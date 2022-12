Estes 46 cargos estarão em alta em 2023, segundo o PageGroup

Mesmo com uma recessão global que se avizinha, as empresas brasileiras estão otimistas e seguirão contratando em 2023. Mas quais serão os profissionais mais buscados pelas empresas em 2023?

Segundo o levantamento do PageGroup, que todos anos mapeia as tendências de contratação para o próximo ano, diretor de sustentabilidade e especialista em segurança da informação estão entre as carreiras em alta para o próximo ano.

Já entre as habilidades mais requisitadas estão competências como:

gestão,

produtividade

e experiência em novos negócios.

“As empresas estão procurando profissionais que possam contribuir com uma gestão mais eficaz, na melhoria da produtividade e na expansão de negócios. Passado o período mais crônico da pandemia, chegou a hora de ter um olhar mais atento para a operação", diz Lucas Toledo, diretor executivo do PageGroup.

"O profissional que tiver um perfil com visão mais estratégica, habilidade em negociação e expansão, experiência em gestão, deve ser mais procurado”, afirma.

Confira os cargos e salários em alta para 2023:

Bancos e Serviços Financeiros

Cargo: Gerente de Fusões e Aquisições (M&A)

O que faz: profissional responsável por liderar acordos de compra de uma empresa por outra ou fusões entre companhias. Ele fará desde o contato inicial com as empresas para obter seus números e entender seu momento no mercado até realizar estudos profundos do setor, estruturar a modelagem financeira, precificação, conduzir processos de due dilligence junto aos escritórios de advocacia e se envolver nas reuniões de negociação visando o fechamento da operação.

Possui também o papel de liderar o time, acompanhando e revisando o trabalho dos profissionais mais juniores. O profissional pode ter perfil mais generalista, já que atuará com empresas de diversos setores e operações de compra e venda, ou pode apresentar escopo mais direcionado, desde que tenha foco em um setor específico ou atue apenas com operações de compra ou venda de empresas.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir conhecimento em finanças corporativas, modelagem financeira e precificação, além de uma boa base contábil. O inglês avançado é demandado pela maioria das posições. Boa comunicação, bom relacionamento interpessoal e habilidades de negociação também são habilidades solicitados para essas vagas.

Quanto ganha um Gerente de Fusões e Aquisições (M&A)? R$ 15 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: acreditamos que profissionais de M&A serão bastante demandados devido a um provável aumento de operações de abertura de capital e um cenário econômico menos instável.

Cargo: Analista de Back Office (Fundos de Investimentos)

O que faz: Profissional responsável por executar as operações de investimentos dos fundos. Ele terá interface com muitas áreas internas, especialmente para saber quais operações foram fechadas, garantir que elas cumpram as exigências regulatórias e que possam ser liquidadas. Também será função desse profissional o enquadramento dos fundos, assim como o monitoramento do caixa deles. Ele também terá muito contato com outras estruturas do mercado, como bancos e administradores de fundos.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir conhecimento da rotina da área. Além disso, cada vez mais o mercado está demandando perfis direcionados à eficiência de processos, como conhecimento em programação. O inglês avançado também é bastante importante, especialmente para estruturas que trabalham com investimentos offshore. Organização e perfil direcionado a resolução de problemas são características fundamentais para esse tipo de posição.

Quanto ganha um Analista de Back Office (Fundos de Investimentos)? R$ 5,5 mil a R$15 mil

Motivo para alta em 2023: mercado está demandando profissionais voltados para automação e eficiência de processos, especialmente para tornar as áreas mais escaláveis e menos passíveis a erros.

Engenharia e Manufatura

Cargo: Coordenador de Produção

O que faz: são profissionais responsáveis pela estrutura fabril. De modo geral, garantem a produtividade da área, mantendo a qualidade dos processos e dos produtos. Além disso, cuidam dos processos de produção, segurança, qualidade e manutenção e são responsáveis pela gestão de pessoas, treinamentos, gestão de indicadores, ferramentas da qualidade para soluções de problemas e mantêm interface direta com demais áreas, inclusive o PCP (planejamento e controle da produção).

Perfil da vaga: os candidatos devem apresentar habilidade em gestão de pessoas, boa comunicação e ter vivenciado muito bem os processos produtivos. Além disso, devem ter uma visão holística da fábrica para conseguir operar com o máximo de eficiência possível.

Quanto ganha um Coordenador de Produção? R$ 10 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta em 2023: empresas do segmento automotivo estão investindo em profissionais qualificados para a posição, com boa experiência de gestão de pessoas e habilidades nos processos produtivos das fábricas.

Cargo: Engenheiro de Melhoria Contínua

O que faz: profissional responsável por todo tipo de análise para identificação de potenciais problemas e apresentação de propostas de solução e melhoria. Esse tipo de perfil possui interface com diferentes processos e departamentos de operações com o objetivo de desenvolver e gerenciar projetos de melhoria contínua, resultando em um determinado tipo de retorno positivo (seja para aumento de produtividade, eficiência, redução de perdas etc.). Conduzindo os projetos de melhoria contínua, pode trabalhar com diferentes metodologias, como Lean ou TPM, tendo suporte de ferramentas de resolução de problemas e melhoria e gerenciamento dos indicadores.

Perfil da vaga: é de extrema importância apresentar um perfil analítico e proatividade para executar com assertividade os projetos de melhoria contínua. Em paralelo, apresentar uma postura mais questionadora, com foco no aprendizado e visão holística.

Quanto ganha um Engenheiro de Melhoria Contínua? R$ 8 mil a R$ 12 mil

Motivo para alta em 2023: com o retorno e maior normalização das atividades operacionais, o perfil analítico e sênior para desenvolver e conduzir projetos de melhoria contínua nas fábricas é um dos principais objetivos dos gestores. Aumento de produtividade, redução de desperdício ou potenciais melhorias sempre são fatores constantemente buscados pelas empresas.

Cargo: Gerente de Operações

O que faz: são profissionais responsáveis pela implementação de processos e gestão de áreas ligadas à operação em geral. Devem garantir produtividade, qualidade, manutenção, saúde e segurança das áreas, além de zelarem pela gestão de pessoas, treinamentos, gestão de indicadores, ferramentas da qualidade para soluções de problemas e mantém interface direta com a alta liderança.

