Siga estas 3 dicas para ingressar na área de tecnologia em 2023

O mercado de tecnologia tem sido o mercado de mais rápido crescimento nos últimos dois anos e espera-se que continue crescendo em 2023.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com um estudo da International Data Corporation (IDC), a receita mundial de TI e serviços de negócios deve crescer um pouco mais de 5% no próximo ano. No entanto, as startups e indústrias do ramo ainda enfrentam dificuldades para encontrar profissionais qualificados.

Para auxiliar aqueles que desejam ingressar em uma das áreas mais promissoras atualmente, Lucas Rana, CEO da edtech DNC, que forma talentos nas áreas de tecnologia e dados, aponta algumas tendências de carreira. Confira:

1. Profissionais em T

A consolidação dos chamados profissionais em de T – nome dado a quem consegue aliar um elevado grau de competência multidisciplinar a um conjunto de competências socioemocionais (soft skills) é um dos grandes movimentos para 2023.

A combinação desses atributos formam os profissionais considerados ideais para qualquer empresa, especialmente em tempos de volatilidade do mercado e mudanças tecnológicas.

“A capacidade de se adaptar a contextos diferentes é consolidada na prática. Acreditamos que o conhecimento técnico aliado à experiência prática dos alunos traga mais resultado para esses profissionais, que precisam ter a capacidade de correlacionar áreas distintas para extrair soluções inovadoras. Por isso investimos em alocar os alunos para atuar em projetos reais, é assim que eles vivenciam o mercado de trabalho, atuando em empresas e cases reais do dia a dia”, pontua Rana.

2. Busque especializações

A ascensão da Web3, Metaverso e novas tecnologias aumentou a demanda por profissionais especializados, capazes de atuar em áreas em crescimento. Segundo Rana, ser capaz de atuar com novas tecnologias pode ser decisivo na carreira dos profissionais de tecnologia.

“Em todo o mercado temos percebido que a capacidade de aprender rápido é a competência mais importante para os dias atuais. Investir em se especializar nas áreas em ascensão, cuja demanda de profissionais é muito maior do que a oferta, é o que os torna únicos para as empresas”, afirma o CEO.

3. Desenvolva soft skills com foco no trabalho remoto

Uma pesquisa realizada pela GeekHunter, plataforma de recrutamento de pessoas desenvolvedoras de software e data science, mostra que 78,27% dos profissionais que atuam na área de TI preferem manter o trabalho na modalidade remota.Essa modalidade, no entanto, exige que os profissionais de tecnologia tenham as habilidades comportamentais apuradas, as chamadas soft skills.

Criatividade, inteligência emocional, pensamento analítico, tomada de decisão, adaptabilidade, comunicação e colaboração são competências indispensáveis para profissionais de alto desempenho em tecnologia. “Para além da competência técnica, investir em habilidades comportamentais é o que define os profissionais de alto nível em tecnologia, principalmente os líderes”, finaliza Rana.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.