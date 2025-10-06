Netflix oferece vaga de até US$ 700 mil ao ano para usar IA - e trabalhar de casa

Cargo remoto e de alto nível busca unir tecnologia, gestão e inovação para transformar a rotina dos mais de 13 mil funcionários da empresa (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h31.
A Netflix está em busca de um gerente de produto especializado em inteligência artificial generativa para integrar sua equipe de Productivity Assistant — uma área focada em aumentar a produtividade dos funcionários com o uso de IA. A vaga, publicada em 23 de setembro, oferece salário anual entre US$ 240 mil e US$ 700 mil (cerca de R$ 1,3 a R$ 4 milhões) e permite trabalho totalmente remoto.
O profissional será responsável por definir e executar a estratégia de produtos de IA voltados a melhorar a eficiência pessoal e organizacional dentro da empresa. O cargo faz parte da estratégia global da Netflix de integrar IA em todas as suas operações, desde recomendações de conteúdo até efeitos visuais e processos internos.
A empresa busca candidatos com ao menos seis anos de experiência em gestão de produtos, histórico em aplicações corporativas e conhecimento técnico sólido em machine learning, incluindo treinamento de modelos, fine-tuning, embeddings e métricas de avaliação.
O novo gerente também precisará dominar soluções práticas de IA generativa, liderar iniciativas de adoção tecnológica e atuar em parceria com equipes de engenharia, com foco em equilibrar decisões entre impacto técnico e estratégico.
Entre as funções estão o desenvolvimento da estratégia do Productivity Assistant, realização de pesquisas internas sobre as necessidades dos colaboradores e experimentação com engenharia de prompt e interfaces conversacionais. O profissional também deve garantir que todas as soluções estejam alinhadas aos valores da Netflix em relação à segurança, transparência e equidade.
O productivity assistant é um conjunto de ferramentas internas da Netflix, movidas por IA, criado para automatizar tarefas repetitivas e otimizar fluxos de trabalho. Voltado exclusivamente para os mais de 13 mil funcionários da empresa, o sistema inclui soluções como o Universal Search, que funciona como um “Google interno”, permitindo localizar informações e recursos de forma rápida e eficiente.
Com essa iniciativa, a Netflix busca elevar a produtividade da força de trabalho global, reforçando sua aposta em tecnologias de IA como motor de inovação e vantagem competitiva.
