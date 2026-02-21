Tetra Pak abre inscrições para Programa de Estágio 2026

Além de bolsa-auxílio, o programa de estágio da Tetra Pak oferece diferentes benefícios (Tetra Pak/Divulgação)
Repórter
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 07h51.
A Tetra Pak, multinacional líder em soluções de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As vagas são destinadas a estudantes de ensino técnico e superior e contemplam atuação em modelo híbrido nas cidades de São Paulo (SP), Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR).
Os interessados podem se candidatar até 17 de março. O início das atividades está previsto para agosto de 2026, com duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.
Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em curso técnico, tecnólogo, bacharelado ou licenciatura, preferencialmente nos dois anos finais da formação. A empresa exige disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, em regime híbrido (três dias presenciais e dois remotos por semana).
As áreas elegíveis variam conforme a localidade:
O programa busca atrair estudantes alinhados ao propósito da companhia de garantir segurança alimentar, melhorar o desempenho operacional e oferecer embalagens sustentáveis, segundo Roberta Silvestre, diretora de Recursos Humanos da Tetra Pak Brasil.
“Desde o estágio, convidamos nossos funcionários a terem esse olhar”, afirma a executiva.
A empresa destaca que diversidade, equidade e inclusão fazem parte da estratégia de gestão de pessoas. A proposta é oferecer um ambiente no qual os profissionais possam se desenvolver, atuar com autonomia e protagonismo e participar de iniciativas de impacto ambiental e social, incluindo ações de voluntariado.
De acordo com a diretora, o estágio representa uma porta de entrada para trajetórias de longo prazo dentro da companhia. Diversos colaboradores iniciaram suas carreiras no programa e hoje ocupam posições estratégicas.
Além de bolsa-auxílio, o programa oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, ações de saúde e bem-estar e folga no dia do aniversário.
Com mais de 24 mil funcionários, 100 escritórios e 51 fábricas, a Tetra Pak atua em mais de 160 países, o que amplia as possibilidades de interação multicultural e desenvolvimento internacional ao longo da carreira.
As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da da Tetra Pak, na seção de carreiras, em “Estágio Tetra Pak 2026”.