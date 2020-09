A Stefanini, empresa multinacional de soluções digitais, tem 50 vagas abertas no Programa Potenciais 2021.

Com o programa, a empresa abre oportunidades para estágio, trainee e Digital Leader. O terceiro é focado em profissionais com experiência de 3 a 5 anos no mercado de trabalho.

A maior parte das vagas entrará no projeto “Stefanini Everywhere”, que vai iniciar a contratação de pessoas independentemente da existência de um escritório próximo a elas, abrindo a concorrência para qualquer profissional no Brasil.

Para o estágio, as vagas são nas áreas de fusões e aquisições, jurídico e negócios; e eles procuram estudantes do penúltimo ou último ano da graduação. Para os trainees, os candidatos devem ter finalizado a faculdade entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. Nos dois casos, todos os cursos serão aceitos.

Além dos anos de experiência fora da faculdade, os candidatos a Digital Leader devem ter conhecimento em gestão de negócios.

Todo o processo de seleção será online e o projeto prevê que 50% dos profissionais ficarão em home office após o fim da pandemia. Serão três modelos de trabalho: o home office total, o parcial e o de horários flexíveis.

Daniele Brasil, gerente de Recursos Humanos da Stefanini, conta que o ambiente de trabalho da multinacional é inovador e prioriza o desenvolvimento. “Imagine encontrar cursos gratuitos em nossa academia corporativa, ter descontos da instituição de ensino que deseja ou agendar mentorias com profissionais e executivos do Grupo”, fala.

Quem quiser se candidatar às vagas podem entrar no site e se cadastrar até o dia 4 de outubro.