Perfil da vaga: os candidatos devem apresentar habilidade em gestão de pessoas, boa comunicação e ter vivenciado muito bem os processos produtivos. Além disso, tem que ter uma visão holística da fábrica para conseguir operar com o máximo de eficiência possível. Boas habilidades de comunicação são imprescindíveis.

Quanto ganha um Gerente de Operações? R$ 20 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2023: empresas do segmento de energia em fase de expansão estão buscando esse profissional, como também para atuar em novos projetos para o mercado automotivo.

Cargo: Supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento (setor alimentício)

O que faz: são profissionais responsáveis pela área de Pesquisa e Desenvolvimento de uma empresa, buscando soluções e inovações para seus clientes. Visa sempre uma interação entre fornecedores, clientes internos e externos. São responsáveis pela gestão de pessoas da equipe, desenvolvimento de produtos e processos, assim como controle de indicadores e interface com as demais áreas, como comercial, regulatórios e qualidade.

Perfil da vaga: os candidatos devem apresentar habilidade em gestão de pessoas, boa comunicação e experiência nas atividades diárias da pesquisa e desenvolvimento. É necessário ter um bom relacionamento interpessoal para interação com as demais áreas.

Quanto ganha um Supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento (setor alimentício)? R$ 10mil a R$ 15mil

Motivo para alta em 2023: muitos profissionais da área de P&D tendem a seguir carreira de especialista, posição na qual não possui gestão de pessoas. As empresas buscam perfis com bons conhecimentos técnicos, mas que tenha inclinação para liderança e gestão de pessoas.

Cargo: Engenheiro de Qualidade

O que faz: profissional de extrema importância para as empresas e indústrias, podendo atuar em diferentes áreas dentro da própria operação. Tem de garantir os processos de qualidade com identificação de irregularidades e aplicação de ferramentas para assegurar os processos previstos pelo departamento. Pode ser o responsável pela aplicação de normas e certificações dos padrões de qualidade, assim como ser o profissional que assegure esses fatores em aspectos de fornecedores (EQF) ou clientes (Qualidade Assegurada).

Perfil da vaga: a pessoa que trabalha com qualidade não só precisa ter um perfil analítico e estratégico, como também deve apresentar uma comunicação didática e assertiva, já que tem interface com diferentes perfis para garantir os padrões e requisitos do departamento.

Salário: R$ 7,5 mil a R$ 11 mil

Motivo para a alta em 2023: com a necessidade de aumento da produção, empresas buscam profissional que continue assegurando cada vez mais os processos conforme os padrões e requisitos da qualidade. É de extrema importância ter uma figura que gerencie os aspectos do departamento junto aos principais stakeholders da companhia.

Cargo: Gerente de Produto

O que faz: profissional responsável por liderar o time de desenvolvimento de novos produtos também dos projetos de melhoria dos produtos correntes. Organizar as tarefas e delegar os projetos para que os times consigam fazer a gestão do cronograma físico-financeiro.

Perfil da vaga: o candidato deve ter um perfil estratégico e com visão de médio e longo prazo, pois esses projetos são o futuro das novas tecnologias da empresa. Além disso, precisa ter perfil de liderança multifuncional e de equipes técnicas. Conhecimento de gestão de projetos e cronogramas é extremamente necessário.

Quanto ganha um Gerente de Produto? R$ 18 mil a R$ 23 mil

Motivo para alta em 2023: com o mercado reaquecendo em diversos setores, as empresas estão com foco no desenvolvimento de novos produtos para ganhar participação de mercado no futuro.

Cargo: Gerente de Manutenção

O que faz: profissional responsável por acompanhar e garantir a maior disponibilidade possível da fábrica. Responsável pelos indicadores de manutenção e de ferramentas de melhoria dentro da área, como TPM, WCM, entre outros. Gestão de pessoas e rotinas é muito importante, além de garantir que as preventivas e preditivas sejam feitas, para reduzir as corretivas.

Perfil da vaga: deve ser alguém com forte habilidade de liderança e organização. Precisa saber organizar o time para que consigam trabalhar de forma alinhada à estratégia da empresa, maximizando a disponibilidade da fábrica. Alguém com pleno domínio de indicadores e ferramentas de gestão de manutenção

Quanto ganha um Gerente de Manutenção? R$ 18.000,00 a R$ 25.000,00

Motivo para alta em 2023: com o mercado crescente, as fábricas tiveram aumento de demanda e um grande problema que estão enfrentando é disponibilidade de fábrica. Além disso, outro grande fator de busca desses candidatos é o perfil de liderança e não apenas conhecimento técnico.

Agronegócio

Cargo: Gerente Agrícola

O que faz: são os principais responsáveis por toda a estrutura agrícola, desde o plantio até a colheita. Devem ter um alto cuidado com o manejo e os tratos culturais, para garantir que a produtividade seja a melhor possível e haja menos perda de produtos. Cuidar de toda a manutenção do campo é outro fator importante, para garantir a produtividade da colheita, além de gerenciar os números do campo.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir grande habilidade em gestão de pessoas e conhecer muito bem sobre as culturas em que trabalham. Ter amplo domínio de indicadores e, principalmente, saber gerenciar os times para alcançarem as metas.

Quanto ganha um Gerente Agrícola? R$ 25 mil a R$ 35 mil

Motivo da Alta: mercado internacional de commodities aquecido com alta demanda por alimentos e ração animal. A busca por produtividade e excelência no manejo das unidades agrícolas e a necessidade de fazer uso de ferramentas tecnológicas e de gestão agrícola de última geração tem gerado uma forte demanda na busca por esse tipo de profissional. O olhar para dados/indicadores e aplicação de técnicas de gestão no campo são um grande diferencial para os grupos que buscam ser líderes no setor.

Cargo: Gerente de Unidade

O que faz: são os principais responsáveis por toda a estrutura industrial das unidades do setor agro. Normalmente, são responsáveis por toda a estrutura (produção, manutenção, melhoria contínua, processos, qualidade etc.), inclusive cuidando dos lucros e perdas da unidade, gestão financeira e recursos humanos. São responsáveis por garantir a produtividade das unidades, cuidando para não ter desperdícios ou problemas de qualidade.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir grande habilidade em gestão de pessoas e conhecer muito bem os processos produtivos. Além disso, tem que ter uma visão holística da fábrica para conseguir operar com o máximo de eficiência possível.

