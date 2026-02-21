Tetra Pak abre inscrições para Programa de Estágio 2026

A Tetra Pak, multinacional líder em soluções de processamento e envase de alimentos, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As vagas são destinadas a estudantes de ensino técnico e superior e contemplam atuação em modelo híbrido nas cidades de São Paulo (SP), Monte Mor (SP) e Ponta Grossa (PR).

Os interessados podem se candidatar até 17 de março. O início das atividades está previsto para agosto de 2026, com duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais 12 meses.

Quem pode se inscrever

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em curso técnico, tecnólogo, bacharelado ou licenciatura, preferencialmente nos dois anos finais da formação. A empresa exige disponibilidade para trabalhar seis horas por dia, em regime híbrido (três dias presenciais e dois remotos por semana).

As áreas elegíveis variam conforme a localidade:

Monte Mor (SP) : Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Automação; Tecnólogo ou Graduação em Mecatrônica, Automação Industrial ou Manutenção; Engenharia de Alimentos; Ciência dos Alimentos; Administração; Economia; Estatística e demais Engenharias.

: Técnico em Eletrônica, Mecatrônica ou Automação; Tecnólogo ou Graduação em Mecatrônica, Automação Industrial ou Manutenção; Engenharia de Alimentos; Ciência dos Alimentos; Administração; Economia; Estatística e demais Engenharias. Ponta Grossa (PR) : Engenharias (Mecânica ou Materiais), Administração, Economia ou Recursos Humanos.

: Engenharias (Mecânica ou Materiais), Administração, Economia ou Recursos Humanos. São Paulo (SP): Administração, Marketing, Relações Públicas, Economia ou Engenharias.

Cultura, diversidade e impacto social

O programa busca atrair estudantes alinhados ao propósito da companhia de garantir segurança alimentar, melhorar o desempenho operacional e oferecer embalagens sustentáveis, segundo Roberta Silvestre, diretora de Recursos Humanos da Tetra Pak Brasil.

“Desde o estágio, convidamos nossos funcionários a terem esse olhar”, afirma a executiva.

A empresa destaca que diversidade, equidade e inclusão fazem parte da estratégia de gestão de pessoas. A proposta é oferecer um ambiente no qual os profissionais possam se desenvolver, atuar com autonomia e protagonismo e participar de iniciativas de impacto ambiental e social, incluindo ações de voluntariado.

De acordo com a diretora, o estágio representa uma porta de entrada para trajetórias de longo prazo dentro da companhia. Diversos colaboradores iniciaram suas carreiras no programa e hoje ocupam posições estratégicas.

Benefícios e alcance global

Além de bolsa-auxílio, o programa oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, ações de saúde e bem-estar e folga no dia do aniversário.

Com mais de 24 mil funcionários, 100 escritórios e 51 fábricas, a Tetra Pak atua em mais de 160 países, o que amplia as possibilidades de interação multicultural e desenvolvimento internacional ao longo da carreira.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial da da Tetra Pak, na seção de carreiras, em “Estágio Tetra Pak 2026”.