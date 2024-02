Concurso da Desenvolve SP oferece 13 vagas com salários de até R$ 7 mil; veja como participar

A Desenvolve SP, a agência de fomento do governo do estado de São Paulo, publicou nesta terça-feira (20) no “Diário Oficial do Estado” o edital para contratação de 13 novos funcionários públicos. As vagas são para cargos de nível superior e os salários variam de R$ 4.683,63 a R$ 7.082,22.

Das 13 vagas, 12 são para analistas, sendo uma delas reservada para deficiente físico. Poderão se inscrever graduados no ensino superior em qualquer área do conhecimento. Para o cargo de economista é disponibilizada uma vaga. Neste caso o candidato deverá obrigatoriamente ter graduação em nível pleno em economista e registro no órgão de classe.

A carga horária semanal é de seis horas diárias (30 horas semanais) e o regime de contratação é o CLT.

Como se inscrever?

As inscrições, que são no valor de R$ 98,80, poderão ser realizadas apenas pela internet no site da Vunesp, banca organizadora do concurso, entre os dias 26 de fevereiro e 26 de março.

Sobre a prova

A prova objetiva para todos os cargos acontece no mesmo dia, 19 de maio.

O teste será composto por questões de múltipla escolha com cinco alternativas cada e avaliará o conhecimento dos candidatos em conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, noções de informática e conhecimentos específicos.

Para mais informações, acesse o edital.