Quanto ganha um Gerente de unidade? R$ 25mil a R$ 35mil

Motivo para alta em 2023: muitos profissionais nesse cargo ainda tem o modelo de gestão antigo, sem olhar indicadores de desempenho e num modelo comando x controle. Empresas buscam profissionais com boa experiência técnica, com domínio em liderança e gestão de pessoas.

Cargo: Gerente de Compras (commodities agrícolas)

O que faz: atuação estratégica em compras de materiais da categoria de commodities agrícolas, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado, com planos táticos de gestão e negociação de suprimentos. Desenvolvimento de fornecedores e de gestão de contratos, garantindo qualidade e nível de serviço adequado no menor preço de mercado.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir forte habilidade em negociação, vivência com ferramentas estratégicas de análises de custos e atuação com mercado futuro. Inglês avançado é fundamental.

Quanto ganha um Gerente de Compras (commodities agrícolas)? R$20mil a R$30mil

Motivo para alta em 2023: profissionais que estejam antenados aos movimentos do mercado global e como impactam nos preços e ofertas das commodities agrícolas, conheçam de mercado futuro para estabelecer planos estratégicos de médio e longo prazo.

ESG

Cargo: CSO (Chief Sustainability Officer ou Chief ESG Officer) – Diretor de Sustentabilidade

O que faz: cadeira responsável também pelas políticas de governança e ações sociais das corporações. É uma posição que atua de forma estratégica, normalmente reportando para o CEO ou conselho de administração. Responde pela construção de políticas, definição de metas, gestão de stakeholders, garantindo o cumprimento de normas, execução das ações e se envolvendo em certificações e preparação de relatórios corporativos. O líder de ESG atua de forma transversal na empresa, com um forte olhar também para fora da organização, se relacionando com investidores, clientes e diferentes níveis da sociedade.

Perfil da vaga: é uma posição relativamente nova no mercado, com profissionais possuindo experiências distintas. Os principais perfis vêm com experiência na área de EHS (Saúde, Segurança e Meio Ambiente). Podem ser também perfis com experiência em Marketing, Finanças ou até mesmo em Recursos Humanos.

Quanto ganha um CSO (Chief Sustainability Officer ou Chief ESG Officer) – Diretor de Sustentabilidade? R$ 40 mil a R$ 60 mil

Motivo para alta em 2023: a pressão crescente da sociedade e mercado por empresas mais sustentáveis, aumentou ainda mais a demanda por esse perfil.

Marketing/Digital

Cargo: Líder de Marketing LATAM

O que faz: responsável pelo posicionamento da marca por meio de ações de comunicação, campanhas de performance e mídias sociais, gestão de comunidades, conteúdo e influenciadores, estratégia de relações públicas etc. Também costuma ser responsável pela jornada do cliente e pela geração de oportunidades aderentes ao negócio. Muitas vezes também é responsável pelo desenvolvimento de produtos, sejam eles digitais ou bens de consumo, utilizando informações de inteligência de mercado, análise de dados, além de pesquisas quantitativas e qualitativas. Em alguns casos também pode ser o olhar de inovação dentro da empresa. Como líder LATAM, desempenha o papel de consolidar e fortalecer a mensagem de marca regionalmente, além de entender as especificidades de cada região.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir habilidades nas diferentes modalidades do Marketing (branding, growth, social e influencer management) aliados a experiência internacional, preferencialmente dentro do mercado LATAM.

Quanto ganha um líder de Líder de Marketing LATAM? R$ 30 mil a R$45 mil

Motivo para alta em 2023: muitas startups e até mesmo empresas mais maduras têm buscado internacionalização por meio de expansão para o mercado LATAM ou têm consolidado suas estruturas para melhorar processos e garantir maior sinergia no negócio de forma regional.

Cargo: Gerente de Conteúdo

O que faz: lidera a estratégia de conteúdo digital das empresas, marcas ou produtos. É responsável pelo planejamento, execução, programação e distribuição do conteúdo de acordo com os canais, que normalmente pode ser em formato de vídeo, texto, post etc. Também deve cuidar do fluxo do processo, a fim de garantir que as informações são coesas e convergem para o posicionamento definido.

Perfil da vaga: candidatos muitas vezes têm histórico em jornalismo ou relações públicas, mas também pode ser alguém que se especializou dentro do segmento de marketing digital. Precisa ter a experiência em transformar informações técnicas em conteúdo interessante para o público em questão.

Quanto ganha um Gerente de Conteúdo? R$ 15 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2023: uma das formas de aumentar o engajamento e gerar oportunidades importantes de negócio é por meio da criação de conteúdo. Independente do segmento, cada vez mais ter uma boa estratégia de conteúdo tem sido protagonista na dispersão da mensagem, podendo inclusive ajudar na melhoria do investimento feito em mídia.

Cargo: Líder de Crescimento

O que faz: responsável pela estratégia de crescimento da empresa por meio da aquisição de clientes e usuários, assim como ativando e retendo os atuais, garantindo a melhor e mais completa jornada de compras. O profissional ajuda na definição da segmentação de mercado, como se posicionar frente a ela, identificando oportunidades de novos produtos, ajustes nas plataformas e na geração de oportunidades. Por isso, na maior parte das vezes é o responsável pelo funil de vendas, ou seja, de maneira multifuncional, transita entre marketing, vendas e operações visando à prosperidade do negócio, aumentando receita e minimizando despesas. Todo esse trabalho parte da análise profunda de dados, sejam internos ou informações de comportamento do usuário adquiridas.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir amplo conhecimento de negócio, além de conhecerem bem o mercado o qual está inserido. Precisa ter capacidade de pensar formas efetivas de aquisição e crescimento por meio da análise de dados, usando soluções criativas que ajudem na tomada de decisão.

Quanto ganha um Líder de Crescimento? R$ 25 mil a R$ 45 mil

Motivo para alta em 2023: é um profissional muito valorizado atualmente, pois traz um olhar de inovação e integração ao pensar na jornada de compra dos clientes e usuários. Ajuda a melhorar o processo de vendas, ampliando as oportunidades de conversão de negócios.

