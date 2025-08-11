Stone abre vagas para trainee com salário de R$ 8 mil; veja como participar

A Stone está com inscrições abertas para o programa de trainee (Recruta Stone), com salário de R$ 8 mil.

As vagas são destinadas a pessoas de todos os lugares do país, que possuem graduação (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) completa entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025 e que tenham disponibilidade para mudança.

Durante o processo seletivo, os candidatos serão avaliados em competências como resolução de problemas e capacidade de comunicação, além do alinhamento com a cultura e os valores da empresa. Na edição deste ano, a Stone preparou três trilhas distintas para os inscritos seguirem: Negócios, Operações e Produto.

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever até o dia 4 de setembro pelo site da companhia. O processo conta com seis etapas de avaliação e os aprovados iniciarão sua jornada na empresa em janeiro de 2026.

Após a aprovação, os trainees do programa têm acesso a treinamentos sobre competências técnicas e comportamentais e realizam um período de rotação dentro da companhia para uma integração completa.

"As pessoas que trazemos para nosso time são as que compartilham do nosso propósito, de impactar positivamente o negócio e a vida de quem empreende no Brasil", diz Mônica Santos, diretora de Pessoas na Stone.

Quais são os benefícios?