Solar Coca-Cola lança primeiro Programa de Trainee com salário de R$ 7.500; veja os requisitos

A Solar Coca-Cola, uma das fabricantes do Sistema Coca-Cola, está lançando seu primeiro programa de trainee. O objetivo da iniciativa é atrair e desenvolver talentos com potencial para assumir posições de liderança na companhia, que atua em 70% do território brasileiro, nas regiões Norte, Nordeste, Estado do Mato Grosso e parte de Goiás e Tocantins. O programa disponibiliza 6 vagas para profissionais com até três anos de formação.04

Os candidatos selecionados terão a oportunidade de atuar em diversas áreas de negócio, com vagas distribuídas em setores como Logística, Indústria, Comercial, Marketing e Tecnologia. Das 6 vagas, 3 estão alocadas no escritório corporativo em Fortaleza, Ceará, e 3 nas operações regionais, em estados como Alagoas, Mato Grosso e Ceará.

“A criação do programa é um marco importante para a Solar Coca-Cola, refletindo nosso compromisso com o desenvolvimento de talentos para posições-chave na companhia. Estamos lançando este programa com um olhar de longo prazo, de forma estruturada, para formar profissionais com o perfil e a ambição de crescer na Solar e fazer parte da nossa história,” afirma Emiliana Albanaz, diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola.

O número reduzido de vagas nesta edição, segundo Albanaz, foi pensado pela companhia. “Queremos acompanhar de perto a jornada de desenvolvimento de cada trainee, oferecendo uma experiência diferenciada com alto nível de suporte e orientação.”

Quais são os requisitos?

Para participar, os candidatos devem ter:

Concluído o ensino superior entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024.

Não há restrição de idade, e inglês não é um pré-requisito, sendo apenas desejável.

“A Solar busca profissionais com interesse genuíno em desenvolvimento e liderança, que compartilhem os valores da companhia e que estejam dispostos a se deslocar para diferentes regiões, conforme a necessidade do programa”, afirma Albanaz.

Quais são os benefícios?

O programa oferece salário de R$ 7.500 e uma ajuda de custo adicional de R$ 1.500 para os candidatos de outros estados que se mudarem para alguma localidade diferente da que residem no início do programa. Além dessa remuneração, os trainees contarão com:

Plano de saúde e odontológico,

Previdência privada,

Vale-refeição ou refeição no local,

Seguro de vida,

Acesso ao Gympass,

Desconto em produtos da empresa,

Programa de saúde emocional,

Participação nos lucros.

“Esse pacote de benefícios reforça o comprometimento da Solar em oferecer uma experiência completa, com condições que permitem aos trainees focarem no aprendizado e na adaptação, especialmente se forem deslocados para cidades diferentes da sua residência”, afirma a diretora de Recursos Humanos da Solar Coca-Cola.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo foi estruturado em quatro etapas, com duração total de aproximadamente 4 meses. A inscrição e a aplicação inicial de testes e cases serão realizadas na plataforma Eureca.

Em seguida, os candidatos passarão por uma dinâmica online e, posteriormente, por uma entrevista com gestores da Solar. A última etapa, o “pitch presencial”, ocorrerá em Fortaleza, onde os finalistas terão a oportunidade de conhecer os gestores e a estrutura do escritório da Solar Coca-Cola.

“O processo seletivo foi pensado para que possamos identificar não só as competências técnicas, mas também as características comportamentais que acreditamos serem essenciais para o sucesso de um futuro líder na Solar,” diz a gestora. “Teremos um contato próximo com os trainees ao longo do programa, com o acompanhamento de mentores experientes que irão auxiliar cada um deles em sua jornada de desenvolvimento.”

Como se inscrever?

Os interessados podem se inscrever pelo site da plataforma Eureca, até o dia 8 de janeiro de 2025. Os candidatos selecionados começarão suas atividades na Solar Coca-Cola em março de 2025.

O lançamento do programa representa um passo significativo na estratégia de desenvolvimento de talentos da Solar Coca-Cola, que, nos últimos anos, tem investido em iniciativas para fortalecer sua presença e reputação como uma das maiores empregadoras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil.