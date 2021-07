Você sabe o que significa estar "transido de frio"?

(por Diogo Arrais, professor de Português — @diogoarrais)

Você já ouviu a expressão "transido de frio"? Antes de tudo, a palavra transido é paroxítona, ou seja, a penúltima sílaba é a tônica: tran-si-do.

Particípio do verbo transir, transido significa impregnado, transpassado, perpassado: um sujeito transido de frio está impregnado de frio.

Esse curioso vocábulo pode remeter a alguém tomado por uma determinada sensação: transido de preocupação, transido de ansiedade ou transido de medo.

O escritor Guimarães Rosa usou assim a expressão:

"Olha para fora, transido, arrepiado, não ousando choramingar..." (João Guimarães Rosa, Ave, palavra)

Agora, um outro desafio: conjugue o presente do indicativo de transir. Pense, reflita...aparente "problema" à vista.

Transir é verbo defectivo: possui conjugação incompleta. No presente do indicativo, existem a 1ª e a 2ª pessoas do plural: nós transimos, vós transis.

A princípio, como verbo transitivo direto, significa "ir ou passar através de":

"O vento gelado transia a sala de estar."

Em sentido figurado, também na transitividade direta (não exigência da preposição), é possível vê-lo como "causar estarrecimento":

"A espantosa visão transiu-o."

"A paixão transiu-o de vez."

Apesar de esse verbo não constar no Dicionário Prático de Regência Verbal, do importante professor Celso Pedro Luft, o Aulete português traz a seguinte sentença:

"Se alguém te encarar fito, há de transir-te" (Castilho)

Transir, transido: sabedoria vocabular rica a todos nós, falantes e escritores da Língua Portuguesa. Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal no Youtube!