Tigre aposta em capacitação e IA para driblar o apagão de competências e transformar carreiras

Para uma companhia que está presente em mais de 60% dos lares brasileiros, o maior desafio de Recursos Humanos na atualidade não é apenas preencher posições, mas combater o apagão de competências criado pela velocidade da tecnologia.

No tradicional mercado de materiais de construção, muitas vezes rotulado como uma "indústria pesada", o Grupo Tigre vem ampliando seus investimentos em capacitação profissional e desenvolvimento de talentos por meio de iniciativas robustas voltadas à transformação digital e à qualificação técnica.

Quem lidera essa engrenagem estratégica é Juliano Nogueira Pereira, diretor executivo global de Pessoas, Sustentabilidade e Processos Organizacionais da Tigre. Veterano com 28 anos de experiência na área de RH, Juliano chegou à companhia em 2024 com a missão de potencializar o capital humano e reestruturar a jornada de crescimento interno dos colaboradores.

"A transformação digital não é exclusiva das empresas de tecnologia. Ela impacta basicamente todos os setores. Existe uma percepção de que essas novas ferramentas vão substituir o conhecimento técnico, mas nós não acreditamos nisso. O futuro do emprego está na combinação cada vez maior desses dois fatores."

Juliano-Pereira, diretor global de Pessoas da Tigre

O ecossistema EducaTigre

A principal espinha dorsal de desenvolvimento técnico da companhia é o EducaTigre, uma plataforma de capacitação que nasceu alinhada ao propósito do fundador, João Romanof Júnior, de conectar a empresa ao avanço social e ao desenvolvimento de toda a cadeia produtiva. O projeto já impactou milhares de profissionais da construção civil com cursos e trilhas de capacitação de mercado.

Os números da plataforma impressionam pelo alcance e pelo impacto social:

Mais de 31.000 profissionais cadastrados;

Cerca de 134.000 participações acumuladas em aulas ao vivo;

Quase 200.000 certificados emitidos para a comunidade;

Formação de 700 projetistas especializados em sistemas de irrigação e cerca de 600 especialistas no segmento prime da construção.

No entanto, o grande trunfo para a área de RH foi trazer essa robustez para dentro de casa. Atualmente, 100% dos treinamentos obrigatórios da Tigre estão integrados à plataforma. Apenas no último ciclo interno, foram mais de 10.000 certificados emitidos para os colaboradores, servindo como uma poderosa ferramenta de atração e preparação de novos profissionais.

Essa base educacional unificada alimenta diretamente a política de mobilidade interna, uma das maiores prioridades de retenção e plano de carreira da empresa.

"Quando abrimos uma posição, obrigatoriamente nós fazemos o recrutamento internamente primeiro", afirma Juliano. Com uma taxa de adesão superior a 95% dos colaboradores nos treinamentos sugeridos, o preenchimento de vagas por talentos internos tornou-se natural — alcançando, inclusive, as operações internacionais da marca nos Estados Unidos, que hoje operam com um mix cultural de profissionais locais e brasileiros formados sob a cultura da empresa.

A nova trilha global de desenvolvimento

O movimento mais recente e audacioso da Tigre na educação corporativa e que redefine o papel do RH estratégico foi o lançamento recente no Brasil de sua Trilha de Desenvolvimento em IA. Trata-se de uma iniciativa global voltada à formação contínua em inteligência artificial, governança, segurança e uso responsável da tecnologia.

Diferente do modelo adotado por muitas corporações, que restringem o letramento tecnológico aos departamentos de engenharia e sistemas, a Tigre desenhou um programa transversal que contempla e prepara públicos técnicos e não técnicos. O objetivo é a disseminação ampla do conhecimento em IA dentro da organização, preparando os profissionais para os desafios práticos da transformação digital.

Abrangendo as operações do Brasil, América Latina e Estados Unidos, a iniciativa já registra cerca de 800 participações em formatos dinâmicos que incluem masterclasses, workshops e mentorias personalizadas.