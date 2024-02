Shopee lança nova edição do Programa de Jovem Aprendiz

A Shopee, marketplace que conecta vendedores, marcas e consumidores, abre as inscrições para o Programa de Jovem Aprendiz 2024. A empresa irá selecionar pessoas para dar suporte em diversas áreas, atendendo solicitações internas no setor em que forem alocados.

Entre as outras frentes de desenvolvimento de talentos da empresa, está o Programa de Estágio e de Trainee que, desde 2022, oferecem oportunidades a universitários e jovens recém-formados.

Quais são os requisitos?

A oportunidade é direcionada a candidatos que:

Estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Médio,

Que tenham entre 17 e 24 anos,

Possuem disponibilidade para atuar no período da manhã ou à tarde.

Tenham interesse em trabalhar no regime híbrido, com presencial de no mínimo 3 vezes na semana.

Quais são os benefícios?

Com remuneração compatível com o mercado, as vagas incluem benefícios como:

Vale-transporte,

Vale-refeição,

Convênio médico e odontológico.

Como se inscrever?

A seleção contará com dinâmicas online, entrevistas e, por fim, o processo admissional. Os jovens poderão se inscrever até dia 10 de março direto na página do programa.

Os participantes aprovados começarão a trabalhar na Shopee a partir de maio de 2024.