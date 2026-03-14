Testamos se o ChatGPT consegue criar um negócio do zero

1. A geração da ideia

O primeiro passo foi pedir ao ChatGPT sugestões de negócios que pudessem ser iniciados com baixo investimento.

A ferramenta apresentou diferentes possibilidades, como lojas virtuais, serviços digitais e produção de conteúdo.

Além de listar ideias, o sistema também indicou possíveis públicos-alvo e formas de começar, o que pode ajudar quem ainda está na fase de brainstorming.

2. Definição do público e do problema

Depois de escolher uma das ideias sugeridas, pedimos ao ChatGPT que detalhasse quem seria o público-alvo e qual problema o negócio resolveria.

Nesse ponto, a ferramenta conseguiu estruturar perfis de clientes e sugerir necessidades que o produto ou serviço poderia atender, criando uma base inicial para o planejamento.

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3. Estrutura do modelo de negócio

Em seguida, solicitamos um modelo básico de funcionamento do negócio: como ele poderia gerar receita, quais canais de venda utilizar e quais seriam os custos iniciais.

O ChatGPT apresentou sugestões como venda online, uso de redes sociais para divulgação e estratégias simples de precificação, criando um esboço inicial de plano de negócio.

4. Estratégias de divulgação

Também pedimos ideias para divulgar o negócio nas redes sociais. A ferramenta sugeriu formatos de conteúdo, possíveis campanhas e estratégias de engajamento com o público.

Essas sugestões podem servir como ponto de partida para quem está começando e ainda não tem experiência em marketing.

5. Limitações da ferramenta

Apesar de ajudar a estruturar ideias e organizar etapas, o ChatGPT não substitui análises mais profundas de mercado.

Informações como concorrência real, custos detalhados ou viabilidade financeira precisam ser verificadas por quem pretende abrir o negócio.

Por isso, o uso da ferramenta funciona melhor como apoio para planejamento e organização de ideias, e não como um plano definitivo.

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No teste, ficou claro que a inteligência artificial pode acelerar as etapas iniciais de criação de um negócio, ajudando a transformar uma ideia vaga em um plano mais estruturado.

Ainda assim, a decisão final e a execução continuam dependendo de pesquisa, estratégia e experiência de quem está empreendendo.