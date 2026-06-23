O que essa escola brasileira buscou no Canadá para formar alunos mais preparados para o futuro

Em um mercado educacional cada vez mais atento à formação global dos alunos, a Escola Canadense, defende um modelo que combina referências internacionais com uma operação enraizada na cultura brasileira.

Rodrigo Porto, diretor da escola explica que a proposta não é se apresentar como uma instituição estrangeira instalada no país, mas como uma escola brasileira inspirada em práticas e valores educacionais do Canadá.

A distinção é importante em um setor no qual os termos “bilíngue”, “internacional” e “com inspiração estrangeira” muitas vezes aparecem de forma próxima, mas não significam a mesma coisa. Segundo Rodrigo, a instituição tem uma relação de referência com o Canadá, mas não segue integralmente o currículo canadense nem opera como uma escola oficial do país no Brasil.

“Quando você fala de uma escola internacional, você está falando de uma escola que segue outro país, inclusive no currículo. Nós não”, afirma Rodrigo Porto.

A inspiração canadense como eixo de identidade

Em entrevista à EXAME, Rodrigo afirma que o Canadá serve como inspiração para a escola. Essa influência aparece em eventos, referências culturais e no apoio de uma profissional canadense à proposta pedagógica da instituição.

“Nós temos uma inspiração no Canadá”, diz. “Nós cultivamos grandes eventos do Canadá.”

Entre os exemplos mencionados está a celebração de Terry Fox, referência canadense associada a valores como perseverança, solidariedade e mobilização comunitária. A presença desse tipo de evento no calendário escolar mostra como a instituição busca ir além do ensino de conteúdos formais, aproximando os alunos de experiências culturais e sociais conectadas a outro país.

Esse tipo de prática costuma ter impacto direto na formação dos estudantes. Ao entrar em contato com celebrações, personagens e referências de outros contextos, o aluno amplia repertório cultural, aprende a reconhecer diferentes formas de organização social e desenvolve uma visão menos limitada ao próprio ambiente.

No caso da escola descrita por Rodrigo, essa dimensão internacional não substitui a realidade brasileira. Ela funciona como camada adicional de formação.

O que diferencia inspiração internacional de escola internacional

Um dos pontos centrais é a preocupação de Rodrigo em delimitar o conceito da escola. Segundo ele, há uma diferença entre se inspirar em um país e ser formalmente uma escola internacional vinculada a esse país.

Na prática, isso significa que a escola pode incorporar referências canadenses, manter parcerias e contar com orientação de profissionais estrangeiros, mas não necessariamente adotar o calendário, o currículo ou as regras institucionais de uma escola canadense.

Rodrigo cita, por exemplo, que as férias seguem o padrão brasileiro. A informação ajuda a tornar a proposta mais clara para famílias que buscam uma formação com repertório internacional, mas que também desejam uma rotina alinhada ao funcionamento do sistema educacional do país.

A diferença também aparece quando ele compara o modelo da escola com instituições britânicas ou americanas instaladas no país. Em alguns casos, essas escolas seguem de forma mais direta o currículo, a certificação e a lógica institucional de seus países de origem. No modelo descrito por Rodrigo, a relação é outra.

Formação global sem perder o vínculo local

A proposta descrita por Rodrigo se insere em uma tendência mais ampla da educação básica: preparar estudantes para um mundo mais conectado, sem desconectá-los de sua realidade imediata. Em vez de reproduzir integralmente o modelo de outro país, a escola busca adaptar referências externas ao contexto brasileiro.

Esse equilíbrio pode ser decisivo para famílias que desejam uma formação internacionalizada, mas não necessariamente pretendem colocar os filhos em uma instituição estrangeira formal. O aluno tem contato com outra cultura, participa de celebrações e práticas inspiradas no Canadá, mas segue uma rotina compatível com o calendário nacional.

Essa escolha também reflete uma compreensão contemporânea sobre educação global. Não se trata apenas de importar modelos, mas de selecionar referências, adaptá-las e transformá-las em experiências significativas para os estudantes.

Repertório cultural como parte da aprendizagem

Ao mencionar eventos canadenses no calendário escolar, Rodrigo indica uma preocupação com experiências que extrapolam a sala de aula tradicional. Celebrações, projetos e atividades culturais ajudam a construir identidade institucional e a ampliar a percepção dos alunos sobre o mundo.

Em uma escola com inspiração internacional, esse tipo de vivência pode contribuir para desenvolver competências cada vez mais valorizadas: abertura ao diverso, comunicação intercultural, curiosidade, colaboração e capacidade de compreender realidades diferentes.

A educação, nesse sentido, deixa de ser apenas transmissão de conteúdo. Passa a ser também construção de repertório, convivência e formação de visão de mundo.

Clareza como diferencial para as famílias

Um dos aspectos mais importantes da fala de Rodrigo é a transparência ao explicar o posicionamento da escola. Em vez de recorrer a uma definição genérica de internacionalização, ele diferencia com cuidado o que a instituição é e o que ela não é.

Essa clareza é essencial em um segmento no qual as famílias precisam tomar decisões de longo prazo. Escolher uma escola envolve avaliar proposta pedagógica, rotina, valores, currículo, calendário, idioma, formação cultural e perspectivas futuras. Quando a instituição delimita sua identidade, reduz ruídos e ajuda os responsáveis a compreenderem melhor o que está sendo oferecido.

No caso apresentado na entrevista, a promessa não é a de uma escola canadense instalada no Brasil, mas a de uma escola brasileira que incorpora o Canadá como referência, com eventos, parcerias e assessoria alinhadas a essa inspiração.

Uma proposta entre o local e o global

A fala de Rodrigo Porto revela uma instituição que busca ocupar um espaço intermediário no debate educacional: nem uma escola tradicional sem referências externas, nem uma escola internacional formalmente vinculada a outro país. O caminho escolhido é o da inspiração, da adaptação e da construção de uma identidade própria.

Essa proposta dialoga com famílias que querem preparar seus filhos para um mundo mais amplo, sem abrir mão de uma estrutura conectada ao Brasil. Ao manter férias no calendário brasileiro, reconhecer os limites institucionais da relação com o Canadá e, ao mesmo tempo, cultivar eventos e referências canadenses, a escola procura equilibrar pertencimento local e repertório global.

Em tempos em que a formação dos estudantes exige mais do que domínio de conteúdos, esse tipo de posicionamento ganha relevância. A educação passa a ser também uma forma de ampliar horizontes, desenvolver sensibilidade cultural e preparar crianças e jovens para circular por diferentes contextos.