Startups têm mais de 300 vagas; veja como concorrer

Olist

O Olist, startup que ajuda quem quer vender a encontrar quem quer comprar, está com mais de 40 vagas abertas. As oportunidades são para São Paulo e Curitiba, em trabalho remoto. Entre as áreas estão vendas, produtos, marketing e desenvolvimento.

Ao ser contratada, a pessoa recebe o contrato de trabalho e equipamentos pelo correio, além da equipe de RH agendar o exame admissional na cidade em que a pessoa mora (já que existem Olisters em todo o Brasil).

A empresa também possui oportunidades para PCDs, que podem selecionar as áreas de interesse na hora da candidatura. Interessados podem conferir as vagas abertas no link .

Authen

A Authen é uma empresa brasileira que trouxe ao mercado nacional o setor technical activewear — por meio do desenvolvimento de roupas especializadas para corrida de rua feminina. São 28 vagas abertas para diversas áreas — comercial, produto e desenvolvimento, RH, e-commerce e financeiro — em cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Santa Catarina.

Para se inscrever, acesse: http://www.authen.com.br/institucional/trabalhe-conosco .

Gove

A Gove, plataforma de inteligência para gestão municipal que aumenta a eficiência das finanças públicas, abre quatro vagas para diversas regiões do Brasil, com foco em mulheres, negros e LGBTI+.

Essa é uma oportunidade para as mulheres ocuparem cada vez mais espaços que antes eram reservados apenas para homens, mesmo enfrentando desafios históricos, sociais e culturais. Para fazer parte do time da govtech é necessário que as candidatas sejam orientadas pelo resultado e vontade de mudar o país.

Para se inscrever, acesses estes links: especialista em conteúdo e tendências, executivo(a) de contas de campo, executivo(a) de contas de campo.

Fix It

A Fix It desenvolve soluções que auxiliam no tratamento de algumas fraturas e na recuperação de casos pós-cirúrgicos com a mesma eficiência nos resultados dos tratamentos de traumas e, até mesmo, mais prática que o gesso, já que sua aplicação leva menos de 5 minutos. Assim, a empresa está com com quatro vagas abertas, algumas delas são, analista em saúde, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou médico.

Na parte comercial as vagas são para consultor de vendas, analista de comunicação e financeiro júnior. Para se candidatar mande seu currículo para: contato@usefix.it

Math Marketing

A Math Marketing, consultoria de data science marketing que transforma qualquer estratégia em números por meio da ciência de dados, está com 22 vagas abertas nas áreas de tecnologia e marketing, para início imediato em São Paulo e Porto Alegre, em home office.

A empresa pretende abrir mais 70 posições até o fim do ano. As inscrições poderão ser realizadas no seguinte link: http://jobs.kenoby.com/math.marketing

Bom Pra Crédito

O Bom Pra Crédito, que une credores e tomadores de empréstimos por meio de uma experiência 100% digital, do cadastro até a assinatura do contrato, está com vagas abertas.

Entre elas estão: analista de negócios pleno, analista de SEO pleno, tech lead, desenvolvedor sênior, entre outras. No momento, devido à pandemia, todas as oportunidades estão em regime home office. Para se inscrever, acesse: http://jobs.kenoby.com/bompracredito.

ChatClass

A ChatClass democratiza o ensino de inglês por meio de tecnologias já inseridas no cotidiano dos estudantes. Desenvolveu sua inteligência artificial para educação que funciona via WhatsApp e já impactou mais de 500.000 alunos de escolas públicas e particulares de todo o Brasil.

A startup está com vagas abertas para analista de dados (http://canary.gupy.io/jobs/686786), senior bot designer (http://canary.gupy.io/jobs/736214 ) e líder de relações governamentais (http://canary.gupy.io/job/eyJqb2JJZCI6NzQyNzkzLCJzb3VyY2UiOiJndXB5X3B1YmxpY19wYWdlIn0=).

