Escala 4x1 e resorts liberados — o plano de RH do Hot Beach para melhorar jornada dos colaboradores

Enquanto parte do mercado ainda debate produtividade versus bem-estar como se fossem forças opostas, o Hot Beach decidiu encurtar o caminho.

Em vez de escolher entre resultado ou qualidade de vida, o grupo colocou os dois na mesma equação e transformou a jornada de trabalho em estratégia de crescimento.

A adoção da escala 4x1 surge como um movimento que conecta bem-estar, produtividade e performance financeira em um momento de crescimento relevante do negócio.

Mais do que um benefício isolado, a decisão está associada à busca por eficiência operacional e redução de custos indiretos, como absenteísmo e turnover.

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“A adoção da escala 4x1, inédita no nosso segmento, reforça um compromisso muito claro do Hot Beach com o pilar social ESG” afirma Marcela Lacerda, Diretora corporativo de recursos humanos no Hot Beach - Parque & Resorts. A executiva destaca que o impacto vai além do colaborador e chega à experiência do cliente, criando um ciclo positivo entre satisfação interna e entrega externa.

O movimento acontece em paralelo à expansão do complexo, que registrou crescimento de 27 por cento na receita bruta e aumento de 18 por cento no público em 2025, com mais de 1,3 milhão de acessos.

Cultura organizacional como ativo financeiro

Desde 2022, a companhia vem estruturando uma transformação cultural que reposiciona a área de Recursos Humanos como parceira estratégica do negócio . A construção colaborativa de valores e propósito fortaleceu o alinhamento interno e criou bases para decisões mais consistentes.

Sob a liderança de Hanna Arruda, diretora de RH, a empresa passou a tratar cultura como um ativo mensurável. “A principal dificuldade identificada foi a necessidade de fortalecer a cultura da empresa em um contexto de crescimento acelerado”, aponta a executiva na entrevista .

Esse reposicionamento foi essencial para sustentar a expansão, especialmente com o aumento do número de colaboradores e a complexidade operacional.

Universidade corporativa e produtividade

O investimento em desenvolvimento ganhou escala com a criação da universidade corporativa em 2024, que atingiu adesão próxima de 90 por cento no primeiro ano . A iniciativa organiza a formação técnica e comportamental, impactando diretamente indicadores de performance.

Além disso, os colaboradores contam com uma hora semanal dedicada ao aprendizado durante o expediente, o que reforça a estratégia de longo prazo focada em qualificação contínua .

Esse tipo de investimento reduz gaps operacionais, melhora a qualidade do serviço e fortalece a retenção de talentos, fatores diretamente ligados à eficiência financeira.

Engajamento e impacto nos indicadores

Os resultados da estratégia já aparecem de forma consistente. A favorabilidade na pesquisa de clima saltou de 50 para 85 por cento desde 2021, enquanto o NPS dos hotéis gira em torno de 90 pontos .

A empresa também apresenta baixo turnover em cargos de liderança e alto índice de recrutamento interno, indicadores que reduzem custos de contratação e aceleram a curva de desempenho dos times.

Com foco na perpetuidade do negócio, o Hot Beach lançou um programa estruturado de sucessores voltado à formação de lideranças e especialistas . A iniciativa inclui formação técnica, mentoria e desenvolvimento de projetos aplicados.

A estratégia reforça a visão de que crescimento sustentável depende da capacidade de desenvolver pessoas internamente, reduzindo dependência de mercado e garantindo alinhamento cultural.

ESG como vetor de competitividade

A integração entre práticas de ESG e estratégia corporativa se materializa principalmente no pilar social. A empresa entende que a experiência do cliente começa na experiência do colaborador, o que orienta decisões relacionadas à jornada de trabalho, benefícios e desenvolvimento.

Ao antecipar tendências globais e implementar um modelo de trabalho mais equilibrado, o Hot Beach posiciona o entretenimento brasileiro como protagonista em uma agenda que impacta diretamente competitividade e reputação.

Com mais de 1.300 colaboradores e uma operação em expansão, a companhia demonstra que gestão de pessoas, quando alinhada à estratégia financeira, deixa de ser suporte e passa a ser motor de crescimento sustentável.