Cargo: Gerente de Martech

O que faz: concilia profundos conhecimentos em marketing e tecnologia com o intuito de garantir que o conteúdo digital gerado nos mais diversos canais alcance o mais alto nível de desempenho, por meio de análise profunda de dados, integração de múltiplas ferramentas de automação de marketing e CRM (customer relationship management), e até mesmo do uso de inteligência artificial em muitos casos. O foco é a maior fidelização do cliente com a melhor utilização dos investimentos. Acaba por impactar diretamente o funil de vendas, mesmo que o foco não seja desempenho e campanhas de anúncios digitais. A integração com redes sociais e plataformas de contato tornam ainda mais preciosos os insights que possam ajudar na geração de leads, conversão de prospects e clientes. Diferente do que alguns possam imaginar, esse profissional hoje está presente não apenas em empresas de martechs, mas também na indústria de consumo.

Perfil da vaga: candidatos devem ter experiência profunda em marketing de automação, além da capacidade de analisar dados e conhecer do negócio, permitindo aumento da eficácia dos investimentos feitos em marketing.

Quanto ganha um Gerente de Martech? R$ 17 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: com o movimento de transformação digital acontecendo em todos os segmentos, é natural que cada vez mais haja uma necessidade de melhorar as ferramentas de marketing e associá-las a dados e tecnologia. Essa é uma cadeira relativamente nova no mercado, então é desafiador encontrar profissionais que de fato tenham profunda experiência no assunto.

Financeiro & Tributário

Cargo: CFO (Chief Financial Officer) Diretor de Finanças

O que faz: mais do que ter a atribuição de todas as subáreas de finanças, é um parceiro do negócio. Faz os números conversarem com a organização, sendo o plano de fundo para definição estratégia e do negócio.

Perfil da vaga: os candidatos devem ter tido ciclos relevantes dentro das organizações com conhecimento de todas as subáreas de finanças. Além disso, ter passado por grandes projetos como reestruturação da companhia, fusões e aquisições, abertura de capital, profissionalização, contenção de caixa e assim por diante.

Quanto ganha um CFO (Chief Financial Officer) Diretor de Finanças? R$ 40 mil a R$ 65 mil

Motivo para alta em 2023: o executivo de finanças é um dos maiores apoiadores do CEO ou conselho da empresa nas decisões estratégicas da companhia. Com a mudança de governo, crise internacional e volatilidade do mercado nacional, oportunidades vão surgir, mas cautela e visão de finanças como ótica de negócios são fundamentais.

Cargo: Controller

O que faz: perfil de controle (seja custo, despesa ou receita), atuação com foco em resultados e acompanhamento de áreas, trazendo maior interação entre elas. Costuma ser o braço direito da liderança.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir alta capacidade analítica e de ferramentas de gestão e controle, seja via sistema ERP ou Excel. O segundo idioma é um diferencial importante para essa posição.

Quanto ganha um Controller? R$ 18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: olhar para caixa e controle vai ser um dos pilares de gestão, que é uma das principais características de um controller. Ter boa interação internacional e com a alta liderança da empresa será fundamental.

Cargo: Gerente de Análise e Planejamento Financeiro (FP&A)

O que faz: tem como principal característica analisar, consolidar e reportar os resultados financeiros de uma empresa. Tem um papel de suma importância para as empresas, pois auxilia que CFOs, CEOs e diretores possam tomar decisões estratégicas, críticas com confiança e agilidade.

Perfil da vaga: os profissionais possuem perfil analítico e crítico, tem grande interação com todas as outras áreas da empresa. O segundo idioma é fundamental para essa posição.

Quanto ganha um Gerente de Análise e Planejamento Financeiro (FP&A)? R$ 16 mil a R$27 mil

Motivo para alta em 2023: é peça-chave dentro do planejamento orçamentário e na projeção dos objetivos a serem alcançados. Atuação cada vez mais forte como um business partner, trazendo os principais insights para a tomada de decisão, dando apoio para estratégia da companhia.

Cargo: Gerente de Planejamento Tributário

O que faz: racionaliza e traduz as melhores oportunidades de atuação tributária para a rotina dos times fiscais e demais impactados dentro da empresa.

Perfil da vaga: grande conhecimento da legislação tributária, suas aplicações nos negócios e produtos da empresa, e estratégias para ter algum tipo de retorno ou diminuição do impacto fiscal para a companhia.

Quanto ganha um Gerente de Planejamento Tributário? R$ 18 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: profissional que pode fazer a diferença no resultado real da empresa.

Saúde & Life Sciences

Cargo: Gerente de Assuntos Regulatórios

O que faz: desempenha um papel essencial para as liberações de produtos comercializáveis na área humana ou para saúde animal. Em sua rotina realiza reuniões técnicas com órgãos governamentais, tratando de adequações normativas, renovações e conceitos legais, além de gerenciar a cadeia de processos de registro para lançamentos e renovação de registro de produtos, aprovações e renovações de licenças e certificados. Normalmente acompanha, junto à equipe, estudos de estabilidade com lotes pilotos, a fim de comprovar a eficácia e consistência dos produtos.

Perfil da vaga: os candidatos precisam ter uma visão macro do negócio, planejamento estratégico, forte relacionamento com as áreas afins, além do gerenciamento de processos e pessoas. Também é necessário sólido conhecimento técnico e legal das normas e legislações vigentes nas diversas áreas reguladas, como medicamentos humanos e veterinários, dispositivos médicos, cosméticos, entre outros, e experiência na tratativa com seus respectivos órgãos reguladores.

Quanto ganha um Gerente de Assuntos Regulatórios? R$ 29 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: tendência de novos entrantes no mercado brasileiro, com possibilidades de lançamentos de produtos ou amplitude das linhas já existentes para empresas consolidadas. Mudanças legais aumentaram o interesse por esse tipo de profissional.

Cargo: Diretor de Inteligência Estratégica e para Novos Negócios

O que faz: atua com informações para vendas consistentes e de forma inteligente. Amplia a rentabilidade da linha de negócio ou produto, focando em margem, custos, produtividade e efetividade da equipe de vendas, participação de mercado, entre outros pontos importantes. Desempenha uma ação de elo entre os setores afins como marketing, suprimentos, logística, comercial e relações públicas para conseguir implementar as estratégicas da companhia.

Perfil da vaga: perfil altamente analítico, estratégico e com foco em planejamento e alianças. Resiliência e amplo relacionamento também são características desejadas.

