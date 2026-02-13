Com salas de aula nos canteiros de obras, MRV mira 100% de alfabetização entre seus colaboradores

Da alfabetização dentro dos canteiros ao suporte em saúde mental, a estratégia de gestão de pessoas da MRV foi desenhada para alcançar toda a cadeia de colaboradores, independentemente do cargo.

A lógica é integrar desenvolvimento humano, bem-estar e desempenho operacional como parte da estratégia do negócio.

Em entrevista exclusiva à EXAME, Junia Galvão, diretora-executiva de Administração e Desenvolvimento Humano da MRV explicou que os programas partem de três pilares, desenvolvimento contínuo, cuidado integral e meritocracia com oportunidades reais de crescimento.

A construção das iniciativas envolve escuta ativa e presença da liderança nas obras e unidades, com foco em demandas reais da operação.

Educação dentro da obra como estratégia de gestão

A "Escola Nota 10" foi criada em 2011 com um objetivo específico.

“O Escola Nota 10 nasceu em 2011 com o propósito de erradicar o analfabetismo entre os colaboradores das obras.”

A empresa implantou salas de aula nos próprios canteiros, com aulas de português, matemática, leitura, escrita e inclusão digital realizadas durante o expediente.

Em mais de uma década, quase 5 mil trabalhadores foram alfabetizados em 20 estados e no Distrito Federal, com meta de alcançar 100 por cento de alfabetização da força operacional.

O impacto vai além da formação básica.

“Para o trabalhador, significa ampliação de oportunidades, aumento da autoestima e inclusão social. Para a empresa, representa ganho de produtividade, melhoria no entendimento de processos, reforço à cultura de segurança e maior qualidade na execução”, afirma Junia.

Junia Galvão, diretora-executiva de Administração e Desenvolvimento Humano da MRV&CO

Benefícios que acompanham o ciclo de vida do colaborador

O programa "Ser Sangue Verde", criado em 2022 como evolução do "SER MRV", reúne 19 iniciativas estruturadas para apoiar o colaborador em diferentes momentos da vida. O pacote inclui incentivo à prática de atividades físicas por meio do "Treinaê", com acesso a academias parceiras, e atendimento psicológico e psiquiátrico gratuito pelo programa Sua Mente.

Há também ações direcionadas à família. O Acolher concede abono e possibilidade de home office para colaboradores que cuidam de parentes com deficiência ou em tratamento de saúde complexo.

Flexibilidade no final da gestação e após licenças maternidade e paternidade amplia o período de adaptação das famílias. Programas como Bônus Família, Sempre Juntos, Licença paternidade estendida e Primeiros Passos oferecem apoio financeiro e acompanhamento nos primeiros anos de vida dos filhos.

Reconhecimento e mobilidade interna fortalecem a retenção

A política de valorização inclui programas como Capacete Dourado e Prevenção Premiada, que associam comportamento seguro a reconhecimento público e coletivo nos canteiros.

No campo do desenvolvimento de carreira, o Porta de Entrada Trainee já formou 143 jovens desde 2011. Internamente, o Decola acelera profissionais com performance diferenciada. Entre os analistas participantes, 26 de 75 foram promovidos. Entre engenheiros, 19 de 22 avançaram. Entre coordenadores, 37 de 60 subiram de cargo.

Em 2025, das 497 promoções realizadas na MRV, 255 foram para o primeiro cargo de liderança. O dado indica que mais da metade das movimentações representa a ascensão de profissionais formados dentro da própria estrutura.