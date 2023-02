TJSP abre concurso público com 400 vagas para escrevente, salário é de R$ 5 mil

Nesta sexta-feira, 3, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divulgou o edital do concurso público com 400 vagas.

Conforme o documento, as oportunidades são de nível médio vinculadas à Comarca da Capital para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário, com remuneração inicial de R$ 5.480,54.

O TJSP teve um concurso unificado em 2021 e, ontem, 2, a validade dele foi prorrogada.

“O TJSP é dividido em dez unidades maiores, dentro delas existem outras comarcas judiciais, esse concurso publicado hoje é apenas para a comarca da capital. É importante lembrar que ele é considerado o maior tribunal do mundo em volume de processos", diz Vandré Amorim, professor da edtech Gran Concursos.

"Acontece que o Tribunal percebeu que na capital, mesmo que sejam convocados todos do concurso de 2021, ainda não será o suficiente. Além disso, há também a meta de nomear mais de 2 mil profissionais em 2023 e a capital é a região com maior necessidade”, afirmou.

Quando será a prova do concurso do TJSP 2023?

Segundo o edital, as provas estão previstas para acontecer em 28 de maio de 2023. Haverá prova objetiva composta de:

24 questões de língua portuguesa;

40 questões distribuídas em direito penal, direito processual penal, direito processual civil, direito constitucional, direito administrativo, normas da corregedoria-geral da Justiça;

26 questões de conhecimentos gerais, sendo 6 de atualidades, 6 de matemática,

14 de informática,

10 de raciocínio lógico.

Ainda haverá prova prática para verificar o conhecimento e as habilidades do candidato utilizando edição de texto no computador no ambiente gráfico Microsoft Windows.

Como se preparar para o concurso do TJSP 2023?

“Já na elaboração do edital, a Vunesp deixa claro que tem foco primordial em lei, então, haverá grande cobrança da lei seca nesta prova, certamente maior do que das outras fontes, como jurisprudência e doutrina", diz Geilza Diniz, professora do Gran Concursos.

"Podemos esperar uma prova no mesmo estilo da anterior, provavelmente com a cobrança de dispositivos que não caíram para não haver repetição e com uma cobrança mais direta na legislação e nas inovações legislativas que tivemos nos últimos tempos", afirma.

Inscrição do concurso do TJSP 2023?

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação para o Vestibular da Unesp – Vunesp, banca organizadora do concurso, durante o período de 17 de fevereiro a 28 de março de 2023.

A taxa de inscrição está no valor de R$ 81,00 e o boleto deverá ser pago até o dia 29 de março. E o edital pode ser acessado neste link.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.