Aftersale

A Aftersale, empresa comprada pela Clearsale, atua no atendimento pós-venda com sua solução referência na automação de trocas, devoluções e rastreio, que impactam o faturamento e fidelizam clientes para as lojas virtuais.

Com seu crescimento, traz algumas oportunidades de emprego com vagas no departamento comercial para SDR, sales ops e sales enablement e na área de marketing para analista de marketing digital/performance.

Além disso, no campo do TI buscam desenvolvedor full stack, arquiteto de software e scrum master também.

Mais informações em: http://br.clear.sale/carreiras .

Clicksign

Empresa brasileira pioneira em fornecer uma tecnologia para assinaturas eletrônicas, a Clicksign une agilidade e segurança para melhorar a experiência de empresas e seus clientes e fornecedores.

Com soluções que utilizam tecnologia de ponta para garantir validade jurídica, a empresa tem cerca de 28 vagas para áreas como B.I., comercial, financeiro, RH, customer success e tecnologia. Mais informações em: http://jobs.kenoby.com/clicksign .

Dock

A Dock, startup que ajuda outras empresas a construir e escalar soluções financeiras para seus clientes, está com 150 vagas abertas para as mais diversas áreas da empresa.

Para mais informações sobre as vagas, basta acessar: dock.tech/careers

Yuca

A Yuca, startup referência em moradia compartilhada, está com vagas abertas. A proptech é uma das top 10 startups do LinkedIn. São cerca de 12 postos em cargos como estagiário em experiência do cliente, designer sênior e pleno, advogado júnior, coordenador de cultura, recrutador de talento, sênior de real estate, executivo comercial e inside sales.

A startup está em processo de expansão e duplicou seu número de colaboradores em 2020. Com um ambiente flexível de trabalho, as vagas são para São Paulo com início em home office e oferecem benefícios como plano de saúde, odontológico, seguro de vida, vale-refeição, entre outros. Inscrições pelo link: http://jobs.kenoby.com/yuca

VidMob

A VidMob, primeira plataforma de peças criativas inteligentes do mundo, está recrutando para operação latino-americana. São três vagas, sendo elas para client partner, jr. sales admin e strategic client associate e os candidatos devem ter experiência na área de atuação além de paixão por tecnologia, novos sistemas e soluções de negócios inovadoras em uma variedade de ambientes e origens.

As vagas são para atuação em São Paulo e oferece como benefícios planos de saúde abrangentes pagos pela empresa, programas de maternidade e paternidade, treinamento para desenvolvimento do funcionário e salário compatível com o mercado.

Para mais informações sobre as vagas, basta acessar: http://www.vidmob.com/careers/

Triider

O Triider, plataforma de serviços de manutenção e pequenas reformas, pretende aumentar em 40% o número de contratações em 2021. A startup mais que dobrou sua equipe de setembro de 2020 a março de 2021 e tem mais de 30 vagas abertas, que se dividem entre físicas em Porto Alegre e remotas, nas áreas de operação, tecnologia, marketing, atendimento ao cliente e dados.

Esses profissionais ajudarão a startup a conectar clientes com profissionais especializados. Interessados podem acessar o link .

SenseData

A SenseData, startup pioneira em gestão de customer success na América Latina, está contratando pessoas para sua equipe. São sete áreas disponíveis: desenvolvedor Python pleno/sênior, coordenador de desenvolvimento de software, analista quality assurance (QA) júnior/pleno, analista de infraestrutura cloud, analista de treinamento e desenvolvimento (RH), consultor de vendas e coordenador de marketing. Foi aberta uma vaga para cada cargo. Vale lembrar que em todas as áreas a atuação é remota.

A startup oferece uma plataforma de gerenciamento de customer success (sucesso do cliente) às empresas. Através desse software, a startup integra e utiliza dados acionáveis para ajudar na tomada de decisão, proatividade e na construção de um relacionamento de confiança entre empresas e clientes