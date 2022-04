Trabalhe com vendas: fintech abre 100 vagas de emprego na área comercial

Buscando expandir sua carteira de clientes e negócios, a brasileira Listo, fintech de pagamentos focada nas pequenas e médias empresas (PMEs), está com 100 vagas de emprego abertas para a posição de consultor comercial externo.

Segundo a descrição da vaga, a fintech busca por profissionais que possam identificar novas oportunidades com base no potencial e nas necessidades dos clientes e sejam comprometidos com a entrega das metas.

Com contrato CLT, a empresa oferece cesta de benefícios que inclui Seguro de Saúde, Vida e Odontológico, Vale Alimentação, Vale Refeição, Auxílio Creche, Vale Transporte, que poderão ser alocados de acordo com as necessidades do novo colaborador. A faixa salarial da posição não foi revelada.

Possuir um diploma Ensino Médio completo, ter conhecimento no mínimo intermediário no Pacote Office e experiência prévia na área comercial são os únicos requisitos para a posição. A vaga não permite o regime remoto.

O dia a dia da vaga envolve captar e identificar potenciais clientes, realizar prospecção de negócios e participar de reuniões externas com possíveis novos parceiros comerciais.

Como se inscrever

Para aqueles que já trabalharam com vendas e acharam a proposta da Listo interessante, é possível se inscrever pela página oficial de vagas da companhia.

Ritmo de expansão

O movimento de ampliação do time é fruto direto da recente expansão da Listo. A fintech captou recentemente R$ 400 milhões via FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), já atende mais de 100 mil lojistas em todo o Brasil dos mais variados segmentos, com destaque para o setor automotivo, que representa 80% da sua cartela de clientes, e conta com uma carteira de recebíveis de R$ 1 bilhão.

"Quisemos preparar a estrutura para aguentar um crescimento forte, sem deixar os clientes na mão”, diz Cabral Netto, CEO da Listo, em entrevista ao EXAME IN após a captação da companhia.