Quanto ganha um Diretor de Inteligência Estratégica e para Novos Negócios? R$ 25 mil a R$ 40 mil

Motivo para alta em 2023: melhoria do desempenho de vendas, consistência na cadeia de geração de valor ao cliente para que as ações sejam efetivas para a companhia, deixando a lucratividade em evidência e a assertividade na linha dos produtos.

Cargo: Gerente de Sucesso do Cliente/Gerente de Relacionamento

O que faz: profissional voltado ao sucesso do cliente (seja o cliente final ou fontes pagadoras), responsável pelo desenvolvimento dos relacionamentos com clientes e a promoção da retenção e da fidelização dele (acompanhando a jornada do cliente). Para esse cargo é essencial que o profissional atue como uma ponte entre o cliente e todas as áreas da empresa, bem como tenha vasto conhecimento da cadeia de saúde, pois irá analisar toda a necessidade do cliente e serviços integrados ao objetivo do negócio e suas metas.

Perfil da vaga: será responsável por acompanhar os dados (como valor percebido) pelo cliente sobre um produto ou um serviço, para que haja uma melhor jornada e experiência. Analisará o desempenho e ações do público-alvo e antecipará tendências e soluções para as necessidades. Atuará também na geração de resultados, ampliar os lucros e transformar clientes em embaixadores da marca da empresa.

Quanto ganha um Gerente de Sucesso do Cliente/Gerente de Relacionamento? R$ 22 mil a 28 mil

Motivo para a alta em 2023: a valorização do profissional tem se tornado mais aquecida pela necessidade da experiência, nos principais campos de saúde, seja na indústria e com as fontes pagadoras. Esse tipo de necessidade faz com que mercado de saúde busque profissionais que consigam antecipar as tendências por meio de dados, mantendo o usuário no centro do cuidado

Cargo: Gerente de Marketing de Produto (Medical Devices e Farmacêutica)

O que faz: o profissional será responsável pela comunicação com time global ou local para implementação de novos projetos, seja para lançamentos de novos produtos ou para o portfólio já existentes e suas ações especificas. É um perfil com fortes habilidades no desenvolvimento de planejamento e ações de marketing, na busca de melhoria da linha de produto e resultado da força de vendas. Interage com áreas parceiras para análise financeira, entendimento de participação de mercado e retorno sobre investimento, precificações, margem, promoções, campanhas, elaborações de materiais e treinamento para o time de vendas.

Perfil da vaga: vasto conhecimento técnico dentro da especialidade da linha e desdobramento para uma visão estratégica. Habilidades analíticas, foco em relacionamento com os principais stakeholders e visão macro da cadeia de saúde.

Quanto ganha um Gerente de Marketing de Produto (Medical Devices e Farmacêutica)? R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para a alta em 2023: posição em alta pela necessidade de ter um vasto conhecimento técnico dentro da especialidade da linha e conseguir desdobrar essa visão com a parte de vendas, a fim de conectar esses pontos com o direcionamento estratégico do negócio. Por ser um perfil técnico comercial, são muitas oportunidades para um número reduzido de profissionais seniores disponíveis no mercado.

Cargo: CEO de hospital – Presidente de Hospital

O que faz: profissional responsável pela liderança do hospital, cuidando da relação e imagem com clientes e demais instituições envolvidas. Atuar como porta-voz da empresa diante de seus diferentes públicos: clientes, funcionários, imprensa e instituições de saúde. Define o posicionamento estratégico e direcionamento da empresa, assegurando a manutenção de sua missão, visão, valores e cultura corporativa. Revisa e aplica o planejamento estabelecendo objetivos, metas, recursos e prazos. Implementa sistemas, controles e processos, visando melhorar a governança e a eficiência da companhia. Avaliação da estrutura organizacional para adequar as ambições da organização.

Perfil da vaga: experiência significativa na liderança de hospitais, reestruturação e gestão de perdas e lucros. Visão de negócios, foco em resultados e liderança de pessoas são as principais competências.

Quanto ganha um CEO de hospital – Presidente de Hospital? R$ 50 mil a R$ 80 mil

Motivo para alta em 2023: o mercado da saúde vem passando por grandes transformações nos últimos anos. O olhar para a experiência do paciente e gestão mais eficiente são os principais objetivos dos hospitais.

Recursos Humanos

Cargo: Business Partner

O que faz: responsável por identificar e implementar soluções de recursos humanos para garantir a aderência à estratégia, políticas e procedimentos da empresa, incluindo aquisição e desenvolvimento de talentos, estratégias e política de remuneração e benefícios e desenvolvimento de carreira. Entender e desdobrar as metas de negócios, recomendando novas abordagens para o desempenho e engajamento das pessoas. Será ponto focal na criação de programas regionais de RH, participando da tomada de decisões entre líderes multifuncionais, fornecendo conhecimento e soluções locais alinhadas à estratégia do negócio. Atuação voltada para fortalecimento e manutenção da cultura.

Perfil da vaga: Candidatos com atuação generalista em RH, com experiência e formação em desenvolvimento, bem como atuação em projetos estratégicos, e/ou atuação como parceiro de negócio. Também é uma tendência que profissionais vindos do negócio possam fazer essa migração, combinando expertise na área com desenvolvimento de pessoas.

Quanto ganha um Business Partner? R$ 18 mil a R$ 28 mil

Motivos para alta: transformação cultural nas empresas e RH mais próximo da área de negócios.

Cargo: Gerente de Recursos Humanos

O que faz: esse profissional tem o objetivo de estruturar e acompanhar as estratégias de pessoas da organização. Suas atividades vão desde a definição de estratégias de remuneração e benefícios, orçamento de pessoas, desenvolvimento de marca empregadora e estratégias de atração, desenvolvimento e retenção de talentos. Cada vez mais é um profissional com olhar de negócios e, atualmente, profissionais com visão forte de dados têm trazido diferenciais para as companhias em que atuam.

Perfil da vaga: além da bagagem técnica em desenvolvimento de pessoas, cada vez mais é um profissional com olhar de negócios. Profissionais com visão forte de dados têm trazido diferenciais importantes para as companhias em que atuam.

Quanto ganha um Gerente de Recursos Humanos? R$ 15 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2023: o mercado tem estado cada vez mais competitivo em relação a talentos, o que tem obrigado as empresas a avaliarem suas estruturas internas e repensarem sua estratégia de pessoas.

