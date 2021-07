Startup de saúde abre seu 1º programa de estágio e com home office

A Docway, startup de telemedicina, abriu as inscrições para o seu primeiro programa de estágio. Os estudantes vão trabalhar de forma totalmente remota e, após a pandemia, será mantido o modelo híbrido de trabalho.

As vagas do programa são para as áreas de produtos, tecnologia, marketing e administração. Para se candidatar, os únicos requisitos são:

morar em São Paulo (por causa do modelo híbrido pós-pandemia)

estar matriculado em cursos de nível superior entre o terceiro e quinto período da graduação

Segundo Sylvia Monteiro Ferreira, Consultora de Geste e Gestão da startup, a empresa duplicou de tamanho no último ano e oferece oportunidades para aprendizado e crescimento.

"Estamos muito animados para receber esses jovens talentos e esperamos que eles cheguem com vontade de aprender e pensar na carreira”, afirma.

Os estagiários terão acesso a uma trilha de desenvolvimento com temas relacionados à carreira, proposito profissional, autoconhecimento, entre outros tópicos.

Toda a seleção será online e os jovens começam a estagiar na segunda quinzena de agosto. Além da bolsa como remuneração, os estagiários também recebem um auxílio para o home office.

As inscrições estão abertas até o dia 23 de julho pelo site.