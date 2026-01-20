Trabalho, não sorte: o imigrante que virou bilionário sem parar para descansar

Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 11h48.
Jack Zhang não acredita em burnout. O CEO e cofundador da Airwallex, fintech avaliada em US$ 8 bilhões, diz trabalhar 80 a 100 horas por semana desde os 16 anos — e isso há mais de duas décadas.
Sua rotina insana começou por necessidade, quando estava sozinho como imigrante na Austrália, Zhang teve que bancar seus próprios estudos e moradia com quatro empregos ao mesmo tempo, enquanto cursava ciência da computação.
Lavava pratos, era barman à noite, atendente em um posto de gasolina na madrugada e embalador de limões no verão.
“Ou você sobrevive ou não”, disse Zhang. “Quando você está naquela situação difícil, burnout não é uma opção.”
As informações são da CNBC Make It.
Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui
Após se formar na Universidade de Melbourne, Zhang entrou para o setor bancário e atuou em empresas como a seguradora Aviva. Paralelamente, fundava negócios de exportação de azeites a incorporação imobiliária. Ainda jovem, acumulou milhões em patrimônio, mas não sentia propósito.
Tudo mudou aos 30 anos, com o nascimento de sua filha. Foi quando decidiu abandonar a carreira executiva e “fazer algo grande de verdade”. Em 2015, cofundou a Airwallex, ao lado de ex-colegas de faculdade, para resolver um problema: a ineficiência das transferências internacionais de dinheiro.
A ideia surgiu de uma cafeteria que Zhang tinha com um dos sócios. A importação de grãos e insumos expôs as falhas do sistema SWIFT — caro, lento e burocrático. A proposta era criar uma infraestrutura global paralela, mais eficiente e transparente para pagamentos entre países.
O grupo fundador reunia talentos técnicos e operacionais: Max Li, Lucy Liu, Jacob Dai e Ki-lok Wong. Lucy Liu foi a primeira investidora e aportou US$ 1 milhão na startup. O que começou com um desafio logístico virou um negócio com ambição global.
Hoje, a Airwallex movimenta bilhões em pagamentos, tem mais de 1 bilhão de dólares em receita anualizada (ARR) e já é considerada uma das maiores fintechs fora dos Estados Unidos.
Com escritórios em diversos continentes, clientes corporativos e uma infraestrutura própria, a empresa atende empresas que precisam de soluções rápidas e seguras para transações transfronteiriças, um setor vital para a economia global.
Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.
Aos mais de 40 anos, Zhang continua com a mesma rotina pesada. “Ainda trabalho 80 horas por semana facilmente”, diz. Segundo ele, o próximo passo é claro: atingir US$ 10 bilhões em receita até 2030.
A meta é ambiciosa, mas nada incomum para quem já superou barreiras de idioma, imigração, fome, exaustão e mercado.
“Quero construir algo que me mova todos os dias. Algo que ninguém precise me acordar para fazer”, afirmou.
Enquanto muitos discutem equilíbrio entre vida pessoal e profissional, Jack Zhang opera em outra lógica: a de quem vê o trabalho como missão — e a missão como um motor de transformação global.
Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.
O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.
Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.
EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS.