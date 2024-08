Shopee anuncia nova edição de Programa de Trainee; veja os requisitos

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, anuncia a abertura das inscrições para a segunda edição do seu Programa de Trainee, o “Graduate Development Program”.

Durante o programa, os trainees passarão por três a quatro rotações de trabalho, participando de diferentes projetos alinhados às suas áreas de atuação. O objetivo da Shopee é capacitar esses profissionais para que conheçam profundamente o negócio e atuem em projetos relevantes para a organização. Os candidatos selecionados atuarão em áreas como Desenvolvimento de Negócios, Marketing, Operações e Logística.

Quais são os requisitos?

O processo é voltado para jovens formados entre dezembro de 2020 e dezembro de 2024 nos cursos de Engenharia (todas), Economia, Administração de Empresas, Matemática, Estatística, Ciências Atuariais, Ciência de Dados, e Ciência da Computação,

Ter inglês avançado,

Morar em São Paulo (capital),

Experiência prévia no mercado de trabalho.

Quais são os benefícios?

A empresa também oferece como benefícios:

Vale-transporte,

Vale-refeição e alimentação,

Benefício flexível,

Assistência médica e odontológica,

Seguro de vida,

Wellhub (antigo GymPass),

TotalPass,

Zenklub.

Processo seletivo

Os interessados devem se candidatar na página do programa entre 29 de agosto e 23 de setembro. As etapas incluem inscrição, testes online, dinâmica em grupo, entrevistas com RH, painel e entrevista final com a liderança. Os aprovados têm início previsto para novembro.

Como participar?

As inscrições para o Programa de Trainee vão até o dia 23 de setembro e poderão ser realizadas no site da Shopee.