Cargo: Gerente de Projetos de Recursos Humanos

O que faz: realiza o planejamento das iniciativas estratégicas de RH que estão alinhadas ao desenvolvimento do negócio, principalmente em grandes empresas. Também atua como PMO dos projetos de RH, apoiando os líderes dos projetos para garantir que esses sejam desdobrados em ações, definem os responsáveis, datas e indicadores, além de garantir a rotina de gestão para acompanhamento da evolução dos projetos. Atua na comunicação e visibilidade dos projetos e das ações de RH para toda a empresa realizando apresentações ao comitê estratégico de RH, de pessoas e ao conselho da empresa.

Perfil da posição: os candidatos precisam ter inglês fluente, formação preferencialmente em engenharia ou áreas correlatas. Não é necessária experiência prévia em RH, mas é imprescindível o conhecimento e a experiência em planejamento e gestão de projetos estratégicos e change management. É considerado um diferencial se o profissional tiver vivência em consultorias estratégicas de gestão.

Quanto ganha um Gerente de Projetos de Recursos Humanos? R$ 18 mil a R$30 mil

Motivo para alta em 2023: as companhias têm investido fortemente na estruturação de um RH estratégico e na construção de programas de gestão e desenvolvimento de talentos que conversem com os objetivos e metas do negócio. Nesse contexto, as empresas de grande porte têm estruturas muito robustas que precisam de maior tração para serem impactadas.

Cargo: Líder de Aquisição e Administração de Talentos

O que faz: estruturar e implementar a estratégia de atração e desenvolvimento de pessoas da empresa, passando por onboarding, gestão de carreira, gestão de desempenho, plano de sucessão, trilhas de treinamentos, planos de desenvolvimentos individuais e de equipes, desdobramento da estratégia dentro da companhia. Além disso, fornece ao negócio uma visão analítica de pessoas, incluindo tendências de mercado e da concorrência.

Perfil da posição: O profissional precisa ter inglês fluente e geralmente possui sólida experiência em aquisição ou desenvolvimento de talentos com alguma vivência como Business Partner. Nesse caso estamos falando de um perfil híbrido, um profissional que é forte no desenho e estruturação de programas, mas que possui forte atuação como um parceiro do negócio. É fundamental que tenha alta capacidade analítica e de estruturação de processos. Além disso, precisa ser forte no desenvolvimento de times de alto desempenho.

Quanto ganha um Líder de Aquisição e Administração de Talentos? R$ 20 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: tem sido uma tendência as empresas unificarem a cadeira de aquisição e desenvolvimento de talentos com a intenção de trazer maior sinergia entre a contratação e desenvolvimento de pessoas.

Cargo: Especialista de Remuneração e Benefícios

O que faz: profissional é responsável por desenhar e liderar a estratégia de remuneração e benefícios, revisão de tabelas salariais, estruturação de incentivo de curto e longo prazo. Mantém a empresa atualizada em relação às melhores práticas, realiza e participa de pesquisas de mercado junto às principais consultorias. Planeja e administra metas de desempenho para pagamento dos diferentes programas de remuneração variável. Realiza a gestão orçamentária de RH, controle de pessoal, validação de estrutura organizacional e dimensionamento de pessoal. Constrói relatórios e administra os indicadores da área de RH.

Perfil da posição: necessário inglês fluente e como diferencial a vivência em empresas multinacionais. Sólida experiência em estruturação de programas e políticas de remuneração (tabela salarial, estrutura organizacional e dimensionamento de pessoal). Necessário perfil analítico com experiência na gestão de indicadores, controle de orçamento e de pessoas. Importante ter o conhecimento em people analytics e metodologias ágeis para gestão de projetos de RH. Pacote Office avançado (Excel com VBA, PowerPoint e Word); Power BI (desejável).

Quanto gannha um Especialista de Remuneração e Benefícios? R$ 13 mil a R$ 20 mil

Motivo para alta em 2023: Esse profissional faz todo desdobramento das políticas globais, considerando a realidade local e fornece uma visão analítica para tomada de decisão.

Logística

Cargo: Comprador

O que faz: são profissionais responsáveis pela compra de produtos diretos e indiretos e pela contratação de serviços para as organizações. São responsáveis por identificar e desenvolver fornecedores, visando a garantir a qualidade dos produtos e serviços, fazendo negociações que tragam redução de custos. Frequentemente fazem negociações com o exterior. É comum que esse profissional tenha interface com diferentes setores da empresa, sendo que em indústrias a área tem forte interface com área produtiva, de P&D e de qualidade.

Perfil da vaga: os candidatos precisam ter habilidades de negociação, boa comunicação e facilidade com análise de dados e gestão de custos. Além disso, é importante acompanhar o mercado internacional para identificar oportunidades de negócio e buscar melhores soluções para cada produto. Conhecimento avançado em inglês e em outros idiomas, costuma ser um diferencial importante.

Quanto ganha um Comprador? R$ 8 mil a R$ 15 mil

Motivo para alta em 2023: as alterações do mercado político e econômico internacional atingem diretamente as negociações e os custos dos materiais, passando a ser um ponto de atenção, principalmente para empresas multinacionais ou que façam grande volume de importações. Por isso, a demanda por profissionais que tenham maior conhecimento do mercado exterior, que sejam resolutivos e que consigam conduzir melhores negociações, aumenta.

Cargo: Gerente de Compras

O que faz: atuação estratégica em compras, definindo a melhor estratégia com base em inteligência de mercado e planos táticos de gestão de suprimentos. Desenvolve os compradores em abastecimento estratégico, negociações e análises de custos, para garantir qualidade e nível de serviço adequado no melhor preço do mercado.

Perfil da vaga: os candidatos precisam ter habilidade de negociação, boa comunicação e facilidade com análise de dados e gestão de custos. Experiência com gestão de equipes e inglês avançado. Outros idiomas, como espanhol, é um diferencial importante.

Quanto ganha um Gerente de Compras? R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: empresas buscam profissionais que estejam antenados aos movimentos do mercado global e como impactam nos preços e ofertas dos produtos e serviços, para estabelecer planos estratégicos de médio e longo prazo.

Cargo: Gerente de Planejamento e Demanda (S&OP)

O que faz: gestão do planejamento de demanda, garantindo a eficiência operacional e atendimento das necessidades comerciais. Gerenciamento do processo de S&OP, com objetivo de melhorar toda a cadeia de suprimentos.

