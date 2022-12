Direito é o curso de graduação mais procurado do Brasil em 2022

Um dos mais tradicionais, o curso de Direito continua liderando a escolha dos estudantes na hora de decidir qual carreira seguir.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da Pravaler, plataforma de financiamento estudantil, que apontou que a graduação em Direito foi o curso mais procurado ao longo de 2022 em sua plataforma, com 19,61% das buscas.

A análise foi feita a partir da base de dados da Pravaler, que conta com mais de 103.499 mil estudantes cadastrados.

E, embora o curso de Direito tenha sido o mais buscado nacionalmente e em todas as regiões do país, um destaque são as graduações na área da Saúde, ocupando 8 das dez posições nos mais requisitados.

Os dados da Pravaler estão em linha com outros estudos sobre o ensino superior. A 12ª edição do Mapa de Ensino Superior no Brasil, divulgado em junho deste ano pelo Instituto Semesp, colocou o Direito como uma das graduações mais procuradas na rede privada.

Na rede pública, o curso também está na lista dos mais interessados, com 4,6% das matrículas, seguido por Pedagogia, que equivale a 4,7%.

O levantamento da Pravaler considera estudantes que pesquisaram os cursos de interesse, aqueles que já iniciaram o processo de contratação do financiamento e os que já estão estudando com o benefício.

Para Beto Dantas, COO do Pravaler, esses dados são importantes para compreendermos melhor o movimento do mercado de trabalho e as áreas de maior interesse por parte dos estudantes.

“Somos muito próximos de instituições de ensino de todo o país e atuamos como um parceiro completo de soluções que incluem captação, financiamento, gestão e ingresso dos alunos. Por meio de nossas tecnologias temos acesso a um panorama amplo sobre o comportamento das pessoas que desejam estudar”, afirma.

O executivo ressalta ainda que, em 21 anos de mercado, a Pravaler já beneficiou cerca de 255 mil estudantes.

“Só em 2022, foram 30 mil novos ingressantes no ensino superior por meio do financiamento do Pravaler em todo país e isso reforça o nosso propósito de contribuir com o acesso à educação”, diz.

Quais os cursos mais procurados em 2022? Confira a lista:

• Direito - 19,61%

• Enfermagem (Saúde) - 16,23%

• Psicologia (Saúde) - 12,17%

• Medicina (Saúde) - 10,54%

• Odontologia (Saúde) - 8,57%

• Medicina Veterinária (Saúde) - 7,53%

• Biomedicina (Saúde) - 7,07%

• Administração - 6,79%

• Fisioterapia (Saúde) - 5,98%

• Farmácia (Saúde) - 5,51%

Qual o curso de graduação mais procurado na Região Sudeste em 2022?

Com 28.061 estudantes cadastrados na Pravaler da Região Sudeste, os cursos mais buscado na localidade foram:

• Direito - 20,93%

• Enfermagem - 16,84%

• Psicologia - 13,87%

• Medicina Veterinária - 8,62%

• Odontologia - 8,35%

• Biomedicina - 7,87%

• Administração - 7,29%

• Fisioterapia - 5,93%

• Farmácia - 5,19%

• Medicina – 5,10%

Qual o curso de graduação mais procurado na Região Norte em 2022?

Com 3.356 estudantes cadastrados na Pravaler da Região Norte, os cursos mais buscado na localidade foram:

• Direito - 24,91%

• Enfermagem - 19,01%

• Psicologia - 8,73%

• Administração - 8,28%

• Farmácia - 7,09%

• Odontologia - 7,06%

• Medicina - 7,00%

• Biomedicina - 7,00%

• Fisioterapia - 6,23%

• Medicina Veterinária - 4,68%

Qual o curso de graduação mais procurado na Região Nordeste em 2022?

Com 11.725 estudantes cadastrados na Pravaler da Região Nordeste, os cursos mais buscado na localidade foram:

• Direito - 18,81%

• Enfermagem - 16.14%

• Medicina - 15,78%

• Psicologia - 9,88%

• Odontologia - 9,63%

• Farmácia - 6,68%

• Medicina Veterinária - 6,54%

• Fisioterapia - 6,35%

• Administração - 5,59%

• Biomedicina - 4,60%

Qual o curso de graduação mais procurado na Região Centro-Oeste em 2022?

Com 3.635 estudantes cadastrados na Pravaler da Região Centro-Oeste, os cursos mais buscado na localidade foram:

• Direito - 20,55%

• Enfermagem - 18,71%

• Psicologia - 12,74%

• Odontologia - 9,77%

• Biomedicina - 8,01%

• Fisioterapia - 7,13%

• Farmácia - 6,05%

• Medicina - 5,91%

• Administração - 5,75%

• Medicina Veterinária - 5,39%

Qual o curso de graduação mais procurado na Região Sul em 2022?

Com 6.390 estudantes cadastrados na Pravaler da Região Sul, os cursos mais buscado na localidade foram:

• Direito – 22,64%

• Psicologia – 13,74%

• Enfermagem – 12,60%

• Medicina Veterinária – 10,61%

• Odontologia – 9,45%

• Medicina – 8,42%

• Biomedicina – 6,96%

• Administração – 6,15%

• Fisioterapia – 4,87%

• Farmácia – 4,55%

