarefas eu concluí hoje?

O que ficou pendente e precisa de atenção?

O que posso reagendar ou reorganizar para amanhã?

Essa prática funciona como um freio de transição entre o trabalho e a vida pessoal. Além de organizar as prioridades para o dia seguinte, ela ajuda a desligar de verdade, com a cabeça mais leve e menos sobrecarregada.

É um gesto simples que promove clareza mental e continuidade estratégica, fortalecendo a disciplina e evitando decisões apressadas no dia seguinte.