Perfil da vaga: os candidatos precisam ter forte habilidade em planejamento integrado entre operacional e comercial e gestão de estoques, com rotinas de S&OP. Boa comunicação e relacionamento interpessoal, para interface com todas as áreas da empresa. Experiência com gestão de equipes e inglês avançado. Espanhol é um diferencial importante.

Quanto ganha um Gerente de Planejamento e Demanda (S&OP)? R$ 20 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: implementar e/ ou melhorar o processo completo de S&OP, garantindo o bom funcionamento do planejamento integrado, para ganhos de eficiência operacional e redução de custos.

Tecnologia da Informação

Cargo: Gerente de Dados & Análises

O que faz: é o profissional responsável por liderar as equipes que trabalham com engenharia, arquitetura e análise dos dados, gerando insights e estratégias de negócio baseadas em dados reais. Tem o papel de conduzir as análises de oportunidades e propor sugestões de melhoria, mantendo o pipeline de dados, garantindo integridade e disponibilidade de informações para as áreas de negócio.

Perfil da vaga: possuir visão de negócio e boa habilidade para resolução de problemas com uso de dados, conhecimento de estatística e ferramentas correlatas. Conhecimentos em machine learning e cloud tornam o profissional mais requisitado no mercado.

Quanto ganha Gerente de Dados & Análises? R$ 22 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: com o crescimento da digitalização nas empresas e evolução das ferramentas de análise de dados, a área se tornou estratégica, gerando análises cada vez mais corretas e garantindo maior assertividade na condução dos negócios.

Cargo: Gerente de Engenharia de Software

O que faz: responsável pelo time de desenvolvimento de software e pelo roteiro de novos produtos. Profissional que conduz o time e instiga discussões para elevar o nível de arquitetura e tecnologia. Garante a alta performance da entrega do seu time e conformidade com os objetivos do negócio.

Perfil da vaga: profissional com visão estratégica e parceiro do negócio. Visão de foco no cliente, conhecimento técnico atualizado para se adaptar a cada realidade.

Quanto ganha um Gerente de Engenharia de Software? R$ 20 ml a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: com o crescimento do setor de tecnologia e busca por profissionais mais juniores no mercado, a tendência é que os times sejam maiores e precisem de líderes mais preparados.

Cargo: Especialista em Segurança da Informação (Cybersecurity)

O que faz: os profissionais de segurança desempenham um papel de suma importância nas empresas, que estão se tornando cada vez mais digitais. Eles são responsáveis por interagir com as diferentes áreas para entendimento de interdependência e requisitos de cibersegurança, elaborar e mitigar quaisquer riscos, garantindo a segurança, privacidade, confidencialidade de dados que a empresa possui.

Perfil da vaga: os candidatos devem possuir experiência em soluções de cibersegurança, implementação de medidas de segurança para dados, redes, sistemas e dispositivos.

Quanto ganha um Especialista em Segurança da Informação (Cybersecurity):R$ 16 mil a R$ 28 mil

Motivo para alta em 2023: O profissional de segurança tem um papel fundamental na gestão de dados, principalmente nesse momento em que a LGPD tem se tornado cada vez mais importante, garantindo a integridade dos mesmos.

Cargo: Especialista em metodologia (Scrum Master)

O que faz: O Scrum Master é responsável em garantir que as boas práticas e cerimônias sejam executadas, ou seja, o Scrum Master promove e conduz projetos para que sejam entregues de acordo com o planejado, assim como atender o nível de serviço que foi pré-estabelecido com seus clientes. Esse profissional garante que o cliente está assistindo o desenvolvimento do seu projeto de acordo com o que foi acordado e, caso seja necessário, faça algum ajuste no decorrer do desenvolvimento do produto, não sendo necessário finalizar a entrega. Isso traz mais agilidade para o projeto.

Perfil da vaga: formação em Tecnologia ou áreas afins, forte conhecimento em scrum e metodologias ágeis (certificados muitas vezes são solicitados), alta capacidade de comunicação, argumentação e persuasão.

Quanto ganha um Especialista em metodologia (Scrum Master)? R$ 12 mil à R$ 17 mil

Motivo de alta para 2023: As estruturas de tecnologia formatadas atualmente, em sua maioria, em modelos ágeis, preveem a necessidade do papel que conduz a metodologia, garantindo que as equipes atuem dentro do modelo ágil proposto.

Cargo: Engenheiro de Software

O que faz: é um programador de computador ou desenvolvedor de software que determina quais processos e tecnologias as equipes de desenvolvimento devem utilizar. Como o arquiteto de software, o profissional também solucionará problemas de codificação e colaborará com outros especialistas para produzir sistemas de software de alto desempenho.

Perfil da vaga: formação em Tecnologia, programação ou áreas afins. Conhecimento em diferentes linguagens de programação, banco de dados e cloud. Perfil com boa capacidade para resolução de conflitos, raciocínio logico, trabalho em equipe e comunicação.

Quanto ganha um Engenheiro de Software? R$15 mil a R$ 19 mil

Motivo para alta de 2023: com o contínuo crescimento das plataformas, softwares e produtos digitais, o engenheiro de software continua sendo um cargo essencial para as empresas, seja na criação ou manutenção dos mesmos.

Vendas

Cargo: Gerente de Comercialização – Energia

O que faz: desempenha importante papel dentro das organizações, sendo responsável por toda a área Comercial e de Vendas, desenhando desde a estratégia até a gestão de contas e negociações contratuais, visando ganho de participação de mercado e crescimento. O modelo de vendas é consultivo e sempre customizado ao que o cliente precisa.

Perfil da vaga: os profissionais devem possuir conhecimentos no setor de Energia, especificamente energia Livre, experiência comercial prévia com vendas, perfil estratégico, raciocínio lógico, habilidade com números e atuação consultiva como parceiro. Conhecimento técnico é primordial.

Quanto ganha um Gerente de Comercialização – Energia? R$ 17 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2023: o mercado de Energia está em franco crescimento e com muitas mudanças de legislação. O mercado se prepara para receber milhares de novos clientes com a abertura e essas mudanças alteram o curso do tipo de venda e do mercado. O profissional responsável pela área de comercialização é peça-chave em um mercado em expansão.

