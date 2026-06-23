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Tigre aposta em capacitação e IA para driblar o apagão de competências e transformar carreiras

O diretor global de Pessoas revela a estratégia de carreira oculta por trás da plataforma que já emitiu 200 mil certificados

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 23 de junho de 2026 às 17h17.

Para uma companhia que está presente em mais de 60% dos lares brasileiros, o maior desafio de Recursos Humanos na atualidade não é apenas preencher posições, mas combater o apagão de competências criado pela velocidade da tecnologia.

No tradicional mercado de materiais de construção, muitas vezes rotulado como uma "indústria pesada", o Grupo Tigre vem ampliando seus investimentos em capacitação profissional e desenvolvimento de talentos por meio de iniciativas robustas voltadas à transformação digital e à qualificação técnica.

Quem lidera essa engrenagem estratégica é Juliano Nogueira Pereira, diretor executivo global de Pessoas, Sustentabilidade e Processos Organizacionais da Tigre. Veterano com 28 anos de experiência na área de RH, Juliano chegou à companhia em 2024 com a missão de potencializar o capital humano e reestruturar a jornada de crescimento interno dos colaboradores.

"A transformação digital não é exclusiva das empresas de tecnologia. Ela impacta basicamente todos os setores. Existe uma percepção de que essas novas ferramentas vão substituir o conhecimento técnico, mas nós não acreditamos nisso. O futuro do emprego está na combinação cada vez maior desses dois fatores."

Juliano-Pereira, diretor global de Pessoas da Tigre

O ecossistema EducaTigre

A principal espinha dorsal de desenvolvimento técnico da companhia é o EducaTigre, uma plataforma de capacitação que nasceu alinhada ao propósito do fundador, João Romanof Júnior, de conectar a empresa ao avanço social e ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. O projeto já impactou milhares de profissionais da construção civil com cursos e trilhas de capacitação de mercado.

Os números da plataforma impressionam pelo alcance e pelo impacto social:

  • Mais de 31.000 profissionais cadastrados;

  • Cerca de 134.000 participações acumuladas em aulas ao vivo;

  • Quase 200.000 certificados emitidos para a comunidade;

  • Formação de 700 projetistas especializados em sistemas de irrigação e cerca de 600 especialistas no segmento prime da construção.

No entanto, o grande trunfo para a área de RH foi trazer essa robustez para dentro de casa. Atualmente, 100% dos treinamentos obrigatórios da Tigre estão integrados à plataforma. Apenas no último ciclo interno, foram mais de 10.000 certificados emitidos para os colaboradores, servindo como uma poderosa ferramenta de atração e preparação de novos profissionais.

Essa base educacional unificada alimenta diretamente a política de mobilidade interna, uma das maiores prioridades de retenção e plano de carreira da empresa.

"Quando abrimos uma posição, obrigatoriamente nós fazemos o recrutamento internamente primeiro", afirma Juliano. Com uma taxa de adesão superior a 95% dos colaboradores nos treinamentos sugeridos, o preenchimento de vagas por talentos internos tornou-se natural — alcançando, inclusive, as operações internacionais da marca nos Estados Unidos, que hoje operam com um mix cultural de profissionais locais e brasileiros formados sob a cultura da empresa.

A nova trilha global de desenvolvimento

O movimento mais recente e audacioso da Tigre na educação corporativa e que redefine o papel do RH estratégico foi o lançamento recente no Brasil de sua Trilha de Desenvolvimento em IA. Trata-se de uma iniciativa global voltada à formação contínua em inteligência artificial, governança, segurança e uso responsável da tecnologia.

Diferente do modelo adotado por muitas corporações, que restringem o letramento tecnológico aos departamentos de engenharia e sistemas, a Tigre desenhou um programa transversal que contempla e prepara públicos técnicos e não técnicos. O objetivo é a disseminação ampla do conhecimento em IA dentro da organização, preparando os profissionais para os desafios práticos da transformação digital.

Abrangendo as operações do Brasil, América Latina e Estados Unidos, a iniciativa já registra cerca de 800 participações em formatos dinâmicos que incluem masterclasses, workshops e mentorias personalizadas.

"A inteligência artificial afeta o redesenho de processos, a produtividade e a tomada de decisões em todas as áreas do negócio. Por isso a importância de discutir o tema de forma transversal. O objetivo não é formar especialistas em IA, mas garantir que os profissionais de diferentes setores compreendam as oportunidades e os desafios trazidos por essa transformação para utilizar as ferramentas de maneira consciente, estratégica e segura."

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