Cargo: Líder de Vendas (gerência ou diretoria)

O que faz: é responsável pela liderança de uma parte ou da totalidade da área comercial. Cuida da definição da estratégia, ida ao mercado, estruturação de time, metas e processos.

Perfil da vaga: os profissionais devem ter perfil analítico, estratégico, boa habilidade com gestão de pessoas, conhecimento das melhores ferramentas para cada etapa do processo de vendas e orientação para resultados, além de resiliência.

Quanto ganha um Líder de Vendas (gerência ou diretoria)? R$ 20 mil a R$ 40 mil (+ comissões, dependendo do tamanho da estrutura)

Motivo para alta em 2023: o processo de vendas tem se alterado muito com a digitalização e processos de compra das novas gerações. Além disso, há uma consolidação cada vez maior de ferramentas de análise e produtividade para diferentes etapas do processo de vendas.

Essas mudanças requerem um novo perfil de líder de vendas, que seja mais digital, com ótima capacidade analítica e que tenha conhecimento de metodologias e ferramentas de vendas e gestão mais atuais.

Cargo: Executivo de Vendas

O que faz: é um dos pilares mais importantes dentro do funil de vendas. Pode prospectar o lead ou receber de um time de qualificação de leads. Sua função principal é entender as necessidades, dores e vontades do cliente e traduzi-las para uma solução de prateleira ou personalizada, a depender do perfil do produto.

Perfil: os candidatos devem ter perfil consultivo, serem persuasivos e praticarem a escuta ativa. Além disso, conhecimento em gestão de clientes, capacidade de desenhar um plano comercial e uso do CRM.

Quanto ganha um Executivo de Vendas? De R$ 7 mil a R$ 35 mil (+ comissões, dependendo do porte da empresa)

Motivo para alta em 2023: grande parte das empresas se ajustaram e se reestruturaram durante e após a pandemia, o que possibilitou a entrada de novas empresas e novos produtos e serviços no mercado. A facilidade do trabalho remoto e a concorrência acirrada levam cada vez mais as empresas a quererem um time completo e com bons executivos de venda, que conheça o produto ou serviço de tecnologia e que seja flexível e adepto ao novo mercado.

Varejo

Cargo: Gerente Comercial para Franquias

O que faz: é responsável pelo canal de franquias, desde a expansão até a gestão dos resultados no dia a dia. Diferente de um gerente de lojas próprias, a influência se dá de maneira mais indireta. É preciso desenhar uma estratégia que faça sentido para os franqueados, para que acreditem na ideia e auxiliem na execução. O bom relacionamento com o franqueado é chave para o sucesso. Ter capacidade analítica para avaliar dados como vendas entre empresas e para consumidores e cobertura de estoque. Também é importante ter uma boa visão de operações de loja e da cadeia de valor como um todo, pois essa visão holística permite melhor diagnóstico e identificação das reais oportunidades.

Perfil da vaga: os candidatos devem ter experiência profunda com franquias, preferencialmente as que já tenham bons processos estabelecidos. Deve conhecer de expansão, operações, análise de resultados, mas principalmente ter a capacidade de desenvolver bom relacionamento com os franqueados.

Quanto ganha Gerente Comercial para Franquias? R$ 15 mil a R$ 35 mil

Motivo para alta em 2023: depois da pandemia, somente redes mais estruturadas de franquias realmente prosperaram. Durante esse período houve muitas movimentações de cadeiras, abrindo oportunidade para profissionais com potencial e com bom nível de experiência.

Cargo: Gerente de Logística

O que faz: responsável pela cadeia de suprimentos dentro do varejo, onde muitas vezes pode acumular a função de planejamento do fornecimento com a operação logística, incluindo o dia a dia nos centros de distribuição também a rede de transportes. A posição tem cada vez mais crescido para um escopo LATAM, ou ao menos os reportes tem sido dentro de uma estrutura latino-americana, onde o inglês e o espanhol passam a ter papel relevante. Ter bom relacionamento entre as áreas é essencial para uma boa entrega.

Perfil da vaga: os candidatos devem ter conhecimento abrangente da cadeia logística voltada para o varejo, porém sabendo gerenciar e liderar times especialistas. Inglês avançado passa a ser condição para esse tipo de posição, onde um bom espanhol também é bem-vindo.

Quanto ganha um Gerente de Logística? R$ 18 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: com estruturas cada vez mais enxutas dentro do varejo, essas posições têm agrupado responsabilidades e o profissional passa a ser demandado de forma cada vez mais multifuncional. Ao mesmo tempo, as estruturas regionais também têm se solidificado, com o intuito de gerar sinergia e otimização.

Seguros

Cargo: Atuário

O que faz: especialista em avaliar e administrar riscos; qualificado para identificar, analisar, mensurar/quantificar, eliminar, prevenir, mitigar, transferir, monitorar eventos que possam ter alguma consequência financeira adversa para pessoas ou empresas.

Perfil da vaga: capacidade de raciocínio lógico e estatístico são esperados, aliado aos conhecimentos do mercado/ nicho específico de atuação desse profissional.

Quanto ganha um Atuário? R$ 5 mil a R$ 30 mil

Motivo para alta em 2023: as mudanças vividas pela humanidade alteraram costumes – como e o que fazer (exemplo: alteração na cadeia de suprimentos, onde morar, por onde comprar, dirigir ou não, etc.). Isso fez com que seguradoras mudassem seus produtos e precificação estimada sobre eles. Esses profissionais são fundamentais para que isso aconteça.

Fintechs

Cargo: Desenvolvimento de Negócios/ Executivo de Contas

O que faz: desenvolve relacionamento com contas estratégicas para as empresas e identifica oportunidades de novos negócios. É o profissional de vendas, de frente ao cliente final das empresas.

Perfil da vaga: alta capacidade de negociação, saber lidar bem com pessoas e um bom domínio da gama de produtos que podem ser ofertados por uma empresa.

Quanto ganha um Executivo de Contas/Desenvolvimento de Negócios? R$ 4 mil a R$ 25 mil

Motivo para alta em 2023: o rápido crescimento de empresas é tipicamente impulsionado por um bom time de vendas; atrelado à maior expectativa de retornos de investidores em escala global para 2023 – esse profissional sempre foi e será a chave do sucesso das empresas para esse ano.

